Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Финансы
Лиана Липанова
131

«Промсвязьбанк» закроет платёжную систему денежных переводов без открытия счёта Blizko Материал редакции

Система принадлежит «Связь-банку», который должен присоединиться к «Промсвязьбанку».

  • Платёжная система денежных переводов без открытия счёта Blizko прекратит работу. С 22 апреля 2020 года система будет исключена из реестра операторов платёжных систем Банка России, говорится на сайте Blizko.
  • Система принадлежит «Связь-банку», который присоединяется к «Промсвязьбанку», напоминает «Коммерсантъ». В «Промсвязьбанке» объяснили изданию, что дальнейшее развитие Blizko нецелесообразно — закрыть систему планировалось давно. В Blizko и Связь-банке не ответили на запросы газеты.
  • По словам собеседников «Коммерсанта» на рынке денежных переводов, система Blizko была выставлена на продажу после закрытия сделки о присоединении «Связь-банка» к «Промсвязьбанку». «Речь шла о сумме около 200 млн рублей, но приобретение небольшой системы без значимой доли рынка и оборотов даже за скромную сумму не имеет смысла», — заявил один из источников издания.
  • В последние несколько лет Blizko занимала незначительную долю рынка, заявила исполнительный директор Национальной платёжной ассоциации Мария Михайлова.

#новость #банки

Финансы
Подписан
Отписаться
ЦБ отменит комиссию за переводы между физлицами в своей Системе быстрых платежей с 1 апреля 2020 года
Это позволит банкам установить нулевую комиссию для клиентов, рассчитывает регулятор.
0
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0431\u0430\u043d\u043a\u0438"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "finance", "id": 109100, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 26 Feb 2020 09:49:45 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
«Сомнение» Славы Баранского
Книга экс-главреда «Лайфхакера» теперь доступна бесплатно во всех форматах.
Скачать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 109100, "author_id": 373364, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/109100\/get","add":"\/comments\/109100\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/109100"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 199119, "last_count_and_date": null }
1 комментарий
Популярные
По порядку

Паронормальный

0

Закрыли платежную систему про которую никто и не знал, что она открыта

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

Орта
Подписан
Отписаться
Мышление миллениалов: финансовый парадокс одного поколения
Материал подготовлен международным коммуникационным агентством FleishmanHillard Vanguard, входящим в состав коммуникаци…
1
Московский акселератор
Подписан
Отписаться
Запись в подсайте Московский акселератор
Рост продаж и новые контракты: как «Московский акселератор» помогает технологическим компаниям
2
Joom
Подписан
Отписаться
Кроссовки в рассрочку: как американские онлайн-ритейлеры осваивают сервисы беспроцентных кредитов
Вместе с Андреем Загоруйко разобрались, что дает рассрочка покупателям и бизнесу в США.
22

Показать еще

Лучшие комментарии
Artemy
за день
Все мелодии спеты, стихи все написаны
Программисты сгенерировали «все возможные» мелодии и сделали их общественным достоянием
Bulat Ziganshin
за неделю
лично мне интересны любые рассказы от первого лица, даже если это будет школьник-промоутер
Сколько зарабатывает монтажник натяжных потолков из Санкт-Петербурга и почему предпочитает работать один
{ "page_type": "article" }

Прямой эфир

Паронормальный

Программисты сгенерировали «все…

Lucky 13

Сергей Рыжиков, «1С-Битрикс…

Alexander A

ФАС возбудила дело против…

Alexander A

ФАС возбудила дело против…

S.Z

«Коммерсантъ»: «Сбербанк…

Денис Демидов

Суд признал банкротом…

Konstantin Shishkin

ФАС возбудила дело против…

Паронормальный

«Коммерсантъ»: «Сбербанк…

Alexander A

ФАС возбудила дело против…

Андрей Викторович

Как неудачная реклама разрушила…

Олег

«Коммерсантъ»: «Сбербанк…

Паронормальный

«Коммерсантъ»: «Сбербанк…

Паронормальный

«Коммерсантъ»: «Сбербанк…

Олег

Суд признал банкротом…

Michael Tretyak

Суд признал банкротом…

Alexey Kovyazin

Как стать инвестором с нуля…

Паронормальный

«Коммерсантъ»: «Сбербанк…

Паронормальный

«Коммерсантъ»: «Сбербанк…

денькя

Пол Грэм: «Самая пагубная вещь…

Денис Демидов

Финтех-сервис Revolut Николая…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovx", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "bscsh", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "bugf", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223676-0", "render_to": "inpage_VI-223676-0-1104503429", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=bugf&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudx", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byzqf", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "bugf", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 19, "disable": true, "label": "Тизер на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cbltd", "p2": "gazs" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cgxmr", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUxODYyOGE2YzcxNDUxNWY0ZGEiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY0NDB9.AwBBnUWMy3RR1xtAoaXVr81WvqxdlD4C8CBpwFiONzw", "release": "b62dd097" } { "page_type": "default" }