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Финансы
Лиана Липанова
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Bloomberg: состояние богатейших людей мира снизилось на $139 млрд за день из-за падения фондовых индексов Материал редакции

Из российских миллиардеров больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов — $1,21 млрд.

6 комментариев
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Богатейшие люди мира за день потеряли $139 млрд, оценил Bloomberg. Это связано с резким падением индексов на фондовых биржах на фоне опасений, что распространение коронавируса нового типа Covid-19 негативно повлияет на мировую экономику, пишет агентство.

Это самое большое падение состояния миллиардеров с тех пор, как Bloomberg начал вести такие наблюдения в октябре 2016 года. Больше всех потеряли президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос — по $4,8 млрд. При этом Безос всё ещё возглавляет рейтинг 500 богатейших людей мира. Арно занимает третье место.

Владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега потерял $4 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг — $3,48 млрд, сооснователь Google Ларри Пейдж — $2,7 млрд.

Согласно рейтингу, среди российских миллиардеров больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов — $1,21 млрд. Его состояние упало до $21,7 млрд. Состояние главы «Новатэка» Леонида Михельсона снизилось на $692 млн до $21 млрд, вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна — на $508 млн до $8,8 млрд.

В понедельник, 24 февраля 2020 года, фондовые рынки США закрылись падением индексов — промышленный индекс Dow Jones сократился на 3,56%, индекс S&P 500 — на 3,35%.

#новость #миллиардеры

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6 комментариев
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Rus Zay

1

Рынок скорректируется и всё вернётся на свои места, вернее, все вернутся на свои места)

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Джордж Харви

Rus
1

Рост не может длится вечно, а учитывая тенденции современного рынка, сейчас самая настоящая «тюльпаномания»

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Denis Bystruev

Rus
0

Ну кстати да, сижу и думаю, может, подкупить ещё?

Только никто не знает, где дно и в какой момент пора закупаться.

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Yuri Ahmedov

0

Помянем не чокаясь 

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Denis Bystruev

0

Закупились на хаях, прокатились на ...

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Антон Лисин

–1

Налоги новые придумают в стране и пополнят недостающее.

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