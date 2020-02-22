Средства пойдут на проекты Crew Dragon, Starlink и Starship, утверждают источники издания.

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В ночь на 22 февраля издание CNBC сообщило о планах Space привлечь около четверти миллиарда долларов. По данным источников издания, сделка пройдёт в формате выкупа доли нынешних инвесторов по цене в $220 за акцию.

Имя нового инвестора не уточняется, ранее в SpaceX инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers' Pension Plan. За 2019 года SpaceX привлекла $1,3 млрд в ходе трёх раундов.

Если новый раунд состоится, оценка компании вырастет с нынешних $33,3 млрд до $36 млрд. По данным издания, SpaceX закроет раунд не раньше второй недели марта.

Компания не ответила на запрос CNBC. Издание отмечает, что условия сделки могут измениться — если изменится состояние рынка.

Сейчас SpaceX работает над тремя крупными проектами: