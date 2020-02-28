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Revolut откладывает запуск в России не в первый раз.
Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, снова отложил выход на российский рынок на неопределённый срок, сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.
В Revolut заявили изданию, что сейчас компания сосредоточена на развитии в США и Азии. Подразделения в Москве и Санкт-Петербурге, куда, по данным The Bell, «активно нанимают» персонал, занимаются поддержкой бизнеса в других странах, а не выходом на российский рынок, объяснили в компании.
Revolut официально заявил о планах по выходу в Россию в июне 2018 года. Российскую версию приложения должны были запустить до конца 2018 года. Стартап планировал использовать инфраструктуру Qiwi, чтобы идентифицировать клиентов, проводить платежи и выпускать карты в России.
В декабре 2018 года компания отложила выход в Россию на 2019 год. «Выход в Россию — не единственный наш проект. Есть система приоритетов», — объяснял тогда основатель проекта Николай Сторонский.
В сентябре 2019 года Reuters со ссылкой на Сторонского сообщил, что Revolut запустит приложение в России и других странах с помощью Visa до конца 2019 года. Позже материал Reuters был отредактирован — из него исчезло упоминание России. Тогда в Revolut заявили vc.ru, что у компании нет комментариев по выходу на российский рынок.
Основанная в 2015 году Revolut выпускает карты с несколькими валютными счетами и позволяет обменивать валюту без банковских комиссий. В феврале 2020 года стартап привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд.
Не вижу никакого смысла для Революта выходить в РФ.
Никакой особой ценности их вариант банка в приложении для нашего рынка не несет, конкурировать с тиньком и зелёным бессмысленно.
Финтех в рф гипертрофированно перкачан по сравнению с Западной Европой и тем более США.
Денег они тут не заработают, а дополнительные MAU из России оценку им вряд ли повысят.
Смысл в том, чтобы разработчики в российском офисе, перестали троллить лондонсий офис карточками "от олега".
Чем же он "перекачен"? Государство продавливает и "Мир" и СПБ свои, всё не может никак заставить на них перейти даже с требованиями законов.
В США кроме всемирных Visa/MasterCard, есть и Discover и American Express.
Система мгновенных переводов без комиссии типа Zelle запустилась в США годы назад и без подачи государства. В отличии от России нет крупных банков, которые берут комиссию за них или отказываются подключаться.
Стоит ещё вспомнить что в России так никак полноценно и не заработает удалённое открытие счетов, когда в США годами можно заполнить форму онлайн и карту вышлют почтой (без визитов в офис или курьеров для отдельного подписания договоров).
Многие понимают "банк" как место, куда можно вложить деньги. Вклады у этого Революта есть?
Как боженька....
Однако в США до сих пор куча мест, где карточки не работают. Только наличка или чеки. Парадокс?
Государство продавливает и "Мир"
До МИРа было еще с пяток локальных платежных систем, на секундочку.
и СПБ свои, всё не может никак заставить на них перейти
Госбанк создает дешевую альтернативу переводам через МПС или банки - фу, какое плохое государство!
Система мгновенных переводов без комиссии типа Zelle
Вот еще в 2020 году радоваться очередным P2P переводам!
Офигенный прорыв, согласен.
А на счет "без комиссии" - расскажите об этом тем самым Visa, MasterCard, Discover и AmExp-у. Как только доля Zelle поднимется хоть до 1% от их оборотов - тупо купят и закроют.
А так на инвесторские деньги можно еще и приплачивать за переводы, ага - размен инвестиций на рост юзер базы для повышения оценки на следующем раунде.
К бизнес-модели непосредственно бизнеса это отношения не имеет.
удалённое открытие счетов, когда в США годами можно заполнить форму онлайн
Это исключительно вопрос регуляторки.
Технически нашим банкам проводить удаленное KYC никаких проблем нет.
Ну а теперь обратно в реальность.
Когда вы последний раз платили бумажным чеком?
Никогда?
А в США до сих пор чуть ли не 10% взаиморасчетов в чеках!!!
Проникновение Apple Pay - одно из самых низких в мире.
Повсеместность бесконтактных терминалов?
Да банально - полноценная EMV-миграция?
