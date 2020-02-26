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Компания опубликовала аудированную отчётность по МСФО за 2019 год.
По итогам 2019 года совокупная сегментная выручка Mail.ru Group выросла на 22,4% год к году и составила более 87 млрд рублей. Совокупная чистая прибыль компании выросла на 3,8%, до 15,65 млрд рублей, а совокупный сегментный показатель EBITDA — на 9,6%, до 29,75 млрд рублей.
Также некоторые показатели раскрыли сервисы Mail.ru Group:
Mail.ru Group планирует укреплять экосистему, центром которой станет «ВКонтакте». С помощью технологии VK SuperAppKit компания хочет связать программу лояльности Combo, голосовые технологии «Маруси», единый ID на базе учётной записи «ВКонтакте», платёжную систему VK Pay, которая будет масштабироваться на другие проекты компании, и VK Mini Apps, которая станет единой платформой группы для разработчиков.
В 2020 году компания планирует запустить единый видеосервис. Среди других планов — повышение эффективности рекламы, в том числе за счёт расширения рекламной сети и привлечения новых рекламодателей из малого и среднего бизнеса и ритейла, увеличение доли performance-рекламы. Выручка от рекламы в четвёртом квартале 2019 года увеличилась на 24,6% — до 11,32 млрд рублей.
Совет директоров Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, но окончательного решения пока нет, сообщили в компании.
Игровой сегмент Mail.ru Group вырос на 23% в 2019 году, его выручка достигла 30,67 млрд рублей, рассказали в компании. Доля выручки от мобильных игр выросла с 57% в четвёртом квартале 2018 года до 61% за тот же период 2019 года.
еще бы, когда реклама в рекламе на рекламе ;-)
Скоро реклама на картинках вроде, еще вырастет выручка 💪
Мылору кстати по деньгам больше IT компания чем Яндекс, у мыла 15% в выручке это такси и жрачка, а у Яндекса 22%. Кстати а где игры от Яндекс?
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