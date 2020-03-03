«Альфа-банк» ввёл комиссию за часть переводов по номеру телефона через Систему быстрых платежей
Материал редакции
С 1 апреля 2020 года комиссии для самих банков будут нулевыми.
Со 2 марта 2020 года «Альфа-банк» ввёл комиссию на переводы по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) Центробанка, говорится на сайте банка. Компания будет взимать комиссию за переводы свыше 20 тысяч рублей в месяц — 1,5% от суммы перевода. До этой суммы операции бесплатны.
СБП позволяет клиентам разных банков переводить деньги друг другу по номеру телефона. С 2020 года ЦБ начал брать комиссии с банков за использование СБП, но затем решил вернуть нулевые тарифы с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года.
Регулятор рассчитывает, что это позволит банкам установить нулевую комиссию для клиентов. На момент написания заметки в «Альфа-банке» не ответили на вопрос vc.ru о том, почему решили установить комиссии. Сейчас комиссии за переводы по номеру телефона есть в том числе у «Райффайзенбанка», «Русского стандарта» и других.
Evgeny Shershukov
Эх Альфа Альфа, скоро растеряешь всех клиентов из-за жадности своей!
ВладимирEvgeny
это не жадность, это бизнес! думаете хоть один успешный бизнес не включает в стоимость своих услуг комиссии которые ему приходится платить?
Почему всё возмущаются именно на банки, а не на ЦБ ? который и ввёл изначально комиссию ?))
Михаил ШулеповВладимир
Наверное потому, что комиссия центробанка составляет не более нескольких рублей, и это при переводе больших сумм. И никак не 1.5%.
Игорь ВаргафтикМихаил
Если у других сопостовимых по объемам банков нет комиссии, а Альфа ее вводит, да еще и такую, как за перевод с карты на карту, по другому, как крахоборы их не назовешь.
ВладимирИгорь
как это нет ? есть, уже давно многие банки берут комиссию. И не забывайте про отсутствие комиссии до порога в 20к! чего у других нет, другие берут за любые переводы.
Peter DmitrienkoВладимир
Есть у обоих желтых (хотя суммы отличаются).
Александр Перец
Альфа реально самый ссученный банк из всех в ТОП-20((
Ilya KonovalovАлександр
у райфазена давно уже комиссия была, реально конченные банки
Olesia Suhinina
Самый говно банк-альфа банк! Кому он нужен вообще и ещё и с комиссией???
Alex PetrovOlesia
Начнем с того, что в России нет уже не говно банков, и Альфа далеко не самое гавно, хотя раньше , еще года три назад практически вообще не вонял.
Сергей КовбасюкOlesia
Нормальный банк, ни единой проблемы с ним не было за 3 года использования.
Olesia SuhininaСергей
То есть это нормально снимать комиссию за карту в минус 4000р?? За несколько месяцев а потом выкатывать долг, когда ты ей не пользуешься
ВладимирOlesia
просто так никогда ничего не снимается, просто хоть иногда нужно читать условия когда что-то заказываете или подключаете.
Bulat ZiganshinOlesia
думаете другие банки делают иначе?
Владимир ЛевинСергей
с этим бы поспорил, не так давно у них увели базу, после этого мне на емейл постоянно падают письма в красно-белой символике и с рекламой любого товара перед которым стоит слово Альфа- Альфа-кредит, Альфа-займ, Альфа-каско, Альфа-кредитка (все эти продукты с левых адресов и сами продукты не связаны с Альфабанком)
ВладимирВладимир
может проблема не в банке? а в том что просто спамеры рассылают спам?:)) просто не нужно где попало светить адрес.
Мне вот спам никакой не приходит, хотя так же являюсь клиентом банка и по вашей логике, если увели какую-то базу, то всех должен был бы приходить спам.
Владимир ЛевинВладимир
вы же понимаете, что я не просто так написал? Емейл только для Альфабанка, спамить стали после того как обнародовали слив базы, емейл больше нигде не публиковался это принципиальный момент. Вероятность спама какого-то рендомного емейла от имени Альфабанка, иногда указывая имя клиента = 0
Full NameСергей
дайте угадаю: вы были его клиентом с 2002 по 2005ый?
Евгений Васильков
Забавно. По факту у всех банков будет такая же комиссия и скорее всего с таким же порогом в 20 тыщ. Но полный рот говна соберет Альфа, потому что про них первых рассказали.
Александр ПересветовЕвгений
Не у всех. В СБП полно банков, кто не стал вводить комиссии, когда они стали платными для банков. Причём независимо от сумм. А с апреля ЦБ вообще снова планирует отменять комиссии для банков, поэтому брать их с клиентов вдвойне странно.
