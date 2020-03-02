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Глобальные депозитарные расписки компании начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года.
26 февраля 2020 года совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже. Об этом говорится в блоге компании.
Бумаги Mail.ru Group начнут торговаться на бирже в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, отметили в компании.
О том, что Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, стало известно 26 февраля из финансовой отчётности компании. С 2010 года акции компании торгуются на Лондонской бирже. По данным на октябрь 2019 года, в свободном обращении находится около 50% акций.
«Яндекс» также торгуется на двух биржах: в 2011 году компания вышла на Nasdaq, а в 2014 году — на Московскую биржу.
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