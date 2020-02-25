Выручка сервиса за год составит 9,6 млрд рублей, ожидают аналитики.
- Аналитики Sberbank CIB спрогнозировали выручку сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» за 2020 год на уровне 9,6 млрд рублей. Стоимость проекта может достичь $303 млн (около 19,4 млрд рублей), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт Sberbank CIB.
- Сервис оценивают впервые, отмечает издание. «Яндекс.Лавка» будет расти благодаря экспертизе и возможностям «Яндекса», свободной нише и доступу к аудитории «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еды», считают аналитики.
- К концу 2020 года сервис может увеличить количество точек до 250, к концу 2022 — до 950, говорится в отчёте. В 2022 году «Яндекс.Лавка» может выйти на безубыточность с EBITDA в 3 млрд рублей, ожидают аналитики.
- «Яндекс.Лавка» запустилась в июне 2019 года в Москве. К 5 февраля 2020 года сервис открыл в Москве 62 продуктовых магазина, которые работают только на доставку. В начале февраля 2020 года «Яндекс.Лавка» появилась в Санкт-Петербурге. Сервис работает на базе приложения «Яндекс.Такси».
{
"author_name": "Лиана Липанова",
"author_type": "editor",
"tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441\u043b\u0430\u0432\u043a\u0430","\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"],
"comments": 11,
"likes": 4,
"favorites": 12,
"is_advertisement": false,
"subsite_label": "finance",
"id": 108834,
"is_wide": true,
"is_ugc": false,
"date": "Tue, 25 Feb 2020 09:59:25 +0300",
"is_special": false }
Илья Кудрявцев
Вот здорово
Кирилл Половинкин
Аналитика в CIB после ухода Александра Кудрина пробила такое дно, что Сбер готов заказные пресс-релизы писать, очень жаль...
Иван Иваскив
Ок.
Николай ЗайцевИван
класс
Roman Moskovskiy
Самокат: am I joke to you?
Alexey Remizov
свободная ниша?
Паронормальный
На пустом рынке расти будут? Конкурентов у них не будет?
Сергей БарышниковПаронормальный
Самокат, если туда войдут Сбер с Мейл.ру, составит серьезную конкуренцию. Сервис у них не хуже.
ПаронормальныйСергей
Уверен, X5 тоже хочет туда влезть.... Об это и речь. Прогноз странный, не учитывающий внешних факторов
Valentin DombrovskyПаронормальный
Я больше того скажу, «Перекрёсток» уже тестирует экспресс-доставку: https://vc.ru/trade/93720-perekrestok-nachal-testirovat-besplatnuyu-ekspress-dostavku-produktov-v-moskve
Roman MoskovskiyСергей
У них же сбермаркет?