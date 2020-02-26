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Финансы
Лиана Липанова
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«Связь-банк» закроет систему денежных переводов без открытия счёта Blizko Материал редакции

Такое решение принял новый собственник банка «Промсвязьбанк» из-за нецелесообразности развития системы.

  • Платёжная система денежных переводов без открытия счёта Blizko, принадлежащая «Связь-банку», прекратит работу. С 22 апреля 2020 года банк будет исключён из реестра операторов платёжных систем Банка России, говорится на сайте Blizko.
  • Система принадлежит «Связь-банку», который присоединяется к «Промсвязьбанку», напоминает «Коммерсантъ». В «Промсвязьбанке» объяснили изданию, что дальнейшее развитие Blizko нецелесообразно — закрыть систему планировалось давно. В Blizko и «Связь-банке» не ответили на запросы газеты.
  • По словам собеседников «Коммерсанта» на рынке денежных переводов, система Blizko была выставлена на продажу после того, как стало известно, что «Связь-банк» присоединится к «Промсвязьбанку». «Речь шла о сумме около 200 млн рублей, но приобретение небольшой системы без значимой доли рынка и оборотов даже за скромную сумму не имеет смысла», — заявил один из источников издания.
  • В последние несколько лет Blizko занимала незначительную долю рынка — её можно оценить на уровне не более чем несколько процентов, заявила исполнительный директор Национальной платёжной ассоциации Мария Михайлова.
  • ЦБ не составляет рейтинг платёжных систем, но для оценки объёма трансграничных переводов без открытия счетов учитывает данные Blizko, а также Contact, Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим» и «Почты России», пишет газета.

#новость #банки

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4 комментария
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Паронормальный

1

Закрыли платежную систему про которую никто и не знал, что она открыта

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Vyacheslav Anzhiganov

1

Сайт в домене .biz - потрачено.

Денежные переводы BLIZKO > Главная страница
Платежная система BLIZKO. Денежные переводы без открытия счета. Россия, СНГ, ближнее зарубежье
www.blizko.biz
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Saucedo Puetz

0

Вот киви и еще одного победил

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Олег

Saucedo
0

Да, у одного.

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