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Отмена комиссии за платежи по ЖКХ может привести к подорожанию других услуг банков и монополизации сегмента, предупреждают компании.
Национальный совет по финансовому рынку (НСФР), куда входят «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «ВТБ» и другие, на встрече с ЦБ предупредил, что банки и платёжные агенты могут закрыть свои сервисы по приёму платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий при таких операциях, сообщает РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.
Сейчас если у банка есть договор с ресурсоснабжающей организацией, то затраты на проведение платежей уже включены в тарифы ЖКХ, то есть их оплачивает клиент. Если договора нет, клиент оплачивает дополнительную комиссию в момент платежа.
С начала 2020 года в Госдуму внесли два законопроекта об отмене комиссии при оплате ЖКХ. Кроме того, осенью 2019 года правительство запретило включать компенсацию за платежи в тарифы ЖКХ. Законопроект вступит в силу в сентябре 2020 года.
Запрет комиссий приведёт к убыткам банков, утверждает НСФР. Финансовые организации, которые останутся на этом рынке, будут вынуждены компенсировать затраты на проведение таких платежей за счёт повышения доходов от других услуг — например, за счёт снижения процентов по вкладам, роста ставок по кредитам и так далее, говорят в совете.
Участники рынка разработали два предложения по компенсации затрат, рассказал изданию вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.
Банки предлагают включать в тарифы за ЖКХ траты компаний на проведение платежей наравне с комиссиями за оплату наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний — их правительство не запретило. Кроме того, предлагается обязать банк получателя платежа компенсировать траты банку-отправителю. В НСФР не уточнили, кто будет компенсировать траты банку получателя.
Т.е. комиссий за эквайринг, обслуживаний счетов в условиях, когда больше половины платежей проходят по безналу банки уже не устраивает? Сбер показал доход за 19 год 870 млр руб, делим на 140 лямов, т.е. с учетом стариков, детей, младенцев итд, получается, что каждый житель рф вложил в этот доход 6к рублей, если сделать корректировку на трудоспосоьное население, то выходит 10 - 12к и это без учетов других банков. Возникает вполне резонный вопрос, они там не охуели часом? Я уже молчу про доходы сырьевых гигантов, которых хватило бы каждому жителю в год выплачиыать по 100к.
Ps. Оказывается доходы банков за 19 год суммарно около 2 трлн рублей, делим на 80 млн трудоспособного населения = 25к в год имеют банки с работающего челика. А это между прочим, почти медианная зп по рф.
Разве банки только за счёт этого зарабатывают? А кредиты бизнесу, инвестиции, трейдинг и т.д.?
Я к тому, что неизвестно, сколько из этих 870 млрд от гарантированной стрижки, а сколько от других операций, поэтому то, с каждого из нас имеют в среднем по 25к это неправда.
нет, конечно, на одних комиссиях банку не прожить. Почти весь доход - это ссуды и их обслуживание. Комиссии, конечно, составляют заметную долю, но на них банку не прожить.
По 100к каждому? А чего не по 1 млн и не в год, а в месяц? 146 млн х 100к = 14,6 трлн рублей. Ты где такую прибыль увидел у сырьевых гигантов? Если хочешь быть причастным к прибыли сырьевиков, а ты по определению причастен, потому что около 40% фед.бюджета это деньги от нефтегаза, то покупай акции хоть Газпрома, хоть Норникеля и получай дивиденды.
Без комиссии у тинькофф за жкх плачу уже очень давно и никаких проблем не вижу
Комиссию всегда кто-то платит, в данном случае это Управляющая компания жкх
Зачастую комиссию платит именно щедрый банк (в нашем случае, Тинькофф), т.к. нередко платежи в ЛК являются "обёрткой" платежных агентов типа А-3, а дальнейшие взаимоотношения агентов и поставщиков услуг его в данном случае не волнуют. Или взаимодействие идет без агента, тогда банк платит в пользу ЦБ за проведение межбанковского перевода, причем, с самим поставщиком никто никаких договоров не заключал.
Все выше описанное справедливо для раздела ЖКХ в интернет-банке.
Если нет договора с ЖКХ, то никакую комиссию банк не платит. Банк платит какую-то сумму за перевод со счета на счет (себестоимость этого платежного поручения для банка - несколько рублей). Банк просто делает "шаблон" из банковских реквизитов, а физик добавляет туда лицевой счет, период и сумму.
Если работа идет через агентов типа А-3, когда есть платежный шлюз между участниками, тогда возможны 2 варианта: оператор ЖКХ платит комиссию агенту, а агент делится ей с банком. Или же оператор не дает комиссию агенту, тогда банк взимает комиссию с плательщика и частью комиссии делится с агентом (А-3).
Возможен вариант, когда банк сам платит комиссию по отдельным провайдерам, компенсируя потери доходностью по другим провайдерам, или же просто работая в небольшой минус, но оказывая дополнительную услугу своим клиентам или привлекая потенциальных клиентов.
Если платить на Тинькофф картой другого банка, то это еще и невыгодно с точки зрения затрат на эквайринг, на которые попадает Тиньков в данном случае.
Нет, нет. Когда мой ТСЖ обслуживался в залупа-банке, комиссию не брал только он, так как в квитанции уже была комиссия залупабанка. Сбербанк точняк брал 1,5%. А я платил в Тинькофф 0%. ТСЖ перешёл в сб - там стало 0%. И государство правильно запрещает комиссию включать в жировку - навязанная услуга. За 200-300р многие пойдут наличку нести в ТСЖ, которая порою в их доме находится. А это нагрузка в виде кассы, оператора и пр.
