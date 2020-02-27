После продажи компании американскому Insight Partners Ратмир Тимашев и Андрей Баронов не стали долларовыми миллиардерами.
- В начале января 2020 года американский инвестфонд Insight Partners договорился о покупке швейцарской компании с российскими корнями Veeam Software, которая занимается автоматизацией управления данными, в том числе их восстановлением, резервным копированием и безопасностью. Стороны планировали закрыть сделку на $5 млрд в первом квартале 2020 года.
- Весной 2019 года российский Forbes оценивал состояние сооснователей Veeam Ратмира Тимашева и Андрея Баронова в $700 млн. С учётом суммы последней сделки и стоимости других активов журнал назвал их долларовыми миллиардерами, оценив состояние каждого в $1,2 млрд.
- 27 февраля Forbes выпустил материал о Veeam. В частности, знакомые с основателями источники издания рассказали, что по условиям соглашения с Insight Partners 10% принадлежащего Тимашеву с Бароновым пакета акций переходит в опционный пул для ключевых сотрудников. За эту долю основатели не получат деньги.
- С учётом ранее неизвестных обстоятельств состояние Тимашева с Баронова можно оценить в $900 млн, подсчитал Forbes. За вычетом налогов состояние Тимашева, который живёт в США и должен будет заплатить 31%, оценивается в $630 млн, а Баронова (около 20% налогов, поскольку живёт в Швейцарии) — $720 млн, пишет издание.
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tom muntyan
Ратмир Тимашев и Андрей Баронов не стали долларовыми миллиардерами.
Всё, у людей теперь депрессия на весь 2020 год.
Виталий Комаровtom
Но они теперь не в клубе трех запятых!
НечеловеческаяЛогикаВиталий
:)
Boris SokolovВиталий
зашел, чтобы оставить этот комментарий! ))
Игорь Крафтtom
Даааа... Печальная новость ...как теперь нам жить с этим ...нужно организовать сбор денег на киви кошелек им ...
Valentin GИгорь
На карту мир.
Sakari Sauso
Viacheslav SemenchukSakari
Ахахахахах