В общей сложности проект привлёк $1,7 млрд.

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Одними из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова оказались миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, а также бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, свидетельствуют материалы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передаёт Coindesk.

Документ, предоставленный SEC, — это экспертное заключение профессора Орегонского университета Стивена Маккеона, который был нанят Telegram для анализа проекта, уточняет издание.

Абрамович вложил $10 млн через фонд Norma Investments Limited, Гуцериев — $15 млн через Larnabel Ventures, а Абызов — $20 млн через фонд Batios Holdings Limited, говорится в документе. Сам бывший министр находится в СИЗО с марта 2019 года по делу о хищении и отмывании 4 млрд рублей в 2011-2014 годах и вину не признаёт.

Представители Абызова и инвесткомпании Абрамовича Millhouse в ответ на запрос Forbes отказались от комментариев. В пресс-службе «Сафмар» Гуцериева пока не ответили на запрос.

Ещё одним инвестором проекта выступает гендиректор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек. Он инвестировал в TON $7 млн, следует из данных SEC.

По данным SEC, в проект инвестировали $1,7 млрд, продав с дисконтом 2,9 млрд токенов Gram. Токены купил 171 инвестор, в том числе 39 из США.

Имена инвесторов не раскрывались, однако основатель Qiwi Сергей Солонин и сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили открыто заявили, что инвестировали в TON $17 млн и $10 млн соответственно.