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Финансы
Лиана Липанова
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Бывший сотрудник Google и Uber Энтони Левандовски объявил о банкротстве из-за выплаты Google $179 млн Материал редакции

Инженера признали виновным в недобросовестной конкуренции и попытках переманить сотрудников Google после ухода из компании.

9 комментариев
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Бывший сотрудник Google и Uber Энтони Левандовски объявил о банкротстве после того, как его обязали выплатить $179 млн Google из-за недобросовестной конкуренции, сообщает Financial Times.

Левандовски был одним из основателей и ключевых инженеров проекта Google по разработке беспилотных автомобилей под названием Waymo. Он покинул компанию в 2016 году и стал соучредителем Otto, которая также занималась разработкой беспилотников. Затем Uber купил Otto за $680 млн.

В начале 2017 года Waymo обвинила Uber в краже технологий беспилотных автомобилей с помощью бывшего сотрудника Левандовски. За отказ сотрудничать со следствием в мае 2017 года Uber уволила инженера. В феврале 2018 года Uber и Waymo договорились: Uber обязалась отдать 0,34% своих акций ($245 млн) и согласилась не использовать конфиденциальную информацию Waymo в своих разработках.

В августе 2019 года Минюст США возбудил уголовное дело в отношении Левандовски, обвинив в 33 эпизодах краж или попыток краж коммерческой тайны. Ему грозит до десяти лет тюрьмы, $250 000 штрафа и возмещение убытков.

В декабре арбитражная комиссия признала, что Левандовски занимался недобросовестной конкуренцией: он пытался переманить сотрудников Google в свой новый стартап Otto после ухода из интернет-компании, пишет FT. Его обязали выплатить Google $127 млн.

Окружной суд 4 марта 2020 года подтвердил решение коллегии и добавил к сумме взыскания проценты и компенсацию оплаты адвокатов в пользу Google. Левандовски оценивает свои активы в $50-$100 млн, а обязательства в $100-$500 млн, утверждает издание.

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#новость #uber#waymo#google

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9 комментариев
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Dmitry Karpushin

11

Играл бы себе за Баварию, и горя не знал бы. Но нет, захотелось ему беспилотники проектировать

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Максим Гроссман

Dmitry
0

😂

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Святослав Сибаль

3

Где автопилот,Левандовски?

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Alexander Volkov

2

Иди в программисты говорили они
Будешь богатым, говорили они

Ответить

Ivan Pivelev

Alexander
1

И были правы.

Ответить

! !

1

Надо было в Китае основывать свой Otto, китайцы возможно бы не слили его, потому что им нужны технологии. Ну а в целом, история поучительная, как нельзя делать, и что за это будет, если ты находишься в самой развитой стране мира (как минимум в законодательном плане - уж где и где - а законы там работают, и сесть может любой.

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Юрий Белоножкин

!
0

Ложные выводы

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Andrew Martynov

0

Теперь у него по $10 из пенсии всю жизнь будут вычитать (

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Евгений Мартынов

Andrew
0

Это не Россия)

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