Родион Галанев
Регулятор хочет, чтобы было бесплатно, а сам вводит плату. Даже если банки с 1 апреля отменят комиссии по СБП, что будет с 1 июля 2022, когда закончится бесплатный период у ЦБ? Типа банки "привыкнут", "забудут" и не введут комиссию снова?
Иван ТашкиновРодион
Нет, тут расчёт у Альфы. На то, что за месяц клиенты "привыкнут", "забудут" и будут платить по 1.5% за то, что банкк ещё 2 года (минимум) будет стоить 0. 🤦♂️
Родион ГаланевИван
Ты привыкаешь и забываешь о комиссии?
Иван ТашкиновРодион
Я — нет. Альфа вернула мне каждый сп*зженный рубль (и отхватила подтверждённый рейтинг в 1 балл на Банки.ру за 3 случая воровства по 3000 рублей на тарифе Максимум+, несмотря на все уловки и сговор с админами сайта). Но многие "забывают", "привыкают" (с.).
Дмитрий Пупкин
Как новость напишешь, так она и поплывет )) При переводе по номеру телефона все известные мне банки берут комиссию. Альфа решила платежи до 20тр проводить быстро и без процентов. По счету можно в любой банк, почти любую сумму и без комиссии. Читаем внимательней и не кипишим !
Александр ПересветовДмитрий
Эээ, в СБП сейчас у нескольких крупнейших банков нет комиссий вообще, без порога суммы
Иван Ташкинов
Как они это могут обосновать, для них же это бесплатно? "Just because we can"? 🤔
ВладимирИван
Читать надо внимательней, а не выборочно, для них, это платно с начала года, бесплатно будет только с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года.
Иван ТашкиновВладимир
Ждём 1 апреля. Не вернут бесплатные переводы — будут делать деньги из воздуха.
ВладимирИван
так в этом и заключается хороший бизнес, делать деньги из воздуха )) так работает бизнес везде
Иван ТашкиновВладимир
Хороший и этичный бизнес — это создавать added value и продавать её с наценкой. А если added value отсутствует (её предоставляет СБП), это наедалово.
Родион ГаланевИван
Уже не бесплатно: "С 2020 года ЦБ начал брать комиссии с банков за использование СБП, но затем решил вернуть нулевые тарифы с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года."
Иван ТашкиновРодион
А вернёт ли Альфа-Банк нулевые тарифы? Не уверен!
Родион ГаланевИван
Рассуждения бабки у подъезда. Подожди и узнаешь. Пока наблюдается логичное желание компенсировать свои затраты из-за комиссии ЦБ.
Александр ПересветовРодион
Логичное желание? Втб, тинек, и ещё несколько крупных и менее крупных по сравнению с Альфой банков держат нулевые тарифы в СБП. Цена вопроса для банка нулевых комиссий - пара миллионов рублей в месяц и меньше. Не такая большая плата за удобство для клиентов.
Тем более странно что Альфа вводит комиссии для клиентов, когда через месяц они станут бесплатными для банка.
ВладимирАлексан…
Во первых платные будут только после превышения 20к, т.е. это затронет по большей части только людей которые явно занимаются какой-то коммерческой деятельностью, это логично.
Во вторых остальные банки так же сделают комиссию вопрос времени из своего кармана никто платить не будет, ну а по поводу того что отменят, то отменят ЦБ только на время и сейчас она ещё не отменена.
Родион ГаланевАлексан…
Даже если ВТБ и Тинькофф не ввели временную комиссию до 1 апреля, это не означает, что логики нет. ЦБ вдруг вводит комиссию с начала года. Зачем? Он же хотел, чтобы было бесплатно для клиентов банков? В любом случае, как тут писали, до 20 тыс. у Альфы бесплатно. Меня не напряжет разбить перевод на части, если понадобится.
Иван ТашкиновРодион
Рассуждения альфа-бабки у подъезда. 😁
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Владимир Левин
у них недавно сменилось управление, видимо поэтому начинают выжимать сок
ВладимирВладимир
Откуда инфа? кто там где сменился ?:)))
Full NameВладимир
не знаю кто там сменился, но IT продукты гниют на глазах. И приложуха и инет-банк
Андрей Ковалевский
Осталось опять написать в комментариях про развитый банкинг в России по сравнению с США, где уже несколько лет переводы через Zelle бесплатны и работают практически со всеми банками, пока в России даже государство ещё не может всех подключиться заставить к СПБ.
Eugene Smirnov
Сказали же — нельзя. Вот мудрым евреям доходности не хватает. Государство доплачивать не хочет, а им с клиентов брать что-то надо