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Финансы
Лиана Липанова
5581

Банки пригрозили перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Материал редакции

Отмена комиссии за платежи по ЖКХ может привести к подорожанию других услуг банков и монополизации сегмента, предупреждают компании.

59 комментариев
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Национальный совет по финансовому рынку (НСФР), куда входят «Газпромбанк», «Тинькофф банк», «ВТБ» и другие, на встрече с ЦБ предупредил, что банки и платёжные агенты могут закрыть свои сервисы по приёму платежей за ЖКХ из-за отмены комиссий при таких операциях, сообщает РБК со ссылкой на три источника на финансовом рынке.

Сейчас если у банка есть договор с ресурсоснабжающей организацией, то затраты на проведение платежей уже включены в тарифы ЖКХ, то есть их оплачивает клиент. Если договора нет, клиент оплачивает дополнительную комиссию в момент платежа.

С начала 2020 года в Госдуму внесли два законопроекта об отмене комиссии при оплате ЖКХ. Кроме того, осенью 2019 года правительство запретило включать компенсацию за платежи в тарифы ЖКХ. Законопроект вступит в силу в сентябре 2020 года.

Запрет комиссий приведёт к убыткам банков, утверждает НСФР. Финансовые организации, которые останутся на этом рынке, будут вынуждены компенсировать затраты на проведение таких платежей за счёт повышения доходов от других услуг — например, за счёт снижения процентов по вкладам, роста ставок по кредитам и так далее, говорят в совете.

Участники рынка разработали два предложения по компенсации затрат, рассказал изданию вице-президент ассоциации банков «Россия» Алексей Войлуков.

Банки предлагают включать в тарифы за ЖКХ траты компаний на проведение платежей наравне с комиссиями за оплату наличными через кассы ресурсоснабжающих компаний — их правительство не запретило. Кроме того, предлагается обязать банк получателя платежа компенсировать траты банку-отправителю. В НСФР не уточнили, кто будет компенсировать траты банку получателя.

#новость #банки

Финансы
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59 комментариев
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Сергей Михельсон

14

Т.е. комиссий за эквайринг, обслуживаний счетов в условиях, когда больше половины платежей проходят по безналу банки уже не устраивает? Сбер показал доход за 19 год 870 млр руб, делим на 140 лямов, т.е. с учетом стариков, детей, младенцев итд, получается, что каждый житель рф вложил в этот доход 6к рублей, если сделать корректировку на трудоспосоьное население, то выходит 10 - 12к и это без учетов других банков. Возникает вполне резонный вопрос, они там не охуели часом? Я уже молчу про доходы сырьевых гигантов, которых хватило бы каждому жителю в год выплачиыать по 100к.

Ps. Оказывается доходы банков за 19 год суммарно около 2 трлн рублей, делим на 80 млн трудоспособного населения = 25к в год имеют банки с работающего челика. А это между прочим, почти медианная зп по рф.

Ответить

Maxim Krabov

Сергей
3

Разве банки только за счёт этого зарабатывают? А кредиты бизнесу, инвестиции, трейдинг и т.д.?

Ответить

rayslava

Maxim
–3

Кредиты, инвестиции и трейдинг - это риск.
А тут - просто гарантированная стрижка денег с населения. Очень удобно.

Ответить

Maxim Krabov

rayslava
6

Я к тому, что неизвестно, сколько из этих 870 млрд от гарантированной стрижки, а сколько от других операций, поэтому то, с каждого из нас имеют в среднем по 25к это неправда.

Ответить

Steve Evets

Сергей
2

Ну дык. "А чем мы, банкиры, хуже Сечина и Ротенберга"?

Ответить

Антон Штадлер

Сергей
1

нет, конечно, на одних комиссиях банку не прожить. Почти весь доход - это ссуды и их обслуживание. Комиссии, конечно, составляют заметную долю, но на них банку не прожить. 

Ответить

Александр Гительман

Сергей
1

По 100к каждому? А чего не по 1 млн и не в год, а в месяц? 146 млн х 100к = 14,6 трлн рублей. Ты где такую прибыль увидел у сырьевых гигантов? Если хочешь быть причастным к прибыли сырьевиков, а ты по определению причастен, потому что около 40% фед.бюджета это деньги от нефтегаза, то покупай акции хоть Газпрома, хоть Норникеля и получай дивиденды. 

Ответить

CS GO Server Tambov

10

Без комиссии у тинькофф за жкх плачу уже очень давно и никаких проблем не вижу

Ответить

alex twit

CS
10

Недолго, видимо, осталось

Ответить

Агнец невинный

CS
8

Комиссию всегда кто-то платит, в данном случае это Управляющая компания жкх 

Ответить

Polska Kurwa

Агнец
2

Зачастую комиссию платит именно щедрый банк (в нашем случае, Тинькофф), т.к. нередко платежи в ЛК являются "обёрткой" платежных агентов типа А-3, а дальнейшие взаимоотношения агентов и поставщиков услуг его в данном случае не волнуют. Или взаимодействие идет без агента, тогда банк платит в пользу ЦБ за проведение межбанковского перевода, причем, с самим поставщиком никто никаких договоров не заключал.
Все выше описанное справедливо для раздела ЖКХ в интернет-банке.

