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Финансы
Татьяна Боброва
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Mail.ru Group отчиталась о росте выручки на 22,4% в 2019 году — до 87 млрд рублей Материал редакции

Компания опубликовала аудированную отчётность по МСФО за 2019 год.

2 комментария
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По итогам 2019 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% год к году и составила более 87 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль компании выросла на 3,8%, до 15,65 млрд рублей, а совокупный сегментный показатель EBITDA — на 9,6%, до 29,75 млрд рублей.

Также некоторые показатели раскрыли сервисы Mail.ru Group:

  • Доля рекламных доходов «Одноклассников» выросла вдвое за пять лет: с 20% в 2014 году до более чем 40% в 2019 году, рассказали vc.ru в компании. Самым быстрорастущем сегментом стала мобильная реклама, доля которой в общей рекламной выручки в 2019 году превысила 60%.
  • Общее число рекламодателей в «Одноклассниках» выросло на 33,4% за год, а больше всего в продвижение в соцсети инвестируют рекламодатели из сегментов электронной коммерции, FMCG (товары поседневного спроса), автомобили, банков и других финансовых организаций.
  • Выручка «ВКонтакте» в 2019 году выросла более чем на 20%. В 2018 году выручка компании составляла около 18 млрд рублей. С января по декабрь 2019 года активная месячная аудитория платформы VK Mini Apps увеличилась в 14 раз и составила более 23 млн пользователей.
  • Сервис доставки еды Delivery Club отчитался о росте выручки в 2,3 раза по итогам 2019 года, до рекордных 4,46 млрд рублей. По данным на декабрь, собственная доставка сервиса была в 38 российских городах, всего у компании более 13,7 тысяч ресторанов-партнёров.
  • В конце 2019 года-начале 2020 года Delivery Club запустил быструю доставку продуктов в партнёрстве с «Самокатом» и «Быстрономом» в Санкт-Петербурге и Москве. До конца года сервис рассчитывает покрыть все районы этих городов.
  • Оборот сервиса для заказа такси «Ситимобил» составил 8,9 млрд рублей в четвёртом квартале 2019 года. В 2019 году сервис начал работать во всех городах-миллионниках, а количество поездок выросло в 3,7 раза год к году. В декабре пользователи совершили 13 млн поездок (+30% в месячном выражении). «Ситимобил» работает в более чем 45 городах России.
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  • Месячная аудитория сервиса объявлений «Юла» в 2019 году составила 27 млн актиных пользователей. Выручка компании выросла в 1,9 раза за год, до 2,1 млрд рублей. В 2020 году сервис ожидает выручку в размере 3,7-4 млрд рублей.
  • Аудитория рекомендательного сервиса «Пульс», запущенного в январе 2019 года, в четвёртом квартале составила 45 млн человек в месяц. В среднем пользователи тратят на «Пульс» 10 минут в день.

Mail.ru Group планирует укреплять экосистему, центром которой станет «ВКонтакте». С помощью технологии VK SuperAppKit компания хочет связать программу лояльности Combo, голосовые технологии «Маруси», единый ID на базе учётной записи «ВКонтакте», платёжную систему VK Pay, которая будет масштабироваться на другие проекты компании, и VK Mini Apps, которая станет единой платформой группы для разработчиков.

В 2020 году компания планирует запустить единый видеосервис. Среди других планов — повышение эффективности рекламы, в том числе за счёт расширения рекламной сети и привлечения новых рекламодателей из малого и среднего бизнеса и ритейла, увеличение доли performance-рекламы. Выручка от рекламы в четвёртом квартале 2019 года увеличилась на 24,6% — до 11,32 млрд рублей.

Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, но окончательного решения пока нет, сообщили в компании.

Игровой сегмент Mail.ru Group вырос на 23% в 2019 году, его выручка достигла 30,67 млрд рублей, рассказали в компании. Доля выручки от мобильных игр выросла с 57% в четвёртом квартале 2018 года до 61% за тот же период 2019 года.

#новость #mailrugroup #отчётность

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2 комментария
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еще бы, когда реклама в рекламе на рекламе ;-)
Скоро реклама на картинках вроде, еще вырастет выручка 💪

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Alex Petrov

1

Мылору кстати по деньгам больше IT компания чем Яндекс,  у мыла 15% в выручке это  такси и жрачка, а у Яндекса  22%.  Кстати а где игры от Яндекс?

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