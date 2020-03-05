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Финансы
Лиана Липанова
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Возможными инвесторами блокчейн-платформы TON Павла Дурова оказались Роман Абрамович, Михаил Абызов и Михаил Гуцериев Материал редакции

В общей сложности проект привлёк $1,7 млрд.

15 комментариев
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Одними из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова оказались миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, а также бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, свидетельствуют материалы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передаёт Coindesk.

Документ, предоставленный SEC, — это экспертное заключение профессора Орегонского университета Стивена Маккеона, который был нанят Telegram для анализа проекта, уточняет издание.

Абрамович вложил $10 млн через фонд Norma Investments Limited, Гуцериев — $15 млн через Larnabel Ventures, а Абызов — $20 млн через фонд Batios Holdings Limited, говорится в документе. Сам бывший министр находится в СИЗО с марта 2019 года по делу о хищении и отмывании 4 млрд рублей в 2011-2014 годах и вину не признаёт.

Представители Абызова и инвесткомпании Абрамовича Millhouse в ответ на запрос Forbes отказались от комментариев. В пресс-службе «Сафмар» Гуцериева пока не ответили на запрос.

Ещё одним инвестором проекта выступает гендиректор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек. Он инвестировал в TON $7 млн, следует из данных SEC.

По данным SEC, в проект инвестировали $1,7 млрд, продав с дисконтом 2,9 млрд токенов Gram. Токены купил 171 инвестор, в том числе 39 из США.

Имена инвесторов не раскрывались, однако основатель Qiwi Сергей Солонин и сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили открыто заявили, что инвестировали в TON $17 млн и $10 млн соответственно.

Coindesk со ссылкой на материалы SEC называло среди инвесторов создателя WordPress Мэтта Мулленвега, сооснователя Foursquare Навина Селвадурай, бывшего владельца бренда Michael Kors, миллиардера Сайласа Чоу и других. Среди возможных инвесторов также упоминался основатель ABBYY Давид Ян.

#новость #icotelegram #ton #gram

Финансы
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15 комментариев
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Aleksey Bobkov

0

Ну что, есть еще вопросы чья подстилка дуров и в чьих интересах шоу?

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Кирилл Кузьмин

Aleksey
11

О, диванная мобильная группа на месте

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Михаил М

Кирилл
0

Ты, конечно, не такой

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Артём Прокопенко

Кирилл
0

Диванная группа быстрого реагирования

Ответить

madkliq

1

Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов настолько богатый что инвестировал в тон больше чем миллиардеры Абрамович и Гуцириев.

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Дмитрий Задорожный

madkliq
0

Скорее всего, он отложил всю свою зарплату и жены (если есть), заложил почку, печень, дом, душу. Ну и как вы понимаете, наследство бабушки и родителей обеспечили остальные $19 млн.

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madkliq

Дмитрий
0

да еще и кредит наверное брал 

Ответить

Kolin Torg

1

Какая то мутная схема, напоминает сюжет фильма про конец света. Миллиардер Дуров собирает 1.7 лярдом баксов с других миллиардеров, строит космический корабль и улетает с "друзьями" на Марс, а земляне умирают от коронавируса

Ответить

Alexander Matveev

0

Возможными

оказались

Ответить

Журавка

Alexander
1

ВОТ ИМЕННО

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Сергей Милосердов

0

Красавчик. Но это не точно.

Ответить

Дмитрий

0

Ну инвестировали и инвестировали

Ответить

Сергей Михельсон

0

Ребята опоздали примерно на 2 года. Хз как теперь бабки возвращать. Думаю тут все понимают, что отмаза: ой, не получилось, ваши бабки сгорели- не проканает? Даже Паша как-то затих... 

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Кирилл Половинкин

0

И до сих пор нет продукта. Как бы не пришлось Дурову конвертировать эти вложения в акции компании-собственника Телеграмм 

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Миша Ландау

0

Эм, а с каких пор двух годичная инфа новость

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