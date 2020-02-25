Это позволит банкам установить нулевую комиссию для клиентов, рассчитывает регулятор.

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Совет директоров Банка России обнулит тарифы для банков — участников Системы быстрых платежей (СБП) при осуществлении переводов между физлицами, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ считают, что это позволит банкам осуществлять переводы внутри СБП бесплатно или по минимальным расценкам. Новые тарифы будут действовать в течение двух лет, с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года. Они не распространяются на переводы между физлицами и ИП либо юрлицами.

В Банке России напомнили, что 2019 год уже был льготным для участников СБП, когда с них также не бралась комиссия. С 1 января 2020 года регулятор стал взимать до 3 рублей за операцию.

Регулятор пообещал отслеживать размер комиссий и условия проведения переводов для физлиц.