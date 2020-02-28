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Финансы
Лиана Липанова
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The Bell: британский финтех-стартап Revolut отложил выход на российский рынок на неопределённый срок Материал редакции

Revolut откладывает запуск в России не в первый раз.

75 комментариев
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Британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России и Украины, снова отложил выход на российский рынок на неопределённый срок, сообщает The Bell со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

В Revolut заявили изданию, что сейчас компания сосредоточена на развитии в США и Азии. Подразделения в Москве и Санкт-Петербурге, куда, по данным The Bell, «активно нанимают» персонал, занимаются поддержкой бизнеса в других странах, а не выходом на российский рынок, объяснили в компании.

Revolut официально заявил о планах по выходу в Россию в июне 2018 года. Российскую версию приложения должны были запустить до конца 2018 года. Стартап планировал использовать инфраструктуру Qiwi, чтобы идентифицировать клиентов, проводить платежи и выпускать карты в России.

В декабре 2018 года компания отложила выход в Россию на 2019 год. «Выход в Россию — не единственный наш проект. Есть система приоритетов», — объяснял тогда основатель проекта Николай Сторонский.

В сентябре 2019 года Reuters со ссылкой на Сторонского сообщил, что Revolut запустит приложение в России и других странах с помощью Visa до конца 2019 года. Позже материал Reuters был отредактирован — из него исчезло упоминание России. Тогда в Revolut заявили vc.ru, что у компании нет комментариев по выходу на российский рынок.

Основанная в 2015 году Revolut выпускает карты с несколькими валютными счетами и позволяет обменивать валюту без банковских комиссий. В феврале 2020 года стартап привлёк $500 млн при оценке в $5,5 млрд.

Николай Сторонский, Revolut: «Банк — слишком…
Интервью с основателем международного финтех-сервиса, который оценивается в $1,7 млрд.
vc.ru

#новость #revolut

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75 комментариев
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Иван Драго

27

Не вижу никакого смысла для Революта выходить в РФ. 

Никакой особой ценности их вариант банка в приложении для нашего рынка не несет, конкурировать с тиньком и зелёным бессмысленно. 
Финтех в рф гипертрофированно перкачан по сравнению с Западной Европой и тем более США. 

Денег они тут не заработают, а дополнительные MAU из России оценку им вряд ли повысят. 

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Алексей Попков

Иван
5

Придумали они Револют

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Злой Полушубок

Иван
4

Смысл в том, чтобы разработчики в российском офисе, перестали троллить лондонсий офис карточками "от олега".

Ответить

Семен Удальцов

Иван
3

Все верно, тем более ‘на инфраструктуре киви’, это вообще безумие.

Ответить

Андрей Ковалевский

Иван
–5

Чем же он "перекачен"? Государство продавливает и "Мир" и СПБ свои, всё не может никак заставить на них перейти даже с требованиями законов.
В США кроме всемирных Visa/MasterCard, есть и Discover и American Express.

Система мгновенных переводов без комиссии типа Zelle запустилась в США годы назад и без подачи государства. В отличии от России нет крупных банков, которые берут комиссию за них или отказываются подключаться.

Стоит ещё вспомнить что в России так никак полноценно и не заработает удалённое открытие счетов, когда в США годами можно заполнить форму онлайн и карту вышлют почтой (без визитов в офис или курьеров для отдельного подписания договоров).

Ответить

Sergey Vlasov

Андрей
2

Многие понимают "банк" как место, куда можно вложить деньги. Вклады у этого Революта есть?

Ответить

Олег

Sergey
9

В свои хотелки.

Ответить

Алексей Попков

Олег
0

Как боженька....

Ответить

Олег

Алексей
1

Отлично.

Ответить

Alexandr Simonov

Олег
0

Олег знает, что говорит.

Ответить

Alexey Poimtsev

Sergey
2

Как таковых нет, но есть трейдинг

Ответить

Алексей Любимов

Андрей
0

Однако в США до сих пор куча мест, где карточки не работают. Только наличка или чеки. Парадокс?

Ответить

Иван Драго

Андрей
0

Государство продавливает и "Мир" 

До МИРа было еще с пяток локальных платежных систем, на секундочку.

и СПБ свои, всё не может никак заставить на них перейти 

Госбанк создает дешевую альтернативу переводам через МПС или банки - фу, какое плохое государство!

Система мгновенных переводов без комиссии типа Zelle 

Вот еще в 2020 году радоваться очередным P2P переводам!
Офигенный прорыв, согласен.
А на счет "без комиссии" - расскажите об этом тем самым Visa, MasterCard, Discover и AmExp-у. Как только доля Zelle поднимется хоть до 1% от их оборотов - тупо купят и закроют.
А так на инвесторские деньги можно еще и приплачивать за переводы, ага - размен инвестиций на рост юзер базы для повышения оценки на следующем раунде.
К бизнес-модели непосредственно бизнеса это отношения не имеет.

