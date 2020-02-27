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Финансы
Лиана Липанова
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«Коммерсантъ»: «Юлмарт» прекратит работать к марту 2020 года Материал редакции

Что известно о возможном закрытии интернет-магазина.

13 комментариев
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Ритейлер «Юлмарт» может в ближайшее время прекратить свою деятельность — у совладельцев компании «больше нет сил» поддерживать бизнес, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Руководство «Юлмарта» будет инициировать банкротство всех юрлиц, входящих в ГК, рассказал газете директор российских компаний ритейлера Вадим Степанкин.

Что известно о банкротстве и возможном закрытии «Юлмарта»

В декабре 2019 года «Юлмарт» начал закрывать региональные представительства, сократил весь ИТ-департамент в Москве и часть персонала в главном офисе. В компании объяснили это оптимизацией логистических цепочек для сокращения затрат.

В центральной и северо-западной частях России «Юлмарт» оставит свою инфраструктуру, а в остальных регионах будут работать партнёрские пункты выдачи ритейлера, объясняли в компании.

Тогда же клиенты в группе «Юлмарта» во «ВКонтакте» жаловались на сокращение ассортимента и срывы доставки товаров.

В середине января 2020 года ООО «Юлмаркет» (операционная компания «Юлмарта» с 2017 по 2018 год) подало заявление о собственном банкротстве в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти. Требования кредиторов к «Юлмаркету» за 2019 год составили 534,5 млн рублей, писала «Фонтанка».

18 февраля 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом НАО «Юлмарт», бывшую операционную компанию ритейлера. Дело о несостоятельности компании велось с 2016 года. Тогда заявление о банкротстве компании подал Олег Морозов, кредитор компании. Суд ввёл конкурсное производство в отношении НАО «Юлмарт» на полгода.

Конкурсное производство открыто и в отношении других структур компании — ООО «Юлмарт РСК», ООО «Юлмарт ПЗК» и «Юлмарт девелопмент».

ООО «Юлплейс» (действующая операционная компания ГК «Юлмарт») оставалось единственным юрлицом компании, которое не получало банкротных исков от контрагентов ритейлера. Однако 25 февраля 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал иск «Юлплейс» о собственном банкротстве. По данным базы «Контур.Фокус», выручка «Юлплейс» по итогам 2018 года достигла 1,1 млрд рублей, а чистый убыток — 1,9 млрд рублей.

Спасти «Юлмарт» своими силами уже невозможно. 3 февраля 2020 года мы приняли решение о том, что будем инициировать банкротство «Юлплейса» вслед за всеми другими юридическими лицам, входящими в группу компаний «Юлмарт».

Вадим Степанкин
директор российских компаний «Юлмарта»

Компания прекратит работу после того, как распродаст остатки товаров — ритейлер прекратил закупки с декабря 2019 года, пишет газета со ссылкой на источники. В январе 2020 года «Юлмарт» попросил оставшихся сотрудников уволиться, говорят собеседники «Коммерсанта».

В Санкт-Петербурге у «Юлмарта» остался последний собственный центр исполнения заказов на Пулковском шоссе, 43, говорится на сайте интернет-магазина. Центр закроется до конца февраля, рассказал «Коммерсанту» анонимный сотрудник «Юлмарта».

Объект находится у компании в лизинге. Сейчас ритейлер и залогодержатель здания — банк «Санкт-Петербург» — находятся в процессе расторжения договора, рассказал представитель банка. После этого здание планируется продать, говорят в кредитной организации.

Что говорят эксперты

В ноябре 2019 года акционеры «Юлмарта» планировали привлечь внешние инвестиции, но имена и названия компаний потенциальных инвесторов не называли. Тогда эксперты заявляли, что «момент упущен»: ранее обсуждалась возможность инвестиций «Сбербанка» в «Юлмарт» для использования инфраструктуры в «Яндекс.Маркете», но теперь инфраструктура «Юлмарта» не могла заинтересовать интернет-магазины.

По итогам 2018 года «Юлмарт» опустился на девять строчек до 17 места в рейтинге крупнейших интернет-магазинов России по версии Data Insight. Продажи ритейлера за год сократились на 57%, их объём составил 9,93 млрд рублей.

Кредиторы «Юлмарта» вряд ли получат свои деньги, считает руководитель практики разрешения споров и банкротства Maxima Legal Сергей Бакешин. По его мнению, если бы у ритейлера были средства для погашения долгов, он бы не подал заявление на собственное банкротство.

