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Финансы
Татьяна Боброва
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Mail.ru Group анонсировала выход на Московскую биржу Материал редакции

Глобальные депозитарные расписки компании начнут торговаться в Москве в течение первого полугодия 2020 года.

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26 февраля 2020 года совет директоров Mail.ru Group одобрил листинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже. Об этом говорится в блоге компании.

Бумаги Mail.ru Group начнут торговаться на бирже в Москве в течение первого полугодия 2020 года. Листинг не будет сопровождаться дополнительной эмиссией, отметили в компании.

Мы ориентируемся на публичные рынки и хотим быть доступными для всех инвесторов — в том числе для тех, кто работает на нашем основном рынке. Мы стремимся, чтобы у россиян был доступ не только к широкому спектру наших сервисов, но и к нашему акционерному капиталу.

Важно, что такой шаг может повысить потенциальную ликвидность наших бумаг, которыми владеют институциональные инвесторы. Мы ожидаем, что после целевого листинга на Московской бирже нашей база инвесторов расширится, а компания будет включена в новые фондовые индексы.

Борис Добродеев
гендиректор Mail.ru Group

О том, что Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на Московской бирже, стало известно 26 февраля из финансовой отчётности компании. С 2010 года акции компании торгуются на Лондонской бирже. По данным на октябрь 2019 года, в свободном обращении находится около 50% акций.

«Яндекс» также торгуется на двух биржах: в 2011 году компания вышла на Nasdaq, а в 2014 году — на Московскую биржу.

#новость #mailrugroup

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Свое удачное время. Иногда мне кажется что в СД сидят вредители, или они просто кидают монетку.

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