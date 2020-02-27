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Финансы
Татьяна Боброва
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Forbes понизил оценку состояния сооснователей ИТ-разработчика с российскими корнями Veeam с $1,2 млрд до $900 млн Материал редакции

После продажи компании американскому Insight Partners Ратмир Тимашев и Андрей Баронов не стали долларовыми миллиардерами.

  • В начале января 2020 года американский инвестфонд Insight Partners договорился о покупке швейцарской компании с российскими корнями Veeam Software, которая занимается автоматизацией управления данными, в том числе их восстановлением, резервным копированием и безопасностью. Стороны планировали закрыть сделку на $5 млрд в первом квартале 2020 года.
  • Весной 2019 года российский Forbes оценивал состояние сооснователей Veeam Ратмира Тимашева и Андрея Баронова в $700 млн. С учётом суммы последней сделки и стоимости других активов журнал назвал их долларовыми миллиардерами, оценив состояние каждого в $1,2 млрд.
  • 27 февраля Forbes выпустил материал о Veeam. В частности, знакомые с основателями источники издания рассказали, что по условиям соглашения с Insight Partners 10% принадлежащего Тимашеву с Бароновым пакета акций переходит в опционный пул для ключевых сотрудников. За эту долю основатели не получат деньги.
  • С учётом ранее неизвестных обстоятельств состояние Тимашева с Баронова можно оценить в $900 млн, подсчитал Forbes. За вычетом налогов состояние Тимашева, который живёт в США и должен будет заплатить 31%, оценивается в $630 млн, а Баронова (около 20% налогов, поскольку живёт в Швейцарии) — $720 млн, пишет издание.

#новость #veeam

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8 комментариев
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tom muntyan

1

Ратмир Тимашев и Андрей Баронов не стали долларовыми миллиардерами. 
Всё, у людей теперь депрессия на весь 2020 год. 

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Виталий Комаров

tom
10

Но они теперь не в клубе трех запятых!

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НечеловеческаяЛогика

Виталий
1

:)

Ответить

Boris Sokolov

Виталий
1

зашел, чтобы оставить этот комментарий! ))

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Игорь Крафт

tom
0

Даааа... Печальная новость ...как теперь нам жить с этим ...нужно организовать сбор денег на киви кошелек им ...

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Valentin G

Игорь
0

На карту мир.

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Sakari Sauso

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Viacheslav Semenchuk

Sakari
0

Ахахахахах

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