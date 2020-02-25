Ранее ритейлер сообщал о планах на IPO.
- Ритейлер «Вкусвилл» впервые получил более $1 млрд выручки за год — $1,28 млрд в 2019 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на презентацию компании.
- В 2018 году выручка была в 1,5 раза меньше, уточняет издание. По данным базы «Контур.Фокус», выручка ООО «Вкусвилл» за 2018 год достигла 54,6 млрд рублей.
- EBITDA за 2019 год ожидается на уровне 7 млрд рублей против 2,8 млрд рублей в 2018 году. Рентабельность EBITDA по итогам 2019 года должна составить около 8% против 5,2% в 2018 году, отмечает газета.
- В 2019 году ритейлер впервые выплатил дивиденды за 2018 год. Сколько именно, «Вкусвилл» не раскрыл.
- К концу 2018 года «Вкусвилл» накопил около 3,1 млрд рублей нераспределённой чистой прибыли, при этом у компании нет долгов, заявил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.
- Чистая прибыль в 2018 году, согласно «Контур.Фокусу», достигла 1,1 млрд рублей. По словам Бурмистрова, «Вкусвилл» мог «совершенно комфортно» направить до половины прибыли на дивиденды.
- Ритейлер рассматривает выход на биржу Nasdaq в Нью-Йорке или на Московской бирже, сообщал в интервью Reuters основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко в сентябре 2019 года. По словам источников агентства, компания может провести IPO в начале 2021 года.
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Nick Sidorov
Расскажите, пожалуйста, москвичи, а чем он так хорош?