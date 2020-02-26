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Финансы
Галина Мубаракшина
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«Тинькофф Российская Премьер-лига»: «Тинькофф» официально стала титульным партнёром РПЛ по футболу Материал редакции

Бренд компании появится в ТВ-трансляциях матчей, на стадионах и форме игроков.

25 комментариев
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Финансовая группа «Тинькофф» заключила соглашение о титульном партнёрстве с Российской Премьер-лигой (РПЛ). Об этом представители «Тинькофф» рассказали vc.ru.

Соглашение подписано на три сезона: 2019‑2020, 2020‑2021 и 2021‑2022. С февраля 2020 года соревнования будут называться «Тинькофф Российская Премьер-лига». Бренд «Тинькофф» будет представлен в телетрансляциях, на стадионах, цифровых площадках, на форме игроков некоторых клубов (за исключением «Спартака», «Зенита» и «Динамо»).

Сумму соглашения партнёры не раскрыли. В письме, которое получили все клубы РПЛ и приводил анонимный Telegram-канал Ivanov, речь шла о 375 млн рублей.

В ближайшее время в приложении финансовой группы появится возможность покупки билетов на футбол и соревнования по другим видам спорта с кэшбэком.

Партнёр РПЛ рассчитывает привлечь новых клиентов и повысить лояльность существующих в городах и регионах, где проводятся матчи лиги. По подсчётам «Тинькофф», сейчас их 5 млн. За три сезона количество клиентов в регионах РПЛ удвоится, рассчитывают в компании.

Мы изучали успешные примеры в Европе, когда частный бизнес становился титульным спонсором крупнейших национальных чемпионатов. Мы поняли, что можем тоже обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и привлечь новых болельщиков на трибуны. Поэтому мы уверены, что это будет интересное и взаимовыгодное партнёрство с точки зрения бизнеса.

Анна Михина
вице-президент «Тинькофф»

В «Тинькофф» полагают, что сотрудничество с РПЛ позволит российским футбольным клубам повысить продажи билетов, выйти на целевую аудиторию с помощью маркетинговых инструментов партнёра — к примеру, делать клиентам таргетированные предложения на основе больших данных «Тинькофф».

О переговорах «Тинькофф» и РПЛ о контракте титульного спонсора и смене названия чемпионата на «Тинькофф Российская Премьер-лига» первым сообщило издание Betting Insider в начале февраля 2020 года. Тогда в компании отказались от комментариев для vc.ru.

Основатель группы Олег Тиньков говорил, что не имеет отношения к переговорам о спонсорстве. В пресс-релизе «Тинькофф» разбросаны подчёркнутые буквы. Если их сложить, то получится «Как тебе такое Олег Тиньков».

Основатель группы «Тинькофф» неоднократно критиковал российский футбол и игроков и утверждал, что собирается и дальше смотреть английский чемпионат.

#новость #тинькофф #рпл

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25 комментариев
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Ilya Varentsov

5

Олег, кстати, первый в России придумал футбол.

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Олег

Ilya
0

Начало футбола было в древнем китае.

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Ilya Varentsov

Олег
0

Но в России то ты придумал?

Ответить

Serj Koss

Ilya
1

Он придумал пинать, а там уже как-то само покатилось

Ответить

AK

3

Третий раз уже эта новость, ещё и пушем. Дальше ждём:
"Артем Дзюба удивился подписанию договора"

Ответить

Андрей Фролов

AK
0
Ответить

Serj Koss

AK
0

"По новому договору он должен именоваться Олег Дзюба"

Ответить

Ware Wow

AK
0

Мы узнали мнение соседа Дзюбы!

Ответить

Anatoly Ivanov

2

Сколько еще раз об этом надо написать? 

Ответить

Олег

Anatoly
3

Достаточно.

Ответить

Cyril Rusanou

Олег
1

Ты то как? Рад?

Ответить

Олег

Cyril
1

Я рад.

Ответить

Денис Харисов

1

Весьма умный ход, тинькофф занял банковский рынок среди молодежи и теперь осваивает рынок мужиков на диване, которые хранят деньги в алмазнефтегазбанке и понятия не имеют что на остаток может начисляться процент....

Ответить

Alexandr Simonov

1

Хороший логотип на водку получился.

Ответить

Semyon Efimov

0

А как они появятся на футболках Зенита и того же Спартака? У них же спонсоры Газпромбанк и Открытие

Ответить

Anatoly Ivanov

Semyon
1

щиты вокруг поля будут желтые и в графике ТВ-трансляций

Ответить

Anatoly Yudov

Semyon
0

А у Динамо ВТБ. Потому у них и не появятся, наверное.

Ответить

AK

Semyon
0

На рукаве

Ответить

Артём Палённый

Semyon
0

У Спартака, Зенита и Динамо шевронов не будет до конца сезона.

Ответить

Ilya Finagin

0

Тинькоф стал ТП РПЛ. Скоро на ТВ

Ответить

Stanislav Markovich Zhurakovskiy

0

Вот что интересно: а как считать, отбились затраты или нет? Ну возврат инвестиций.

Ответить

AK

Stanislav
0

С учётом того, что другие банки вкладывают миллиарды в клубы (причем по одному), а Тинькофф за 375 млн появится на формах монашку всех клубов и будет постоянно звучать в эфире, мне кажется, что это крайне успешная сделка

Ответить

Артём Палённый

Stanislav
0

Как как, если будет увеличиваться клиентская база, значит отбивается. Нет, значит нет.

Ответить

Андрей Андреевич

0

Давайте еще разок напомним всем, что Тинькофф официально титульный партнёр РПЛ по футболу.

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Evgeny Boyko

0

Тиньков российская премьер-лига ставок

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