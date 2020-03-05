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Финансы
Лиана Липанова
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Starbucks временно отказалась наливать кофе в личные и многоразовые кружки в США и Канаде из-за коронавируса Материал редакции

Но продолжит предоставлять скидки посетителям с собственными чашками.

5 комментариев
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Starbucks временно отказалась наливать кофе в личные и многоразовые чашки в своих кофейнях в США и Канаде, чтобы предотвратить распространение коронавируса Covid-2019. В компании не уточняют, как долго продлится запрет.

Кофейни продолжат предоставлять скидку в размере 10 центов тем, кто принесёт собственную чашку, в знак того, что это временная мера, рассказали в Starbucks. Такая скидка в кофейнях сети предоставляется с 1985 года, говорится на сайте компании.

Кроме того, Starbucks начнёт чаще убираться в кофейнях, приостановит деловые авиаперелёты до конца марта 2020 года и отменит крупные собрания в офисах в США и Канаде.

#новость #starbucks #коронавирус

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5 комментариев
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Maxim Medvedev

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Следущим шагом будет закрытие какого нибудь каршеринга на время эпидемии

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Nick Sidorov

Maxim
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И отмена движения общественного тпанмпорта

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Denis Smirnov

Nick
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И отмена супермаркетов

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Denis Smirnov

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и отмена супермаркетов

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Denis Smirnov

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Рекламщики везде найдут информационный повод...

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