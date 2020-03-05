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Но продолжит предоставлять скидки посетителям с собственными чашками.
Starbucks временно отказалась наливать кофе в личные и многоразовые чашки в своих кофейнях в США и Канаде, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-2019. В компании не уточняют, как долго продлится запрет.
Кофейни продолжат предоставлять скидку в размере 10 центов тем, кто принесёт собственную чашку, в знак того, что это временная мера, рассказали в Starbucks. Такая скидка в кофейнях сети предоставляется с 1985 года, говорится на сайте компании.
Кроме того, Starbucks начнёт чаще убираться в кофейнях, приостановит деловые авиаперелёты до конца марта 2020 года и отменит крупные собрания в офисах в США и Канаде.
Следущим шагом будет закрытие какого нибудь каршеринга на время эпидемии
И отмена движения общественного тпанмпорта
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