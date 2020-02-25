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Это позволит банкам установить нулевую комиссию для клиентов, рассчитывает регулятор.
Совет директоров Банка России обнулит тарифы для банков — участников Системы быстрых платежей (СБП) при осуществлении переводов между физлицами, сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ считают, что это позволит банкам осуществлять переводы внутри СБП бесплатно или по минимальным расценкам. Новые тарифы будут действовать в течение двух лет, с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года. Они не распространяются на переводы между физлицами и ИП либо юрлицами.
В Банке России напомнили, что 2019 год уже был льготным для участников СБП, когда с них также не бралась комиссия. С 1 января 2020 года регулятор стал взимать до 3 рублей за операцию.
Регулятор пообещал отслеживать размер комиссий и условия проведения переводов для физлиц.
«Если они будут завышаться и ограничивать возможности беспрепятственного перевода средств для граждан, Банк России воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий», — пообещали в Центробанке.
Да даже если ЦБ будет ещё банкам и доплачивать, все равно комиссия будет '1%, но не менее 30 рублей'
Ну так смени банк, тебе открытый рынок для чего дали? Сейчас есть и офферы с бесплатными переводами на бытовых суммах.
Ну 3 рубля не так много, учитывая что банки и по 1 000 рублей берут за переводы большие. Так что дело тут в обычной жадности, таких моментов у банков очень много и никто не спешит их убирать, создавая "конкурентное преимущество". Все тихо зарабатывают деньги.
Банковские переводы как были у физиков дешевые/бесплатные, так и остались, но там голову надо включать, много непонятных полей, хотя ФИО и номера счета хватит, чтобы деньги физику дошли. Этим и пользуются банки. Ваш капитан.
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