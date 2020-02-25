Из российских миллиардеров больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов — $1,21 млрд.

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Богатейшие люди мира за день потеряли $139 млрд, оценил Bloomberg. Это связано с резким падением индексов на фондовых биржах на фоне опасений, что распространение коронавируса нового типа Covid-19 негативно повлияет на мировую экономику, пишет агентство.

Это самое большое падение состояния миллиардеров с тех пор, как Bloomberg начал вести такие наблюдения в октябре 2016 года. Больше всех потеряли президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и глава Amazon Джефф Безос — по $4,8 млрд. При этом Безос всё ещё возглавляет рейтинг 500 богатейших людей мира. Арно занимает третье место.

Владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега потерял $4 млрд, глава Facebook Марк Цукерберг — $3,48 млрд, сооснователь Google Ларри Пейдж — $2,7 млрд.

Согласно рейтингу, среди российских миллиардеров больше всех потерял президент «Лукойла» Вагит Алекперов — $1,21 млрд. Его состояние упало до $21,7 млрд. Состояние главы «Новатэка» Леонида Михельсона снизилось на $692 млн до $21 млрд, вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна — на $508 млн до $8,8 млрд.