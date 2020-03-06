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Татьяна Боброва
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Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии Материал редакции

«Сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь».

50 комментариев
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Основатель и акционер группы TCS Group Holding («Тинькофф банк» и «Тинькофф страхование») Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии. Заявление Тинькова передала vc.ru пресс-служба компании.

В последние дни я не появлялся на публике, что вызвало некоторые вопросы и спекуляции, особенно в свете того, что идет судебный процесс. И хотя я долго не хотел раскрывать подробности, но, видимо, пришло время сообщить — у меня диагностирована острая форма лейкемии.

Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь. Огромное спасибо моим друзьям, прекрасным детям и ангелу-жене, они все сплотились вокруг меня и показывают, как меня любят.

Слава богу, с моим бизнесом все хорошо. Там прекрасная команда во главе с Оливером (Оливер Хьюз — предправления «Тинькофф», vc.ru), и факт, что я уже пару лет, как отошёл от операционной деятельности, помогает. Все по плану, я могу быть спокоен.

Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом. Безусловно, это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на бога, своё тело, друзей и вашу поддержку!

Олег Тиньков
основатель TCS Group Holding

TCS Group Holding также опубликовала сообщение на сайте Лондонской биржи: «TCS Group Holding получила информацию, что сегодня Олег Тиньков сообщил о прохождении курса лечения в связи с диагностированной у него ранее острой формы лейкемии. Группа “Тинькофф” желает Олегу Тинькову успешного прохождения необходимых медицинских процедур и скорейшего восстановления здоровья».

По данным на 18:03 мск, бумаги TCS Group Holding на Московской бирже рухнули на 23,32% и стоят около 1136 рублей за штуку. На Лондонской бирже котировки TCS Group Holding упали на 17,26%.

В конце февраля 2020 года TCS Group Holding сообщила о слушаниях об уплате налогов в отношении Олега Тинькова, которые инициировало налоговое управление США. Минюст США обвинил предпринимателя в сокрытии активов на $1 млрд при выходе из американского гражданства в 2013 году. Согласно условиям залога, Тиньков должен находиться в Лондоне на время судебного разбирательства. Заседание суда назначено на 27 апреля 2020 года.

«Мы предельно сфокусированы, ни про какие…
Разговор предпринимателя и vc.ru был записан 25 декабря, в день рождения Олега Тинькова. Ему…
vc.ru

#новость #олегтиньков

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50 комментариев
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Тим Пазухин

185

я уже чувствую комменты про то как это вдруг у него внезапно все нашлось. Но давайте поддержим человека который в наших реалиях двигает финтех индустрию

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Паша Кузин

Тим
0

Надеюсь, что здесь умные люди сидят

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Wlad Richter

90

Пиздец. Здоровья Олегу и сил его родным.

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Родион Галанев

59

Выздоравливай, Олег!

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Евгений Орлов

37

Все кто ловят хайп и шутки - тупые мудаки

Олег, выздоравливай!

Ответить

Дмитрий Мухин

31

здоровья! таких людей мало, жаль будет тинькова потерять

Ответить

Роман Мирошниченко

Дмитрий
3

Ну не надо хоронить раньше времени. Он мужик сильный, справится.

Ответить

General Cacao

14

Переживаю за Олега как за своего батю! Желаю здоровья и позитивного настроя в эти нелёгкие дни!

Ответить

Антон Гранд

General
0

Мне как то сон приснился, что он мой батя, а я работаю у него. Потом оказалось, что его дочь работала у него. Получается, я как бы его дочь.

Ответить

Родион Галанев

Антон
0

Блестящая логика

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Нямка Нямка

14

Заряжаем лучи и отправляем Олегу! 🌈

Ответить

Макс Носковец

13

Жеваный в рот! Ну как так то? Олег дерись до конца!

Ответить

Антон Новгородцев

9

Блин, у нас так мало предпринимателей, Олег, борись, ты нужен стране!

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Роман Петерсон

0

Если это правда то конечно сил ему и победы над болезнью. НО Тиньков - тот ещё тролль, типа Лебедева. Что-то не верю я в эту историю. Как-то подозрительно она совпала с появившейся перспективой сесть на 6 лет в США.

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Levan Gongadze

Роман
1

Возможно налоговые претензии слишком серьезные, поэтому вместе с юристами решили раскрыть ситуацию со здоровьем. Предполагаю, что это смягчит приговор и поможет отделаться только уплатой налогов и штрафов (без реального срока). Олегу здоровья, он создал отличный банк!

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Nikolay Ganaylyuk

5

Олег безусловно один из самых талантливых предпринимателей нашего времени. Желаю ему преодолеть недуг.