удалённое открытие счетов, когда в США годами можно заполнить форму онлайн

Это исключительно вопрос регуляторки.
Технически нашим банкам проводить удаленное KYC никаких проблем нет.

Ну а теперь обратно в реальность.
Когда вы последний раз платили бумажным чеком?
Никогда?
А в США до сих пор чуть ли не 10% взаиморасчетов в чеках!!!

Проникновение Apple Pay - одно из самых низких в мире.

Повсеместность бесконтактных терминалов? 
Да банально - полноценная EMV-миграция?

Качество мобильных приложений топа американских банков - примерно как у нас лет 10-15 назад.
Зато в каждом обязательно есть функция отсканировать чек ))

Итого.
Только на фоне вот такого состояния финтеха есть рыночная ниша для Револютов и прочих "банков в кармане".
В РФ же у топ банков приложения УЖЕ лучше (или как минимум не хуже) приложений большинства необанков, и ловить им на нашем рынке просто нечего.

Да и финансового смысла нет - один платящий клиент в США для инвесторов ценнее 5 платящих клиентов в ЕС и 10-20 в остальных странах.

Ответить

Nick Sidorov

Андрей
0

https://www.youtube.com/watch?v=EkqxPAvsTmk

Ответить

Антон Гранд

Иван
0

Европейцы чаще русских путешествуют. Тем более жители США.

Ответить

Семен Удальцов

4

Ну Слава Богу!!! Все верно, иначе задавят всякие Тиньковы с рейдерами. Связываться с Россией в 2020 – это моветон и огромный удар по репутации.

Ответить

Denis Bystruev

Семен
5

Печально, но так и есть.

За полгода встретились примерно с пятидесятью инвесторами.  Около половины (в том числе россияне) сказали, что наличие бизнеса в России — это не плюс, как мы думали (подтверждение бизнес-модели для выхода на западные рынки), а минус.

То есть с точки зрения инвесторов лучше иметь голое MVP без продаж в России, чем наоборот.

Ответить

Ware Wow

Denis
12

Это был просто вежливый отказ.
Есть у вас тут бизнес или нет, изначально никому кроме вас неизвестно. 

Ответить

Denis Bystruev

Ware
2

Зреет мысль попробовать зайти с той же командой/идеей, но с другим названием, и не говорить про бизнес в России. Тогда узнаем.

Ответить

Mikhail Tatsky

Denis
0

Рекомендую еще с иностранным именем и фамилией.

Ответить

Ware Wow

Mikhail
0

у Индусов учитесь... они вон уже кажется ВСЕ компании в США возглавили ))

Ответить

Sergei Timofeyev

Mikhail
0
Ответить

Mikhail Tatsky

Ware
0

 Вы не правы. Из личного скромного опыта.

Ответить

Антон Гранд

Denis
2

С последнего предложения поорал, конечно. Все нормально в России.

Ответить

Ware Wow

Семен
3

Связываться с Россией в 2020 – это моветон и огромный удар по репутации

лол, как же они все с таким ударом по репутации то живут...

Ответить

Семен Удальцов

Ware
0

Они это кто? Кто покупает нефть/лес/газ? Или те кто юзает Россию как индусов?

Ответить

Ware Wow

Семен
3

Они это западные компании и крупнейшие корпорации

Ответить

Семен Удальцов

Ware
–5

Ну должны же где то дворников нанимать как в Москве таджиков

Ответить

Ware Wow

Семен
6

Вы на своей планете живете какой-то.
Какие таджики? На рынке России существуют практически ВСЕ западные корпорации, речь не про найм ))) Терпят бедняги огромный репутационный ущерб ) А вы сами еще и найм добавили, верно )

Ответить

Семен Удальцов

Ware
0

Ну так и в Африке работают, на нищих слоях проще зарабатывать и жиреть

Ответить

Антон Гранд

Семен
3

Надоели такие люди, которые сидят в России и ноют. Придумывают отмазки, заборы, щиты.

Если вы ищите оправдание для себя - так и говорите. В США никто не вкладывают в MVP. Это было в 2013-2014. Все. Прошло.

Ответить

Семен Удальцов

Антон
–2

Это вы мне? Я уже давно принял единственно верное решение 😂

Ответить

Семен Удальцов

Ware
1

Иногда приходится выбирать либо деньги, либо репутация. Бизнес есть бизнес.

Ответить

Ware Wow

Семен
1

Ну когда приходится, тогда и выбирают.
Но причем тут Россия в которой работают все зарубежные компании? 

Ответить

Семен Удальцов

Ware
–5

А что касательно банков, я бы в текущих реалиях не заводил бы там счета для компаний и личные. Банки превратились в инструмент отъема денег у населения, ровно как и тоталитарного контроля

Ответить

Sergei Toropov

Ware
1

Очевидно же:  работают, пока плюсы перевешивают минусы :)

Ответить

Дмитрий Благодиров

10

Счётчик новостей про упоминание каждого чиха и пука "в британском финтехе стартапе основанном выходцами из России и Украины" снова сброшен.