Качество мобильных приложений топа американских банков - примерно как у нас лет 10-15 назад.
Зато в каждом обязательно есть функция отсканировать чек ))
Итого.
Только на фоне вот такого состояния финтеха есть рыночная ниша для Револютов и прочих "банков в кармане".
В РФ же у топ банков приложения УЖЕ лучше (или как минимум не хуже) приложений большинства необанков, и ловить им на нашем рынке просто нечего.
Да и финансового смысла нет - один платящий клиент в США для инвесторов ценнее 5 платящих клиентов в ЕС и 10-20 в остальных странах.
Ну Слава Богу!!! Все верно, иначе задавят всякие Тиньковы с рейдерами. Связываться с Россией в 2020 – это моветон и огромный удар по репутации.
Печально, но так и есть.
За полгода встретились примерно с пятидесятью инвесторами. Около половины (в том числе россияне) сказали, что наличие бизнеса в России — это не плюс, как мы думали (подтверждение бизнес-модели для выхода на западные рынки), а минус.
То есть с точки зрения инвесторов лучше иметь голое MVP без продаж в России, чем наоборот.
Зреет мысль попробовать зайти с той же командой/идеей, но с другим названием, и не говорить про бизнес в России. Тогда узнаем.
Рекомендую еще с иностранным именем и фамилией.
Они это кто? Кто покупает нефть/лес/газ? Или те кто юзает Россию как индусов?
Ну должны же где то дворников нанимать как в Москве таджиков
Ну так и в Африке работают, на нищих слоях проще зарабатывать и жиреть
Надоели такие люди, которые сидят в России и ноют. Придумывают отмазки, заборы, щиты.
Если вы ищите оправдание для себя - так и говорите. В США никто не вкладывают в MVP. Это было в 2013-2014. Все. Прошло.
Иногда приходится выбирать либо деньги, либо репутация. Бизнес есть бизнес.
А что касательно банков, я бы в текущих реалиях не заводил бы там счета для компаний и личные. Банки превратились в инструмент отъема денег у населения, ровно как и тоталитарного контроля
Счётчик новостей про упоминание каждого чиха и пука "в британском финтехе стартапе основанном выходцами из России и Украины" снова сброшен.
Нужен тотализатор, кто выйдет первым Спутифай или Револют.
Сейчас каждая лягушка считает своим жолгом выпустить кредитную карту, создать сотового оператора и иаркет плейс. Когда уже на Весту поставят турбо мотор с нормальным автоматом или создадут отечествнную микроволновку со стиральной машиной?
Олег, ты постарался?
Это был вопрос.
Тут больше вопросов к тому, что Revolut выбрал партнёром Qiwi. Делать новый продукт на базе кошелька для наркоторговцев, обнальщиков и прочего сброда — так себе начало.
Ага, лучше Яндекс.Деньги, которые тупо всем кошельки блокирует. )))
Они с помощью ИИ блокируют
ИИ жмёт на кнопку blockuser
Смешно, что ты пишешь это боту:)
Ну и молодцы! Сейчас жирок в США и ЕС наберут, тогда в РФ будет не страшно соваться.
ну и правильно, сейчас Тинькофф просядет до 1 млд. просто купят
Давайте просто порадуемся за нашего простого и талантливого соотечественника. Ведь он мог нюхать кокс с элитных шлюх на яхте, припаркованной в Монако, а вместо этого он нашёл в себе силы от соблазна и что-то делает.
Папа в Газпроме аплодирует стоя
У него папа какой-то чин?
Эпл тоже никак не зайдет. Но что мешает заказать карточку во время поездки за границу где револют есть?
В начале работы Револют открывал дебетовки всем. И гражданам РФ тоже. У меня до сих пор где-то валяется. А потом произошел отстрел карточек, выданных дорогим россиянам. Тупо заблокировали, и всё. Кто хочет попробовать ещё раз?
Заказать помешает процесс регистрации, где среди прочего надо подтвердить гражданство страны ЕС.
Я так понимаю, мешает неопределенность. Карту ты получишь, хоть и с гемором, а где гарантия, что она не будет заблокирована в любой самый неподходящий момент?
Что такого дает карта револют, чтобы мириться с полным бесправием?
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