Лишний раз убеждаюсь, что никакие миллиарды не застрахуют от страшной болезни

Ответить

Viktor Solomonov

4

Уж не планируют ли они отказаться от бренда «Тинькофф»?

Ответить

Евгений Котляр

3

Выздоравливай Олег Юрьевич! Борись с болезнью и держись ты должен выкарабкаться.

Ответить

Spotless Mind

–12

Почему комментаторы обращаются как "ОЛЕГ"? как к другу или корешу... плевал он на вас с большой колокольни =) 
думать что он двигает "финтех" глупо. в россии все делается с разрешения или по знакомству )
а по теме я нейтрален, посмотрим как в этом случае поможет огромная куча денег.

Ответить

Sht_Anton

Spotless
1

Никак не поможет. Тут ты один на один с болезнью. Полу Аллену не помогло. Но Тиньков бывший спортсмен из циклических видов. Надеюсь. что этот бэкграунд даст ему доппреимущества

Ответить

Роман Анищенко

2

Неожиданная и очень печальная новость

Ответить

Армен Панушкин

2

Нет-нет-неееет 😭😭😭😭😭😭😭😭😭

Ответить

Dmitry Kambur

2

Все было хорошо, и вдруг все сразу, надеемся на лучшее..

Ответить

Комментарий удален

Артур Сафарян

2

Олег сделал ФинТех в России. Теперь надо сделать МедТех. Олег ты сможешь!

Ответить

Роман Петерсон

Артур
–1

Коммерческая медицина - зло

Ответить

Артур Сафарян

Роман
0

Если вылечит рак - нет.

Ответить

Павел Гросс-Днепров

2

Здоровья. Что бы не было человека жалко и нужно поддержать.

Ответить

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Комментарий удален

Комментарий удален

Paul An

1

Скоро летающие автомобили, Олег, ты чего? Сибирского здоровья, шустрила.

Ответить

Good Man

1

Навалились проблемы, конечно. Здоровья.

Ответить

Анатолий Б.

1

Тут в комментах над Олегом частенько угорают, но на самом деле доброго человеческого отношения никто не отменял.
Нужно немало мужества, чтобы бороться с острой лейкемией. Удачи и сил тебе, Олег!
🤞🏼😷✊🏼

Ответить

Max Lebedev

0

Из огня, да в полымя

Ответить

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Комментарий удален

roko kotta

0

Олегу здоровья, а женщинам поздравления и цветы! 💐

Ответить

Родион Галанев

roko
1

2 дня еще. Странный выбор времени и места для поздравления.

Ответить

Pavel Lebedev

0

Олегу желаю выздоровления!

Ответить

Комментарий удален

Иван Иванов

0

жить можно, умирать нельзя! стоять до конца, не сдаваться

Ответить

Иван Ташкинов

0

Присоединяюсь к позитивным пожеланиям.

Ответить

Дмитрий Айстражник

0

Это лечится? 😱

Ответить

Аркадий Чумаков

Дмитрий
0

Прогнозы разные но в основном благоприятные вроде

Ответить

Mikhail Bobko

0

Выздоравливай Олег!

Ответить

Антон Курочкин

0

Ужас какой.

Ответить

денис покалюкин

0

Выздоравливай Олег

Ответить

Паша Кузин

0

Конечно здоровья, может и не создал безоговорочно лучший банк, но продвинул всю сферу...

Ответить

Вера Гагарина

0

Ничего не утверждаю, но ведь и Полонский, когда ему грозила тюрьма, кажется что-то такое говорил.

Ответить

Serega T

0

Мда уж

Ответить

Aleksandr Talalaev

0

Ох, здоровья и выздоравлению ему.
Нам нужны такие люди.

Ответить

Александр Антонов

0

Скорейшего выздоровления Олегу, предпринимателю и создателю лучшего розничного банка в России с фантастическим клиентским сервисом!

Ответить

Konstantin_Andreevich

0

Сентиментальность это хорошо, но давайте по фактам. Тиньков объективно создал себе такую репутацию, что даже сейчас ему не веришь. А это многое говорит о нём, как о человеке. Может, болезнь и есть. Но тогда конкретно сейчас о ней стало известно для смягчения судебных дел. А так здоровья, конечно.

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Ivan Vishnyakov

0

Да, ну и новости последнее время
Сколько с таким диагнозом живут?

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Anton Izmaylov

–9

Сил дядьке, не должен vc лишиться топового комментатора как однажды лишился Ильи (забыл как ФИО эксперта по теслам из здешних коментов)!

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Родион Галанев

Anton
0

Максимов

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