Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
В общей сложности проект привлёк $1,7 млрд.
Одними из инвесторов блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова оказались миллиардеры Роман Абрамович и Михаил Гуцериев, а также бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов, свидетельствуют материалы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), передаёт Coindesk.
Документ, предоставленный SEC, — это экспертное заключение профессора Орегонского университета Стивена Маккеона, который был нанят Telegram для анализа проекта, уточняет издание.
Абрамович вложил $10 млн через фонд Norma Investments Limited, Гуцериев — $15 млн через Larnabel Ventures, а Абызов — $20 млн через фонд Batios Holdings Limited, говорится в документе. Сам бывший министр находится в СИЗО с марта 2019 года по делу о хищении и отмывании 4 млрд рублей в 2011-2014 годах и вину не признаёт.
Представители Абызова и инвесткомпании Абрамовича Millhouse в ответ на запрос Forbes отказались от комментариев. В пресс-службе «Сафмар» Гуцериева пока не ответили на запрос.
Ещё одним инвестором проекта выступает гендиректор немецкой платежной системы Wirecard Ян Марселек. Он инвестировал в TON $7 млн, следует из данных SEC.
По данным SEC, в проект инвестировали $1,7 млрд, продав с дисконтом 2,9 млрд токенов Gram. Токены купил 171 инвестор, в том числе 39 из США.
Имена инвесторов не раскрывались, однако основатель Qiwi Сергей Солонин и сооснователь «Вимм-Билль-Данна» Давид Якобашвили открыто заявили, что инвестировали в TON $17 млн и $10 млн соответственно.
Coindesk со ссылкой на материалы SEC называло среди инвесторов создателя WordPress Мэтта Мулленвега, сооснователя Foursquare Навина Селвадурай, бывшего владельца бренда Michael Kors, миллиардера Сайласа Чоу и других. Среди возможных инвесторов также упоминался основатель ABBYY Давид Ян.
Ну что, есть еще вопросы чья подстилка дуров и в чьих интересах шоу?
О, диванная мобильная группа на месте
Бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов настолько богатый что инвестировал в тон больше чем миллиардеры Абрамович и Гуцириев.
Скорее всего, он отложил всю свою зарплату и жены (если есть), заложил почку, печень, дом, душу. Ну и как вы понимаете, наследство бабушки и родителей обеспечили остальные $19 млн.
Какая то мутная схема, напоминает сюжет фильма про конец света. Миллиардер Дуров собирает 1.7 лярдом баксов с других миллиардеров, строит космический корабль и улетает с "друзьями" на Марс, а земляне умирают от коронавируса
Возможными
оказались
Ребята опоздали примерно на 2 года. Хз как теперь бабки возвращать. Думаю тут все понимают, что отмаза: ой, не получилось, ваши бабки сгорели- не проканает? Даже Паша как-то затих...
И до сих пор нет продукта. Как бы не пришлось Дурову конвертировать эти вложения в акции компании-собственника Телеграмм
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