Действительно. Каждая УК платит немалые деньги за обслуживание своего счета в банке. Да и ресурсоснабжающие организации - тоже.
А желание драть комиссию с обеих сторон - это конечно очень ловко...
Если УК или РСО не будет платить за проведение платежей, то банку или агрегатору проще отключить все шлюзы и отправлять каждую оплату за жкх отдельным переводом по тарифам банка.
Тогда УК или РСО получит за 5 марта, например, не сумму и реестр на 13000 платежей, а 13000 платежей, которые надо будет сидеть и разбирать по одному. Тогда придётся нанять людей, которые будут это делать. Или самим разрабатывать ПО по обработке выписок из банка (заказывать на стороне и потом поддерживать), а то, что не обработалось, разгребать руками
Статью читали? "затраты на проведение платежей уже включены в тарифы ЖКХ, то есть их оплачивает клиент"
Аналогично. Плачу как "перевод со счета на счет" без комиссии, в назначении платежа указываю номер л/с. Все отлично работает. По привычке плачу через команду в жёлтых футболках, но думаю, что у других все также.
У команды в желтых купальниках межбанк бесплатен.
тем не менее он входит в Национальный совет по финансовому рынку (НСФР)
Комиссии включены в расчет суммы к оплате на стороне ЖКХ и платятся Тинькофф в качестве агентского вознаграждения за проведение платежей
Берут на понт. Банк который сохранит бесплатную оплату ЖКХ, получит сильное конкурентное преимущество.
Что-то мне подсказывает, что это будет Сбер...
Это уж вряд ли , чтобы Сбер отказался от куска пирога?) да вы что, лучше сходите за картой, туда где её оформляли)))
Не очень понятно.. ну пусть повышают стоимость услуг. Клиенты пойдут к тем банкам, кто не повышается. Если все одновременно начнут повышать стоимость услуг, то это уже альянс и тогда регулятор начнет регулировать стоимость всех банковских услуг.
"...и тогда регулятор начнет регулировать....".
Мобильной связью пользуетесь, много там кого регулируют?
Бедный Сбер.
Это же просто ударит по нему
А сейчас разве он берет комиссию?
Я только ради коммуналки и завел сбер, в моем регионе Тинькофф не всех знает для автооплаты, в отличии от Сбера. И никаких комиссий.
Если тариф для многоквартирного дома утвержден местной администрацией, то внутри УЖЕ есть плата за ЕРЦ, паспортный стол (которые ваша УК НЕ оказывает), это стоимость 1м2 жилой площади. На картинке п.10 и 11. (Тариф с 01.07.2018, Московская область, городской округ Балашиха - Постановление №416-ПА от 24.05.2018 Главы Администрации г.о.Балашиха)
"Банки пригрозили..."
Ключевой вопрос - кому пригрозили? Тема с отменой комиссий "спущена" сверху. Сейчас регулятор без всяких угроз просто намекнет банкам, что их деятельность лицензируема.
да ладно? там все повязаны, банальная пирамида (: много ли было таких случаев когда угрозы повысить были остановлены регулятором?
Очень интересен оборот по комиссиям за ЖКХ. Кстати Сбер еще с прошлого года поднял комиссии за офлайн оплату в терминалах и на кассах. Чтобы пенсионеры побольше платили.
Некоторые платежи с комиссией, но с небольшой. Если банки откажутся принимать платежи, то что же будет? Опять в очереди с квиточками будем стоять? Это какой-то новый элемент цифровизации у нас будет, наверное. А вообще я считаю, что банки и так неплохо зарабатывают на кредитах, ипотеке, эквайринге. По сравнению с этими заработками комиссия по оплате ЖКХ мышкины слёзки. Видимо, просто обрабатывать им эту мелочь надоело вот и вредничают.
Неужели эти операции банку чего-то стоят? Инфраструктура налажена. Информация бесплатно передаётся. Понимаю, когда о наличности говорят, но это.
Ну как бесплатно. Поддержка и сопровождение всего этого "налаженного" небеcплатна. Да и стоимость внедрения этого всего дела прежде чем оно стало "налаженным" надо возвращать.
Я думаю что когда на улицы выйдут пенсионеры с предъявами, банки быстро пееобуются
Это какие пенсионеры? Которые не смотря на всякие там повышения пенсионного возраста, тарифов ЖКХ, цен в магазинах и жалкие подачки-прибавки все за Путина голосуют лишь бы омерика не пришла? Из-за комиссий банков выйдут на улицу? Ну-ну...
Когда же в России клиенты начнут грозить банкам, а не банки им?
А если клиенты запилят свой банк став его акционерами никто никому грозить не будет. Точнее собственный банк как одно из подразделений общественных наций-корпораций. Мне почему-то кажется, что такое в ближайшем будущем начнёт массово появляться во всём мире. Все инструменты для этого уже есть)
blockchain
Излишества, долго, дорого и пользы ноль кмк. Wechat у китайцев без него работает. Тут инновационность в новой модели организации общества и в бизнес-моделях, которые будут использоваться в этих экосистемах.
Все просто - кто платежи переводить не будет - тому не давать денег от ЦБ. Пусть сами зарабатывают
открытие самые жадные. с коммуналки 4500 берут рублей 200. хорошо что тинькофф без %
И какой процент из общего количества платежей по ЖКХ проводят? Банки пытаются монетизировать буквально каждое движение владельца счета, а тут капризы из-за соцполитики государства, из-за вмешательства большой руки. Умерьте аппетиты!
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