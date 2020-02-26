Бренд компании появится в ТВ-трансляциях матчей, на стадионах и форме игроков.

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Финансовая группа «Тинькофф» заключила соглашение о титульном партнёрстве с Российской Премьер-лигой (РПЛ). Об этом представители «Тинькофф» рассказали vc.ru.

Соглашение подписано на три сезона: 2019‑2020, 2020‑2021 и 2021‑2022. С февраля 2020 года соревнования будут называться «Тинькофф Российская Премьер-лига». Бренд «Тинькофф» будет представлен в телетрансляциях, на стадионах, цифровых площадках, на форме игроков некоторых клубов (за исключением «Спартака», «Зенита» и «Динамо»).

Сумму соглашения партнёры не раскрыли. В письме, которое получили все клубы РПЛ и приводил анонимный Telegram-канал Ivanov, речь шла о 375 млн рублей.

В ближайшее время в приложении финансовой группы появится возможность покупки билетов на футбол и соревнования по другим видам спорта с кэшбэком.

Партнёр РПЛ рассчитывает привлечь новых клиентов и повысить лояльность существующих в городах и регионах, где проводятся матчи лиги. По подсчётам «Тинькофф», сейчас их 5 млн. За три сезона количество клиентов в регионах РПЛ удвоится, рассчитывают в компании.

Мы изучали успешные примеры в Европе, когда частный бизнес становился титульным спонсором крупнейших национальных чемпионатов. Мы поняли, что можем тоже обогатить российский футбол и клубы интересными маркетинговыми интеграциями и привлечь новых болельщиков на трибуны. Поэтому мы уверены, что это будет интересное и взаимовыгодное партнёрство с точки зрения бизнеса. Анна Михина вице-президент «Тинькофф»

В «Тинькофф» полагают, что сотрудничество с РПЛ позволит российским футбольным клубам повысить продажи билетов, выйти на целевую аудиторию с помощью маркетинговых инструментов партнёра — к примеру, делать клиентам таргетированные предложения на основе больших данных «Тинькофф».

О переговорах «Тинькофф» и РПЛ о контракте титульного спонсора и смене названия чемпионата на «Тинькофф Российская Премьер-лига» первым сообщило издание Betting Insider в начале февраля 2020 года. Тогда в компании отказались от комментариев для vc.ru.

Основатель группы Олег Тиньков говорил, что не имеет отношения к переговорам о спонсорстве. В пресс-релизе «Тинькофф» разбросаны подчёркнутые буквы. Если их сложить, то получится «Как тебе такое Олег Тиньков».