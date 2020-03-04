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Так компания пытается смягчить отношение регуляторов к проекту.
Facebook с партнёрами обсуждают реорганизацию проекта по запуску криптовалюты Libra, пишут Bloomberg и The Information со ссылкой на источники. По данным изданий, компания хочет предложить пользователям валюты, выпускаемые центробанками, например доллар и евро.
Изначально в тексте The Information было сказано, что Facebook полностью откажется от поддержки Libra в своём кошельке Calibra, но в соцсети опровергли это утверждение, и издание обновило заметку, пишет The Verge.
Также Facebook откладывает запуск кошелька Calibra с лета до октября 2020 года. Если проект Libra будет больше похож на платёжную систему, чем на единую глобальную криптовалюту, большинство пользователей не увидит большой разницы между этим и существующими сервисами, пишет Bloomberg.
Facebook представила проект Libra и кошелёк для использования криптовалюты Calibra в июне 2019 года. Криптовалюта будет привязана к реальным активам. Для развития проекта компания создала управляющий консорциум с участием Mastercard, Visa, Spotify, PayPal, eBay и других финансовых и технологических компаний.
Запуск криптовалюты был запланирован на первую половину 2020 года, однако проект столкнулся с давлением регуляторов из-за плохой репутации Facebook, связанной с конфиденциальностью данных. Кроме того, власти опасаются, что Libra будет использоваться для отмывания денег и других преступных целей. В результате под давлением регуляторов из проекта вышли PayPal, Visa, Mastercard, eBay и ещё несколько компаний.
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