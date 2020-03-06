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«Сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь».
Основатель и акционер группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Заявление Тинькова передала vc.ru пресс-служба компании.
TCS Group Holding также опубликовала сообщение на сайте Лондонской биржи: «TCS Group Holding получила информацию, что сегодня Олег Тиньков сообщил о прохождении курса лечения в связи с диагностированной у него ранее острой формы лейкемии. Группа “Тинькофф” желает Олегу Тинькову успешного прохождения необходимых медицинских процедур и скорейшего восстановления здоровья».
По данным на 18:03 мск, бумаги TCS Group Holding на Московской бирже рухнули на 23,32% и стоят около 1136 рублей за штуку. На Лондонской бирже котировки TCS Group Holding упали на 17,26%.
В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов в отношении Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США. Минюст США обвинил предпринимателя в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. Согласно условиям залога, Тиньков должен находиться в Лондоне на время судебного разбирательства. Заседание суда назначено на 27 апреля 2020 года.
я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию
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здоровья! таких людей мало, жаль будет тинькова потерять
Ну не надо хоронить раньше времени. Он мужик сильный, справится.
Переживаю за Олега как за своего батю! Желаю здоровья и позитивного настроя в эти нелёгкие дни!
Мне как то сон приснился, что он мой батя, а я работаю у него. Потом оказалось, что его дочь работала у него. Получается, я как бы его дочь.
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Если это правда то конечно сил ему и победы над болезнью. НО Тиньков - тот ещё тролль, типа Лебедева. Что-то не верю я в эту историю. Как-то подозрительно она совпала с появившейся перспективой сесть на 6 лет в США.
Возможно налоговые претензии слишком серьезные, поэтому вместе с юристами решили раскрыть ситуацию со здоровьем. Предполагаю, что это смягчит приговор и поможет отделаться только уплатой налогов и штрафов (без реального срока). Олегу здоровья, он создал отличный банк!
Олег безусловно один из самых талантливых предпринимателей нашего времени. Желаю ему преодолеть недуг.
Лишний раз убеждаюсь, что никакие миллиарды не застрахуют от страшной болезни
Выздоравливай Олег Юрьевич! Борись с болезнью и держись ты должен выкарабкаться.
Почему комментаторы обращаются как "ОЛЕГ"? как к другу или корешу... плевал он на вас с большой колокольни =)
думать что он двигает "финтех" глупо. в россии все делается с разрешения или по знакомству )
а по теме я нейтрален, посмотрим как в этом случае поможет огромная куча денег.
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Олег сделал ФинТех в России. Теперь надо сделать МедТех. Олег ты сможешь!
Коммерческая медицина - зло
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Тут в комментах над Олегом частенько угорают, но на самом деле доброго человеческого отношения никто не отменял.
Нужно немало мужества, чтобы бороться с острой лейкемией. Удачи и сил тебе, Олег!
🤞🏼😷✊🏼
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Олегу здоровья, а женщинам поздравления и цветы! 💐
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Это лечится? 😱
Конечно здоровья, может и не создал безоговорочно лучший банк, но продвинул всю сферу...
Ничего не утверждаю, но ведь и Полонский, когда ему грозила тюрьма, кажется что-то такое говорил.
Скорейшего выздоровления Олегу, предпринимателю и создателю лучшего розничного банка в России с фантастическим клиентским сервисом!
Сентиментальность это хорошо, но давайте по фактам. Тиньков объективно создал себе такую репутацию, что даже сейчас ему не веришь. А это многое говорит о нём, как о человеке. Может, болезнь и есть. Но тогда конкретно сейчас о ней стало известно для смягчения судебных дел. А так здоровья, конечно.
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Сил дядьке, не должен vc лишиться топового комментатора как однажды лишился Ильи (забыл как ФИО эксперта по теслам из здешних коментов)!
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