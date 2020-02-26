Суд признал банкротом основателя российского интернет-магазина Wikimart Максима Фалдина
Материал редакции
Кредиторы предъявили к Фалдину финансовые требования на более чем 200 млн рублей.
Кредиторы основателя интернет-магазина Wikimart Максима Фалдина потребовали от него более 200 млн рублей. Арбитражный суд Москвы начал процедуру реализации имущества, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку арбитражных дел.
Иски могут быть связаны с долгами другого проекта Фалдина — интернет-магазина Little Gentrys, отмечает издание.
Сам бизнесмен признан банкротом ещё 3 октября 2019 года, пишет газета. 24 марта 2020 года финансовый управляющий должен будет отчитаться о результатах реализации имущества Фалдина. Фалдин не ответил на вопросы издания.
Весной 2015 года бизнесмен запустил интернет-магазин товаров для детей Little Gentrys. Проект должен был стать частью Wikimart, который закрылся в конце 2016 года.
Интернет-магазин открылся за счёт средств, привлечённых с помощью краудинвестинга на StartTrack, а также собственной программы Gentrys People, которая предлагала физлицам заключать прямые договоры займа с личным поручительством Фалдина с доходностью от 20% годовых.
В августе 2018 года Little Gentrys перестала платить проценты. К концу года общий долг компании достиг 136 млн рублей. К началу 2019 года счета компании были арестованы.
Артём Антипин
Ещё один "успешный" стартап обосрался от кислого смузи.
Avdotii Pedishnii
"...с доходностью от 20% годовых..."
дальше можно не читать)))
Anatoly YudovAvdotii
ой, да ладно, дальше там всего три строчки!
Michael Tretyak
Нужно, конечно, обладать ФГМ over 9000, чтобы в условиях затяжного кризиса в экономике вбухать в проект 100 лям и сделать ставку на премиум-сегмент, особенно для детей. Чистая выручка в 83 килорубля это вообще огонь.
Олег НечаевMichael
Да вроде экономика растет, демография улучшается, доходы растут, телевизор посмотрите. Вполне успешная стратегия на ожидаемый рост спроса.
Michael TretyakОлег
Я телевизор не смотрю 20 лет, чего и Вам желаю :)
ОлегMichael
Приятного плавания :)
! !
А, это тот самый чувак который в Стенфорде закончил МВА.
Ваня Пупкмн
в тему призывается специалист по интернет-магазинам Денис Демидов
Avdotii PedishniiВаня
зачем?...это даже не тема, а ... ***%%;;%4
Джон КрайтонAvdotii
***%%;;%4 - не могу разобрать, написано что-то на эльфийском.
Денис ДемидовВаня
Фалдина можно во многом обвинять, и в попытке американские методы натягивать на РФ, и в смузихлебстве, но факт остается фактом, весть российский екомерс отымели, дав возможность иностранцам не платить налоги, много компаний закрылось. Фалдин как и я попал под усмановский каток.
Dmitry Ilyin
Теперь у г-на Фалдина есть 3 года подумать о тщете сущего, прежде чем становиться основателем или руководителем нового убыточного бизнеса "на вырост".
Andrey Shevtsov
Это потому что он не воспользовался моей аналитикой товарных ниш.
Дмитрий МитроченковAndrey
Да, в этом большая ошибка этих "бизнесменов". А вот не могли бы вы, кратко, подсказать, как вам товарная ниша, именуемая Parker, это авторучки такие.
Irvin Goodspeed
Это "талант" теперь ударился в инфоциганство и учит успешному успеху и втюхивает курсы как быть "в ладах с самим собой".