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Финансы
Галина Мубаракшина
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ЦБ отменит комиссию за переводы между физлицами в своей Системе быстрых платежей с 1 апреля 2020 года Материал редакции

Это позволит банкам установить нулевую комиссию для клиентов, рассчитывает регулятор.

5 комментариев
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Совет директоров Банка России обнулит тарифы для банков — участников Системы быстрых платежей (СБП) при осуществлении переводов между физлицами, сообщается на сайте регулятора.

В ЦБ считают, что это позволит банкам осуществлять переводы внутри СБП бесплатно или по минимальным расценкам. Новые тарифы будут действовать в течение двух лет, с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года. Они не распространяются на переводы между физлицами и ИП либо юрлицами.

В Банке России напомнили, что 2019 год уже был льготным для участников СБП, когда с них также не бралась комиссия. С 1 января 2020 года регулятор стал взимать до 3 рублей за операцию.

Регулятор пообещал отслеживать размер комиссий и условия проведения переводов для физлиц.

«Если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий», — пообещали в Центробанке.

#новость #банки #сбп

Финансы
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5 комментариев
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Nick Sidorov

1

Да даже если ЦБ будет ещё банкам и доплачивать, все равно комиссия будет '1%, но не менее 30 рублей' 

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Алексей Заузин

Nick
0

Ну так смени банк, тебе открытый рынок для чего дали? Сейчас есть и офферы с бесплатными переводами на бытовых суммах.

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Антон Лисин

1

Сбер все ещё планерки проводит. Никак понять не может, как это реализовать.

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Sergei Timofeyev

0

Лучшая шутка года.

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Alex Cox

0

Ну 3 рубля не так много, учитывая что банки и по 1 000 рублей берут за переводы большие. Так что дело тут в обычной жадности, таких моментов у банков очень много и никто не спешит их убирать, создавая "конкурентное преимущество". Все тихо зарабатывают деньги.

Банковские переводы как были у физиков дешевые/бесплатные, так и остались, но там голову надо включать, много непонятных полей, хотя ФИО и номера счета хватит, чтобы деньги физику дошли. Этим и пользуются банки. Ваш капитан.

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