Ответить

Антон Штадлер

Polska
0

а какие комиссии платит банк ЦБ за межбанк перевод?

Ответить

Алексей Дымов

Polska
0

Если нет договора с ЖКХ, то никакую комиссию банк не платит. Банк платит какую-то сумму за перевод со счета на счет (себестоимость этого платежного поручения для банка - несколько рублей). Банк просто делает "шаблон" из банковских реквизитов, а физик добавляет туда лицевой счет, период и сумму.

Если работа идет через агентов типа А-3, когда есть платежный шлюз между участниками, тогда возможны 2 варианта: оператор ЖКХ  платит комиссию агенту, а агент делится ей с банком. Или же оператор не дает комиссию агенту, тогда банк взимает комиссию с плательщика и частью комиссии делится с агентом (А-3).

Возможен вариант, когда банк сам платит комиссию по отдельным провайдерам, компенсируя потери доходностью по другим провайдерам, или же просто работая в небольшой минус, но оказывая дополнительную услугу своим клиентам или привлекая потенциальных клиентов. 

Если платить на Тинькофф картой другого банка, то это еще и невыгодно с точки зрения затрат на эквайринг, на которые попадает Тиньков в данном случае. 

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Виктор Алексеенко

Агнец
2

Нет, нет. Когда мой ТСЖ обслуживался в залупа-банке, комиссию не брал только он, так как в квитанции уже была комиссия залупабанка. Сбербанк точняк брал 1,5%. А я платил в Тинькофф 0%. ТСЖ перешёл в сб - там стало 0%. И государство правильно запрещает комиссию включать в жировку - навязанная услуга. За 200-300р многие пойдут наличку нести в ТСЖ, которая порою в их доме находится. А это нагрузка в виде кассы, оператора и пр. 

Ответить

Steve Evets

Агнец
0

Действительно. Каждая УК платит немалые деньги за обслуживание своего счета в банке. Да и ресурсоснабжающие организации - тоже.
А желание драть комиссию с обеих сторон - это конечно очень ловко...

Ответить

Василий Русаков

Steve
0

А сколько примерно в месяц?

Ответить

Алексей Дымов

Steve
0

Если УК или РСО не будет платить за проведение платежей, то банку или агрегатору проще отключить все шлюзы и отправлять каждую оплату за жкх отдельным переводом по тарифам банка.
Тогда УК или РСО получит за 5 марта, например, не сумму и реестр на 13000 платежей, а 13000 платежей, которые надо будет сидеть и разбирать по одному. Тогда придётся нанять людей, которые будут это делать. Или самим разрабатывать ПО по обработке выписок из банка (заказывать на стороне и потом поддерживать), а то, что не обработалось, разгребать руками

Ответить

Арсений Петрович

CS
1

Статью читали? "затраты на проведение платежей уже включены в тарифы ЖКХ, то есть их оплачивает клиент"

Ответить

Mikhail Novichkov

CS
0

Аналогично. Плачу как "перевод со счета на счет" без комиссии, в назначении платежа указываю номер л/с. Все отлично работает. По привычке плачу через команду в жёлтых футболках, но думаю, что у других все также.

Ответить

GREAKLY

Mikhail
0

А сколько у Вас стоит проведение такого платежа? У меня в Авангарде комиссии за переводы со счета на счет нет, но любая платежка стоит 10 рублей.

Ответить

Максим Красуцкий

GREAKLY
0

У команды в желтых купальниках межбанк бесплатен.

Ответить

GREAKLY

Максим
0

А месячная плата за обслуживание счета есть?

Ответить

Паронормальный

CS
0

тем не менее он входит в Национальный совет по финансовому рынку (НСФР)

Ответить

Mikhail Novichkov

Паронормальный
0

Delete

Ответить

Алексей Дымов

CS
0

Комиссии включены в расчет суммы к оплате на стороне ЖКХ и платятся Тинькофф в качестве агентского вознаграждения за проведение платежей

Ответить

Злой Полушубок

13

Берут на понт. Банк который сохранит бесплатную оплату ЖКХ, получит сильное конкурентное преимущество.

Ответить

Steve Evets

Злой
1

Что-то мне подсказывает, что это будет Сбер...

Ответить

Dmitry Pigrov

Steve
2

Это уж вряд ли , чтобы Сбер отказался от куска пирога?) да вы что, лучше сходите за картой, туда где её оформляли))) 

Ответить

Паронормальный

4

Не очень понятно.. ну пусть повышают стоимость услуг. Клиенты пойдут к тем банкам, кто не повышается. Если все одновременно начнут повышать стоимость услуг, то это уже альянс и тогда регулятор начнет регулировать стоимость всех банковских услуг.

Ответить

Дмитрий Афонин

Паронормальный
0

"...и тогда регулятор начнет регулировать....".
Мобильной связью пользуетесь, много там кого регулируют?

Ответить

Nick Sidorov

3

Бедный Сбер. 
Это же просто ударит по нему

Ответить

Николай Демидов

Nick
0

А сейчас разве он берет комиссию?
Я только ради коммуналки и завел сбер, в моем регионе Тинькофф не всех знает для автооплаты, в отличии от Сбера. И никаких комиссий.

