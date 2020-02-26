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Финансы
Лиана Липанова
2050

Суд признал банкротом основателя российского интернет-магазина Wikimart Максима Фалдина Материал редакции

Кредиторы предъявили к Фалдину финансовые требования на более чем 200 млн рублей.

  • Кредиторы основателя интернет-магазина Wikimart Максима Фалдина потребовали от него более 200 млн рублей. Арбитражный суд Москвы начал процедуру реализации имущества, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
  • Иски могут быть связаны с долгами другого проекта Фалдина — интернет-магазина Little Gentrys, отмечает издание.
  • Сам бизнесмен признан банкротом ещё 3 октября 2019 года, пишет газета. 24 марта 2020 года финансовый управляющий должен будет отчитаться о результатах реализации имущества Фалдина. Фалдин не ответил на вопросы издания.
  • Весной 2015 года бизнесмен запустил интернет-магазин товаров для детей Little Gentrys. Проект должен был стать частью Wikimart, который закрылся в конце 2016 года.
  • Интернет-магазин открылся за счёт средств, привлечённых с помощью краудинвестинга на StartTrack, а также собственной программы Gentrys People, которая предлагала физлицам заключать прямые договоры займа с личным поручительством Фалдина с доходностью от 20% годовых.
  • В августе 2018 года Little Gentrys перестала платить проценты. К концу года общий долг компании достиг 136 млн рублей. К началу 2019 года счета компании были арестованы.
От успешного краудинвестинга до миллионных исков…
Молодой проект основателя Wikimart Максима Фалдина увяз в долгах.
vc.ru

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Это позволит банкам установить нулевую комиссию для клиентов, рассчитывает регулятор.
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16 комментариев
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Артём Антипин

3

Ещё один "успешный" стартап обосрался от кислого смузи.

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Avdotii Pedishnii

3

"...с доходностью от 20% годовых..."

дальше можно не читать)))

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Anatoly Yudov

Avdotii
1

ой, да ладно, дальше там всего три строчки!

Ответить

Michael Tretyak

3

Нужно, конечно, обладать ФГМ over 9000, чтобы в условиях затяжного кризиса в экономике вбухать в проект 100 лям и сделать ставку на премиум-сегмент, особенно для детей. Чистая выручка в 83 килорубля это вообще огонь.

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Олег Нечаев

Michael
0

Да вроде экономика растет, демография улучшается, доходы растут, телевизор посмотрите. Вполне успешная стратегия на ожидаемый рост спроса.

Ответить

Michael Tretyak

Олег
0

Я телевизор не смотрю 20 лет, чего и Вам желаю :)

Ответить

Олег

Michael
0

Приятного плавания :)

Ответить

! !

3

А, это тот самый чувак который в Стенфорде закончил МВА.

Ответить

Ваня Пупкмн

2

в тему призывается специалист по интернет-магазинам Денис Демидов

Ответить

Avdotii Pedishnii

Ваня
0

зачем?...это даже не тема, а ... ***%%;;%4

Ответить

Джон Крайтон

Avdotii
1

***%%;;%4 - не могу разобрать, написано что-то на эльфийском.

Ответить

Денис Демидов

Ваня
0

Фалдина можно во многом обвинять, и в попытке американские методы натягивать на РФ, и в смузихлебстве, но факт остается фактом, весть российский екомерс отымели, дав возможность иностранцам не платить налоги, много компаний закрылось. Фалдин как и я попал под усмановский каток.

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Dmitry Ilyin

1

Теперь у г-на Фалдина есть 3 года подумать о тщете сущего, прежде чем становиться основателем или руководителем нового убыточного бизнеса "на вырост".

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Andrey Shevtsov

0

Это потому что он не воспользовался моей аналитикой товарных ниш.

Ответить

Дмитрий Митроченков

Andrey
0

Да, в этом большая ошибка этих "бизнесменов". А вот не могли бы вы, кратко, подсказать, как вам товарная ниша, именуемая Parker, это авторучки такие.

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Irvin Goodspeed

0

Это "талант" теперь ударился в инфоциганство и учит успешному успеху и втюхивает курсы как быть "в ладах с самим собой".

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