Ответить

Злой Полушубок

5

Нужен тотализатор, кто выйдет первым Спутифай или Револют.

Ответить

Ivan Boldyrev

Злой
5

Ставлю на HL3.

Ответить

Sergey Vlasov

Ivan
0

А я на Всеслава Чародея.

Ответить

Сергей Михельсон

2

Сейчас каждая лягушка считает своим жолгом выпустить кредитную карту, создать сотового оператора и иаркет плейс. Когда уже на Весту поставят турбо мотор с нормальным автоматом или создадут отечествнную микроволновку со стиральной машиной?

Ответить

Иван Драго

Сергей
0

Доставку еды еще забыли

Ответить

Евгений Дроздов

1

Хахаха, то есть Мяу.

Ответить

Mikhail Bobko

1

Олег, ты постарался?

Ответить

Олег

Mikhail
0

Спасибо!

Ответить

Dmitriy Dorian

Олег
0

Это был вопрос.

Ответить

Олег

Dmitriy
0

Это был ответ.

Ответить

Dmitriy Dorian

Олег
0

Это был не ответ, это была фраза вежливости.

Ответить

Eugene Smirnov

1

Ништяк, а я заявку ещё в 18-ом отправил, всё ждал..

Ответить

TL

1

Тут больше вопросов к тому, что Revolut выбрал партнёром Qiwi. Делать новый продукт на базе кошелька для наркоторговцев, обнальщиков и прочего сброда — так себе начало.

Ответить

Sergei Timofeyev

TL
0

Ага, лучше Яндекс.Деньги, которые тупо всем кошельки блокирует. )))

Ответить

Олег

Sergei
0

На 100 % %, только пароли не показывайте и не взломают!!

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

Они с помощью ИИ блокируют

Ответить

Олег

Sergei
0

Каким образом?

Ответить

Sergei Timofeyev

Олег
0

ИИ жмёт на кнопку blockuser

Ответить

Mike Kosulin

Sergei
0

Смешно, что ты пишешь это боту:)

Ответить

Олег

Mike
0

Тороплюсь вам ответить.

Ответить

Ware Wow

TL
0

А зачем тогда Револют если не для черного кэша, коммерции?
У нас полно современных банков. Револют как раз был интересен как альтернатива, как Payoneer, Epayments и т.п. системы.

Ответить

Олег

Ware
0

Хакеры, наверное, могут.

Ответить

Egor Zubarev

0

Ну и молодцы! Сейчас жирок в США и ЕС наберут, тогда в РФ будет не страшно соваться. 

Ответить

Паронормальный

0

ну и правильно, сейчас Тинькофф просядет до 1 млд. просто купят

Ответить

Sergey Ontime

Паронормальный
0

Что?

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Давайте просто порадуемся за нашего простого и талантливого соотечественника. Ведь он мог нюхать кокс с элитных шлюх на яхте, припаркованной в Монако, а вместо этого он нашёл в себе силы от соблазна и что-то делает.

Ответить

Александр Якунин

Konstantin_Andr…
1

Папа в Газпроме аплодирует стоя

Ответить

Sergey Ontime

Александр
1

У него папа какой-то чин?

Ответить

Max Johnson

Sergey
1

https://promgaz.gazprom.ru/about/managers/storonskiy/

Николай Миронович Сторонский
Николай Миронович Сторонский
promgaz.gazprom.ru
Ответить

Ware Wow

Александр
0

Папа ему купил Револют, а вы радуетесь. Народ обворовали. Нам нужна новая конституция, чтобы не было этого бардака!

Ответить

Вадим Чиняев

Konstantin_Andr…
0

а параллельно низя?

Ответить

Yan Purvenes

0

Боятся контроля за деньгами?

Ответить

Алексей Любимов

0

Жаль. Ждал их карточку здесь.

Ответить

Marat Ahiar

–1

Эпл тоже никак не зайдет. Но что мешает заказать карточку во время поездки за границу где револют есть?

Ответить

Aleksey Sarvanov

Marat
0

В начале работы Револют открывал дебетовки всем. И гражданам РФ тоже. У меня до сих пор где-то валяется. А потом произошел отстрел карточек, выданных дорогим россиянам. Тупо заблокировали, и всё. Кто хочет попробовать ещё раз?

Ответить

Иван Драго

Marat
0

Заказать помешает процесс регистрации, где среди прочего надо подтвердить гражданство страны ЕС. 

Ответить

Марсель Галлямов

Иван
0

Гражданство ЕС упрощает их верификацию до уровня детского сада)

Ответить

Алексей Любимов

Marat
0

Я так понимаю, мешает неопределенность. Карту ты получишь, хоть и с гемором, а где гарантия, что она не будет заблокирована в любой самый неподходящий момент?

Что такого дает карта револют, чтобы мириться с полным бесправием?

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