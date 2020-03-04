Вместе компании планируют сделать обучение английскому языку доступнее.

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Стартапы MyBuddy.ai и Edwin с российскими корнями, специализирующиеся на обучении английскому языку, объединились для совместной разработки голосового помощника, передаёт Business Wire.

Edwin разработала технологию адаптивного обучения и создала образовательные курсы по английскому языку для иностранцев с помощью чатбота Facebook и репетитора. Среди её соучредителей — бывший глава языкового сервиса LinguaLeo Дмитрий Ставиский. MyBuddy.ai в 2017 году запустила приложение с голосовым ассистентом с ИИ для обучения детей английскому языку. Пользовательская база приложения достигла 17 тысяч студентов, оплачивающих обучение. Каждый месяц аудитория MyBuddy.ai растёт на 20%, утверждает компания.

Вместе компании планируют сделать обучение английскому языку доступнее, пишет издание. Новая компания сохранит название MyBuddy.ai. Штаб-квартира будет расположена в Сан-Франциско. «До слияния мы как будто строили две части одного решения», — прокомментировал соучредитель Edwin и главный операционный директор MyBuddy.ai Дмитрий Ставиский.

Edwin основана в 2016 году Дмитрием Алексеевым, Дмитрием Стависким и Игорем Любимовым, следует из данных Crunchbase. С момента запуска сервис привлёк $1,5 млн. Компания работает при поддержке General Catalyst, Y Combinator и Google Assistant Investments Program и других. По собственным данным, курсы Edwin прошли более 800 тысяч человек из Латинской Америки, Кореи и Японии.