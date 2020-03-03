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Финансы
Татьяна Боброва
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Forbes: основатель RTP Global Леонид Богуславский планирует создать новый фонд объёмом до $650 млн Материал редакции

Миллиардер рассчитывает привлечь в фонд инвесторов из США, Европы и Азии, говорит источник.

  • Миллиардер Леонид Богуславский ищет управляющего для нового инвестиционного фонда, пишет Forbes со ссылкой на знакомого инвестора. Собеседник издания в RTP Global подтвердил планы по запуску нового фонда.
  • Леонид Богуславский не стал отрицать планы по запуску фонда. «Любой фонд в какой-то момент запустит следующий фонд, главное — когда это случится», — заявил он, но от других комментариев отказался.
  • Знакомый Богуславского говорит, что объём фонда составит $650 млн: $250 млн планируется привлечь в США, $200 млн — в Европе, $200 млн — в Азии. Фонд предполагается зарегистрировать в Лондоне. Он должен стать самым крупным среди фондов под управлением RTP Global, отмечает издание.
  • До этого RTP Global сообщала о запуске инвестфонда в 2018 году. Фонд объёмом $200 млн планировал инвестировать в основном в проекты на ранней и средней стадиях развития в Индии.
  • Сама RTP Global (до 2018 года ru-Net) специализируется на инвестициях в ИТ-компании, работающие в секторах искусственного интеллекта, фудтеха, электронной коммерции, транспорта, финтеха. Среди инвестиций компании — 2GIS, Dasha AI и другие.

#новость #леонидбогуславский #инвестиции

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2 комментария
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Игорь Крафт

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Молодец! Хороший человек! Жаль только что у нас кроме ФРИИ , майл групп, и Яндекс некому больше спонсировать наши идеи.

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Yury Kotov

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С Мильнером видимо соревнуется 💪👊

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