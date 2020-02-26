Прямой эфир
авторизацию с помощью уговоров
Бренд компании появится в ТВ-трансляциях матчей, на стадионах и форме игроков.
Финансовая группа «Тинькофф» заключила соглашение о титульном партнёрстве с Российской Премьер-лигой (РПЛ). Об этом представители «Тинькофф» рассказали vc.ru.
Соглашение подписано на три сезона: 2019‑2020, 2020‑2021 и 2021‑2022. С февраля 2020 года соревнования будут называться «Тинькофф Российская Премьер-лига». Бренд «Тинькофф» будет представлен в телетрансляциях, на стадионах, цифровых площадках, на форме игроков некоторых клубов (за исключением «Спартака», «Зенита» и «Динамо»).
Сумму соглашения партнёры не раскрыли. В письме, которое получили все клубы РПЛ и приводил анонимный Telegram-канал Ivanov, речь шла о 375 млн рублей.
В ближайшее время в приложении финансовой группы появится возможность покупки билетов на футбол и соревнования по другим видам спорта с кэшбэком.
Партнёр РПЛ рассчитывает привлечь новых клиентов и повысить лояльность существующих в городах и регионах, где проводятся матчи лиги. По подсчётам «Тинькофф», сейчас их 5 млн. За три сезона количество клиентов в регионах РПЛ удвоится, рассчитывают в компании.
В «Тинькофф» полагают, что сотрудничество с РПЛ позволит российским футбольным клубам повысить продажи билетов, выйти на целевую аудиторию с помощью маркетинговых инструментов партнёра — к примеру, делать клиентам таргетированные предложения на основе больших данных «Тинькофф».
О переговорах «Тинькофф» и РПЛ о контракте титульного спонсора и смене названия чемпионата на «Тинькофф Российская Премьер-лига» первым сообщило издание Betting Insider в начале февраля 2020 года. Тогда в компании отказались от комментариев для vc.ru.
Основатель группы Олег Тиньков говорил, что не имеет отношения к переговорам о спонсорстве. В пресс-релизе «Тинькофф» разбросаны подчёркнутые буквы. Если их сложить, то получится «Как тебе такое Олег Тиньков».
Основатель группы «Тинькофф» неоднократно критиковал российский футбол и игроков и утверждал, что собирается и дальше смотреть английский чемпионат.
Олег, кстати, первый в России придумал футбол.
Третий раз уже эта новость, ещё и пушем. Дальше ждём:
"Артем Дзюба удивился подписанию договора"
Сколько еще раз об этом надо написать?
Весьма умный ход, тинькофф занял банковский рынок среди молодежи и теперь осваивает рынок мужиков на диване, которые хранят деньги в алмазнефтегазбанке и понятия не имеют что на остаток может начисляться процент....
А как они появятся на футболках Зенита и того же Спартака? У них же спонсоры Газпромбанк и Открытие
Вот что интересно: а как считать, отбились затраты или нет? Ну возврат инвестиций.
Как как, если будет увеличиваться клиентская база, значит отбивается. Нет, значит нет.
Давайте еще разок напомним всем, что Тинькофф официально титульный партнёр РПЛ по футболу.
Блоги компаний
Показать еще