Ритейлеру не хватило оборотных средств, заявил «Коммерсанту» гендиректор агентства «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. «Юлмарт» пытался привлечь инвесторов. Однако их не заинтересовал убыточный бизнес, считает эксперт. Кроме товарного знака и остатков товаров «Юлмарту» больше нечего продавать, заключил Бурмистров.

Причины финансовых проблем «Юлмарта»

В 2016 году в компании начался корпоративный конфликт: совладельцы Дмитрий Костыгин и Август Мейер (владеют 61,5% «Юлмарта») не смогли договориться с Михаилом Васинкевичем (38,5% компании) о планах по развитию.

Претензии Васинкевича связаны с тем, что Костыгин не сдержал обещание по выходу «Юлмарта» на IPO, говорили источники «Делового Петербарга». Васинкевич подал в суд иск против Костыгина и Майера и потребовал выкупить свою долю.

Костыгин объяснял спор тем, что Васинкевичу нечем финансировать дальнейшее развитие компании. «У него закончились деньги, поэтому он судорожно бегает по рынку, всем предлагает купить свой пакет», — заявил Костыгин в интервью «Секрету фирмы».

На фоне конфликта «Юлмарт» столкнулся с требованиями кредиторов досрочно погасить долги под угрозой банкротства. «Сбербанк» инициировал уголовное дело в отношении Костыгина о кредите на 1 млрд рублей. Костыгина обвинили в фальсификации финансовых документов для получения кредита. 5 февраля 2020 года с Костыгина сняли обвинения в мошенничестве, но начали проверку по признакам причинения ущерба без хищения.

В январе 2018 года Костыгин через суд потребовал у Васинкевича погасить долг в 405 млн рублей. В июле 2018 года Лондонский третейский суд обязал совладельцев выкупить долю Васинкевича за $67 млн, но сделка сорвалась, а стороны обвинили в этом друг друга. В октябре того же года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Васинкевича банкротом.

В мае 2019 года акционеры начали переговоры о прекращении конфликта. Однако к февралю 2020 года соглашение так и не было подписано.

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vc.ru

#новость #юлмарт

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13 комментариев
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Денис Колокольцев

5

поучительная история как жадность и рубки между акционерами когда каждый тянет одеяло на себя и не желает отступать, привела к бедности - по всем параметрам успешную компанию с отличными перспективами развития и крутым менеджментом просрали. прямо по гаедлайнам из стишка михалкова про двух барашков и горбатый мостик. кстати частично эти же акционеры рубились за сеть гипермаркетов окей, но слава богу там все обошлось.

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Sergey Vlasov

1

Этот Юлмарт много нервов попортил своим покупателям. У нас в городе был пункт выдачи с проверкой (не просто "партнерский угол", а отдельный такой "магазин"). Потом все пошло в канаву и в области из 7 магазинов остался один в облцентре. ВСЕ гарантийные случаи переадресовывались туда. То есть человеку надо проехать 200 километров в одну сторону, чтобы сдать товар.

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Александр Антонов

0

А что с гарантией на товары будет? Из-за закрытия пунктов исполнения уже 2 месяца никак с гарантией не разберусь по одному товару, а теперь так вообще не понятно куда обращаться.

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Олег

Александр
2

Вечный двигатель.

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IO

Александр
0

Обращайтесь к производителю

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Олег

IO
0

Кто не есть сахар, тот читает состав, а в составе сахар указан.

Ответить

Saucedo Puetz

–1

Хороший был магазин, может из конкурентов перекупит кто?

Ответить

Александр Бердышев

Saucedo
2

Хорошим он был лет 5 назад и раньше.
Последние года 3 - скатился непонятно куда.

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3216q114

Saucedo
1

А что там покупать ?

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Сергей Михельсон

0

Ultra Electronics, живи!

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Отродясь не было

0

Логичный итог после входа wildberies в сегмент электроники. Слабые уходят, сильные встают на их место. Скоро он будет как амазон.

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IO

0

Помню как у нас зависли бабки в первое банкроство Юлмарта и нам потом еще два года названивал менеджер "нового" Юлмарта и спрашивал чегойта мы у них ничего не покупаем, мол в этот раз они не обанкротятся. 

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Kim Kim

0

Очень жаль.

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