Ответить

Nick Sidorov

Николай
6

Ну комиссия просто сразу в цену включена в платежке

Ответить

Леонид Барышников

Николай
0

Конечно берет, 1% минимально

Ответить

Алексей Федин

3

Если  тариф для многоквартирного дома  утвержден местной администрацией, то внутри УЖЕ есть плата за ЕРЦ, паспортный стол (которые ваша УК НЕ оказывает), это стоимость 1м2 жилой площади.  На картинке п.10 и 11. (Тариф с 01.07.2018, Московская область, городской округ Балашиха - Постановление №416-ПА от 24.05.2018 Главы  Администрации г.о.Балашиха)

Ответить

Алексей Неверов

2

Банки совсем охренели...

Ответить

Yaroslav Shulga

2

"Банки пригрозили..."
Ключевой вопрос - кому пригрозили? Тема с отменой комиссий "спущена" сверху. Сейчас регулятор без всяких угроз просто намекнет банкам, что их деятельность лицензируема.

Ответить

Angel Vivaldi

Yaroslav
2

да ладно? там все повязаны, банальная пирамида (: много ли было таких случаев когда угрозы повысить были остановлены регулятором?

Ответить

Агнец невинный

2

Чем больше вмешивается в экономику тем ей хуже 

Ответить

Yuri Ahmedov

–1

Очень интересен оборот по комиссиям за ЖКХ. Кстати Сбер еще с прошлого года поднял комиссии за офлайн оплату в терминалах и на кассах. Чтобы пенсионеры побольше платили. 

Ответить

денькя

Yuri
5

Ну это логично, терминалы содержать довольно накладно.

Ответить

Konstantin Timokhin

денькя
0

Налог на ретроградство.

Ответить

Наталья Кукса

0

Некоторые платежи с комиссией, но с небольшой. Если банки откажутся принимать платежи, то что же будет? Опять в очереди с квиточками будем стоять? Это какой-то новый элемент цифровизации у нас будет, наверное. А вообще я считаю, что банки и так неплохо зарабатывают на кредитах, ипотеке, эквайринге. По сравнению с этими заработками комиссия по оплате ЖКХ мышкины слёзки. Видимо, просто обрабатывать им эту мелочь надоело вот и вредничают.

Ответить

Влад Берг

0

Скатертью, свято место пусто не бывает.

Ответить

Магомед Шереметьев

–1

Неужели эти операции банку чего-то стоят? Инфраструктура налажена. Информация бесплатно передаётся. Понимаю, когда о наличности говорят, но это. 

Ответить

Arseniy Kirsanov

Магомед
2

Ну как бесплатно. Поддержка и сопровождение всего этого "налаженного" небеcплатна. Да и стоимость внедрения этого всего дела прежде чем оно стало "налаженным" надо возвращать. 

Ответить

Evgeni Nabokov

Магомед
1

Бесплатно налажена, бесплатно поддерживается? 

Ответить

Saucedo Puetz

0

Я думаю что когда на улицы выйдут пенсионеры с предъявами, банки быстро пееобуются

Ответить

енот

Saucedo
0

Они выйдут не на улицы, а придут в отделения, что, наверное, ещё хуже для банков

Ответить

Saucedo Puetz

енот
1

Сберу к этому не привыкать

Ответить

Arseniy Kirsanov

Saucedo
0

Это какие пенсионеры? Которые не смотря на всякие там повышения пенсионного возраста, тарифов ЖКХ, цен в магазинах и жалкие подачки-прибавки все за Путина голосуют лишь бы омерика не пришла? Из-за комиссий банков выйдут на улицу? Ну-ну... 

Ответить

Паронормальный

0

Когда же в России клиенты начнут грозить банкам, а не банки им?

Ответить

Влад Валов

Паронормальный
0

А если клиенты запилят свой банк став его акционерами никто никому грозить не будет. Точнее собственный банк как одно из подразделений общественных наций-корпораций. Мне почему-то кажется, что такое в ближайшем будущем начнёт массово появляться во всём мире. Все инструменты для этого уже есть)

Ответить

Паронормальный

Влад
0

blockchain 

Ответить

Влад Валов

Паронормальный
1

Излишества, долго, дорого и пользы ноль кмк. Wechat у китайцев без него работает. Тут инновационность в новой модели организации общества и в бизнес-моделях, которые будут использоваться в этих экосистемах.

Ответить

alex twit

0

Ух, грозные какие

Ответить

Mikhail Bobko

0

Все просто - кто платежи переводить не будет - тому не давать денег от ЦБ. Пусть сами зарабатывают 

Ответить

Алексей Штейн

0

открытие самые жадные. с коммуналки 4500 берут рублей 200. хорошо что тинькофф без %

Ответить

Виктор Алексеенко

–1

И какой процент из общего количества платежей по ЖКХ проводят? Банки пытаются монетизировать буквально каждое движение владельца счета, а тут капризы из-за соцполитики государства, из-за вмешательства большой руки. Умерьте аппетиты!

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