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Финансы
Татьяна Боброва
2068

«Альфа-банк» ввёл комиссию за часть переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей Материал редакции

С 1 апреля 2020 года комиссии для самих банков будут нулевыми.

  • Со 2 марта 2020 года «Альфа-банк» ввёл комиссию на переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка, говорится на сайте банка. Компания будет взимать комиссию за переводы свыше 20 тысяч рублей в месяц — 1,5% от суммы перевода. До этой суммы операции бесплатны.
  • СБП позволяет клиентам разных банков переводить деньги друг другу по номеру телефона. С 2020 года ЦБ начал брать комиссии с банков за использование СБП, но затем решил вернуть нулевые тарифы с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года.
  • Регулятор рассчитывает, что это позволит банкам установить нулевую комиссию для клиентов. На момент написания заметки в «Альфа-банке» не ответили на вопрос vc.ru о том, почему решили установить комиссии. Сейчас комиссии за переводы по номеру телефона есть в том числе у «Райффайзенбанка», «Русского стандарта» и других.
Какие крупные банки начнут брать комиссии за…
А какие уже берут.
vc.ru

#новость #сбп #альфабанк

Финансы
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43 комментария
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Evgeny Shershukov

11

Эх Альфа Альфа, скоро растеряешь всех клиентов из-за жадности своей!

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Владимир

Evgeny
0

это не жадность, это бизнес! думаете хоть один успешный бизнес не включает в стоимость своих услуг комиссии которые ему приходится платить? 
Почему всё возмущаются именно на банки, а не на ЦБ ? который и ввёл изначально комиссию ?))

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Михаил Шулепов

Владимир
4

Наверное потому, что комиссия центробанка составляет не более нескольких рублей, и это при переводе больших сумм. И никак не 1.5%.

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Игорь Варгафтик

Михаил
0

Если у других сопостовимых по объемам банков нет комиссии, а Альфа ее вводит, да еще и такую, как за перевод с карты на карту, по другому, как крахоборы их не назовешь.

Ответить

Владимир

Игорь
1

как это нет ? есть, уже давно многие банки берут комиссию. И не забывайте про отсутствие комиссии до порога в 20к! чего у других нет, другие берут за любые переводы.

Ответить

Peter Dmitrienko

Владимир
0

Есть у обоих желтых (хотя суммы отличаются).

Ответить

Александр Перец

6

Альфа реально самый ссученный банк из всех в ТОП-20((

Ответить

Ilya Konovalov

Александр
0

у райфазена давно уже комиссия была, реально конченные банки

Ответить

Olesia Suhinina

1

Самый говно банк-альфа банк! Кому он нужен вообще и ещё и с комиссией???

Ответить

Alex Petrov

Olesia
3

Начнем с того, что в России нет уже не говно банков, и Альфа далеко не самое гавно,  хотя раньше , еще года три назад практически вообще не вонял.

Ответить

Сергей Ковбасюк

Olesia
–4

Нормальный банк, ни единой проблемы с ним не было за 3 года использования.

Ответить

Olesia Suhinina

Сергей
2

То есть это нормально снимать комиссию за карту в минус 4000р?? За несколько месяцев а потом выкатывать долг, когда ты ей не пользуешься

Ответить

Владимир

Olesia
3

просто так никогда ничего не снимается, просто хоть иногда нужно читать условия когда что-то заказываете или подключаете.

Ответить

Bulat Ziganshin

Olesia
0

думаете другие банки делают иначе?

Ответить

Владимир Левин

Сергей
2

с этим бы поспорил, не так давно у них увели базу, после этого мне на емейл постоянно падают письма  в красно-белой символике и с рекламой любого товара перед которым стоит слово Альфа-   Альфа-кредит, Альфа-займ, Альфа-каско, Альфа-кредитка   (все эти продукты с левых адресов и сами продукты не связаны с Альфабанком)

Ответить

Владимир

Владимир
–1

может проблема не в банке? а в том что просто спамеры рассылают спам?:)) просто не нужно где попало светить адрес.
Мне вот спам никакой не приходит, хотя так же являюсь клиентом банка и по вашей логике, если увели какую-то базу, то всех должен был бы приходить спам.

Ответить

Владимир Левин

Владимир
1

вы же понимаете, что я не просто так написал?   Емейл только для Альфабанка, спамить стали после того как обнародовали слив базы, емейл больше нигде не публиковался это принципиальный момент. Вероятность спама какого-то рендомного емейла от имени Альфабанка, иногда указывая имя клиента = 0

Ответить

Full Name

Сергей
1

дайте угадаю: вы были его клиентом с 2002 по 2005ый?

Ответить

Евгений Васильков

1

Забавно. По факту у всех банков будет такая же комиссия и скорее всего с таким же порогом в 20 тыщ. Но полный рот говна соберет Альфа, потому что про них первых рассказали.

Ответить

Александр Пересветов

Евгений
1

Не у всех. В СБП полно банков, кто не стал вводить комиссии, когда они стали платными для банков. Причём независимо от сумм. А с апреля ЦБ вообще снова планирует отменять комиссии для банков, поэтому брать их с клиентов вдвойне странно.

