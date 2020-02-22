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Финансы
Никита Евдокимов
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CNBC: SpaceX планирует привлечь $250 млн при оценке в $36 млрд Материал редакции

Средства пойдут на проекты Crew Dragon, Starlink и Starship, утверждают источники издания.

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В ночь на 22 февраля издание CNBC сообщило о планах Space привлечь около четверти миллиарда долларов. По данным источников издания, сделка пройдёт в формате выкупа доли нынешних инвесторов по цене в $220 за акцию.

Имя нового инвестора не уточняется, ранее в SpaceX инвестировали Founders Fund, Google, Valor Equity Partners, а также пенсионный фонд Ontario Teachers' Pension Plan. За 2019 года SpaceX привлекла $1,3 млрд в ходе трёх раундов.

Если новый раунд состоится, оценка компании вырастет с нынешних $33,3 млрд до $36 млрд. По данным издания, SpaceX закроет раунд не раньше второй недели марта.

Компания не ответила на запрос CNBC. Издание отмечает, что условия сделки могут измениться — если изменится состояние рынка.

Сейчас SpaceX работает над тремя крупными проектами:

  • Crew Dragon — строительство космического корабля, с помошью которого НАСА сможет доставлять экипаж на МКС.
  • Starlink — создание глобального высокоскоростного интернета с помощью спутников. Пока что компания вывели на орбиту 300 спутников, а планирует 12 тысяч.
  • Starship — проект многоразовой ракеты, способной перевозить не менее 100 пассажиров для полётов на Луну и Марс.

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