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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Российских компаний в рейтинге нет.
Financial Times вместе с исследовательской компанией Statista представило ежегодный рейтинг 1000 самых быстрорастущих компаний Европы. Рейтинг составлен на основе данных о росте выручки компаний с 2015 по 2018 годы.
На первом месте финтах-компания из Великобритании OakNorth Bank с ростом выручки на 621,5% за три года, на втором — финский сервис доставки еды Wolt, который вырос на 439,9%. Третье место в рейтинг занял эстонский такси-сервис Bolt с темпом роста на уровне 407,4%. Белорусско-британский разработчик игр Gismart занял шестое место с ростом на 346,3%.
Рейтинг отражает растущее значение технологий — в списке 189 технологических компаний, отмечает издание. Около 70% компаний, включённых в рейтинг, находятся в Германии, Италии, Великобритании и Франции.
Эстонский такси-сервис Bolt занял третье место в рейтинге самых
а этот эстонский сервис быстрый?
В Таллине подача машины 3-7 минут :)
фоот этта даа!!
Прям как Я.Такси в МСК ;)
Анекдоты про "тормознутость" и характерный акцент устарели еще в прошлом веке :)
в спб 3-5 минут, но не самые адекватные водители с рейтингом 5.0 почему-то
В смысле нет? Аналитики Сбербанка просчитались с Яндекс.Лавка? Непорядок
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