Ответить

Родион Галанев

1

Регулятор хочет, чтобы было бесплатно, а сам вводит плату. Даже если банки с 1 апреля отменят комиссии по СБП, что будет с 1 июля 2022, когда закончится бесплатный период у ЦБ? Типа банки "привыкнут", "забудут" и не введут комиссию снова?

Ответить

Иван Ташкинов

Родион
0

Нет, тут расчёт у Альфы. На то, что за месяц клиенты "привыкнут", "забудут" и будут платить по 1.5% за то, что банкк ещё 2 года (минимум) будет стоить 0. 🤦‍♂️

Ответить

Родион Галанев

Иван
0

Ты привыкаешь и забываешь о комиссии?

Ответить

Иван Ташкинов

Родион
0

Я — нет. Альфа вернула мне каждый сп*зженный рубль (и отхватила подтверждённый рейтинг в 1 балл на Банки.ру за 3 случая воровства по 3000 рублей на тарифе Максимум+, несмотря на все уловки и сговор с админами сайта). Но многие "забывают", "привыкают" (с.).

Ответить

Дмитрий Пупкин

0

Как новость напишешь, так она и поплывет )) При переводе по номеру телефона все известные мне банки берут комиссию. Альфа решила платежи до 20тр проводить быстро и без процентов. По счету можно в любой банк, почти любую сумму и без комиссии. Читаем внимательней и не кипишим !

Ответить

Александр Пересветов

Дмитрий
0

Эээ, в СБП сейчас у нескольких крупнейших банков нет комиссий вообще, без порога суммы

Ответить

Иван Ташкинов

–1

Как они это могут обосновать, для них же это бесплатно? "Just because we can"? 🤔

Ответить

Владимир

Иван
1

Читать надо внимательней, а не выборочно, для них, это платно с начала года, бесплатно будет только с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года.

Ответить

Иван Ташкинов

Владимир
1

Ждём 1 апреля. Не вернут бесплатные переводы — будут делать деньги из воздуха.

Ответить

Владимир

Иван
–1

так в этом и заключается хороший бизнес, делать деньги из воздуха )) так работает бизнес везде

Ответить

Иван Ташкинов

Владимир
1

Хороший и этичный бизнес — это создавать added value и продавать её с наценкой. А если added value отсутствует (её предоставляет СБП), это наедалово.

Ответить

Родион Галанев

Иван
1

Уже не бесплатно: "С 2020 года ЦБ начал брать комиссии с банков за использование СБП, но затем решил вернуть нулевые тарифы с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года."

Ответить

Иван Ташкинов

Родион
–2

А вернёт ли Альфа-Банк нулевые тарифы? Не уверен!

Ответить

Родион Галанев

Иван
0

Рассуждения бабки у подъезда. Подожди и узнаешь. Пока наблюдается логичное желание компенсировать свои затраты из-за комиссии ЦБ.

Ответить

Александр Пересветов

Родион
–1

Логичное желание? Втб, тинек, и ещё несколько крупных и менее крупных по сравнению с Альфой банков держат нулевые тарифы в СБП. Цена вопроса для банка нулевых комиссий - пара миллионов рублей в месяц и меньше. Не такая большая плата за удобство для клиентов.

Тем более странно что Альфа вводит комиссии для клиентов, когда через месяц они станут бесплатными для банка.

Ответить

Владимир

Алексан…
0

Во первых платные будут только после превышения 20к, т.е. это затронет по большей части только людей которые явно занимаются какой-то коммерческой деятельностью, это логично.
Во вторых остальные банки так же сделают комиссию вопрос времени из своего кармана никто платить не будет, ну а по поводу того что отменят, то отменят ЦБ только на время и сейчас она ещё не отменена. 

Ответить

Родион Галанев

Алексан…
0

Даже если ВТБ и Тинькофф не ввели временную комиссию до 1 апреля, это не означает, что логики нет. ЦБ вдруг вводит комиссию с начала года. Зачем? Он же хотел, чтобы было бесплатно для клиентов банков? В любом случае, как тут писали, до 20 тыс. у Альфы бесплатно. Меня не напряжет разбить перевод на части, если понадобится.

Ответить

Иван Ташкинов

Родион
–2

Рассуждения альфа-бабки у подъезда. 😁

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Комментарий удален

Владимир Левин

0

у них недавно сменилось управление, видимо поэтому начинают выжимать сок

Ответить

Владимир

Владимир
0

Откуда инфа? кто там где сменился ?:)))

Ответить

Full Name

Владимир
0

не знаю кто там сменился, но IT продукты гниют на глазах. И приложуха и инет-банк

Ответить

Андрей Ковалевский

0

Осталось опять написать в комментариях про развитый банкинг в России по сравнению с США, где уже несколько лет переводы через Zelle бесплатны и работают практически со всеми банками, пока в России даже государство ещё не может всех подключиться заставить к СПБ.

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Eugene Smirnov

–1

Сказали же — нельзя. Вот мудрым евреям доходности не хватает. Государство доплачивать не хочет, а им с клиентов брать что-то надо

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