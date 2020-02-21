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Галина Мубаракшина
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Основатели коворкинга Collider и инвестор Сергей Солонин вышли из проекта Материал редакции

Теперь у компании единственный собственник.

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У компании «Рокет Коллайдер», которая владеет коворкингом Collider в Москве, остался единственный учредитель, следует из базы данных «Контур.Фокус».

Основатели Collider Алексей Колесников, Олег Козырев, Павел Мельников и Кирилл Родин, а также инвестор коворкинга, сооснователь Qiwi Сергей Солонин больше не участвуют в проекте. С декабря 2019 года генеральным директором коворкинга выступает Виктория Буданова.

Состав учредителей изменился в октябре 2019 года, следует из базы данных Seldon Basis. В него вошёл Андрей Гурьев с долей в размере 100%, когда все остальные вышли. Гурьев также генеральный директор и владелец ООО «Дымок» и ООО «Коллайдер бар». Оба юрлица зарегистрированы по тому же адресу, что и коворкинг.

Колесников, Мельников, Козырев и Родин владели долями в ООО «Коллайдер бар» и вышли из состава учредителей также в октябре 2019 года.

Проект Collider выкупил менеджмент, пишет Inc. Russia со ссылкой на Сергея Солонина. По словам инвестора, коворкинг с открытия был заполнен и начал приносить прибыль. Сумму сделки он не назвал.

Алексей Колесников, Олег Козырев и Кирилл Родин не ответили на вопросы издания. Павел Мельников рассказал, что продал свою долю Qiwi.

Collider был открыт в мае 2019 года. Площадь помещений коворкинга — 2700 м². В числе арендаторов — образовательный проект «Теории и практики», сервис организации мероприятий TimePad, банк «Точка» и другие. Компаниям предлагают аренду стоимостью от 15 тысяч рублей в месяц.

Алексей Колесников и Олег Козырев — бывшие основатели «Рокетбанка», они покинули проект в феврале 2019 года. В июле 2017 года Козырев, Колесников и Родин создали службу срочной доставки еды «Кухня на районе».

#новость #collider

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