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Финансы
Лиана Липанова
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Аналитики Sberbank CIB: «Яндекс.Лавка» будет стоить $303 млн к концу 2020 года Материал редакции

Выручка сервиса за год составит 9,6 млрд рублей, ожидают аналитики.

  • Аналитики Sberbank CIB спрогнозировали выручку сервиса экспресс-доставки продуктов «Яндекс.Лавка» за 2020 год на уровне 9,6 млрд рублей. Стоимость проекта может достичь $303 млн (около 19,4 млрд рублей), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт Sberbank CIB.
  • Сервис оценивают впервые, отмечает издание. «Яндекс.Лавка» будет расти благодаря экспертизе и возможностям «Яндекса», свободной нише и доступу к аудитории «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еды», считают аналитики.
  • К концу 2020 года сервис может увеличить количество точек до 250, к концу 2022 — до 950, говорится в отчёте. В 2022 году «Яндекс.Лавка» может выйти на безубыточность с EBITDA в 3 млрд рублей, ожидают аналитики.
  • «Яндекс.Лавка» запустилась в июне 2019 года в Москве. К 5 февраля 2020 года сервис открыл в Москве 62 продуктовых магазина, которые работают только на доставку. В начале февраля 2020 года «Яндекс.Лавка» появилась в Санкт-Петербурге. Сервис работает на базе приложения «Яндекс.Такси».

#новость #яндекс #яндекславка

Финансы
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11 комментариев
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Илья Кудрявцев

2

Вот здорово

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Кирилл Половинкин

2

Аналитика в CIB после ухода Александра Кудрина пробила такое дно, что Сбер готов заказные пресс-релизы писать, очень жаль...

Ответить

Иван Иваскив

0

Ок.

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Николай Зайцев

Иван
0

класс

Ответить

Roman Moskovskiy

0

Самокат: am I joke to you?

Ответить

Alexey Remizov

–1

свободная ниша?

Ответить

Паронормальный

–2

На пустом рынке расти будут? Конкурентов у них не будет?

Ответить

Сергей Барышников

Паронормальный
0

Самокат, если туда войдут Сбер с Мейл.ру, составит серьезную конкуренцию. Сервис у них не хуже.

Ответить

Паронормальный

Сергей
0

Уверен, X5 тоже хочет туда влезть.... Об это и речь. Прогноз странный, не учитывающий внешних факторов

Ответить

Valentin Dombrovsky

Паронормальный
0

Я больше того скажу, «Перекрёсток» уже тестирует экспресс-доставку: https://vc.ru/trade/93720-perekrestok-nachal-testirovat-besplatnuyu-ekspress-dostavku-produktov-v-moskve

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Roman Moskovskiy

Сергей
0

У них же сбермаркет?

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