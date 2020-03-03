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Финансы
Лиана Липанова
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Эстонская компания Bolt и Gismart из Минска вошли в десятку самых быстрорастущих компаний Европы по версии FT Материал редакции

Российских компаний в рейтинге нет.

6 комментариев
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Financial Times вместе с исследовательской компанией Statista представило ежегодный рейтинг 1000 самых быстрорастущих компаний Европы. Рейтинг составлен на основе данных о росте выручки компаний с 2015 по 2018 годы.

На первом месте финтах-компания из Великобритании OakNorth Bank с ростом выручки на 621,5% за три года, на втором — финский сервис доставки еды Wolt, который вырос на 439,9%. Третье место в рейтинг занял эстонский такси-сервис Bolt с темпом роста на уровне 407,4%. Белорусско-британский разработчик игр Gismart занял шестое место с ростом на 346,3%.

Рейтинг отражает растущее значение технологий — в списке 189 технологических компаний, отмечает издание. Около 70% компаний, включённых в рейтинг, находятся в Германии, Италии, Великобритании и Франции.

#новость #bolt #gismart #рейтинг

Финансы
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6 комментариев
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Dmitry Ilyin

1

Эстонский такси-сервис Bolt занял третье место в рейтинге самых 

а этот эстонский сервис быстрый?

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Sergei Toropov

Dmitry
1

В Таллине подача машины 3-7 минут :)

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Dmitry Ilyin

Sergei
0

фоот этта даа!!

Прям как Я.Такси в МСК ;)

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Sergei Toropov

Dmitry
0

Анекдоты про "тормознутость" и характерный акцент устарели еще в прошлом веке :)

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Kirill Kir

Sergei
0

в спб 3-5 минут, но не самые адекватные водители с рейтингом 5.0 почему-то

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Кирилл Половинкин

0

В смысле нет? Аналитики Сбербанка просчитались с Яндекс.Лавка? Непорядок

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