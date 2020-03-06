[Лейкемия] обнаружена ещё в октябре. А объявить сегодня Олег, видимо, решил, увидев, как падают акции на новости про неучтённый американцами миллиард долларов доходов.

Прагматичное решение, чтобы сконцентрировать весь негатив на один день.

Акции банка сегодня упали на 25%. Лучше один раз минус 25%, чем два раза по минус 15-20%. Возможно, это хорошее время, чтобы прикупить.