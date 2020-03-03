Financial Times вместе с исследовательской компанией Statista представило ежегодный рейтинг 1000 самых быстрорастущих компаний Европы. Рейтинг составлен на основе данных о росте выручки компаний с 2015 по 2018 годы.

На первом месте финтах-компания из Великобритании OakNorth Bank с ростом выручки на 621,5% за три года, на втором — финский сервис доставки еды Wolt, который вырос на 439,9%. Третье место в рейтинг занял эстонский такси-сервис Bolt с темпом роста на уровне 407,4%. Белорусско-британский разработчик игр Gismart занял шестое место с ростом на 346,3%.