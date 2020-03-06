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Ценные бумаги компании упали на 30% за день.
Капитализация группы «Тинькофф» на Лондонской бирже вечером 6 марта 2020 года упала до $3 млрд. За день до этого капитализация компании составляла около $4,4 млрд.
В ночь на 6 марта Минюст США рассказал о деталях претензий к Олегу Тинькову: его обвинили в сокрытии активов на сумму около $1 млрд при подаче документов об отказе от американского гражданства.
Вечером того же дня Тиньков объявил о найденной у него лейкемии — по его словам, заболевание обнаружили в октябре 2019 года, и с тех пор предприниматель прошёл несколько курсов химиотерапии. The Bell отмечает, что болезнь может стать причиной для отказа в экстрадиции Тинькова в США по спору о налогах.
Основатель проектов «Финсайд» и «Вкладер», бывший вице-президент по маркетингу «Тинькофф-банка» Олег Анисимов назвал решение Тинькова объявить о болезни «прагматичным решением, чтобы сконцентрировать весь негатив на один день».
Но это ни коем образом не повлияет на операционную деятельность группы компаний Тинькофф.
Прям сценарий для фильма:
- Что выберешь - 1,5 миллиарда капитализации или 6 лет тюрьмы?
- Ты знаешь, что ответ очевиден. Звони доктору Кляйну, пусть печатает справки
Это мусорный актив. Нормальная бумага на новостях о личности одного человека не теряет 30 % в моменте.
Собственно, структура активов тоже об этом говорит
Боюсь представить, что случилось бы с яндексом на фоне новостей об уважаемом Аркадии... Не дай Бог конечно. Долгих всем лет жизни, и Олегу Юричу скорейшего выздоровления.
Я в нем лично не сомневаюсь, его можно любить или не любить, но он абсолютно искренний во всем мужик, и он настолько крут, что когда он начинает плыть против течения, течение поворачивает за ним.
Давай, Юрич, надери раку яйца по самое нехочу.
А ты не бойся и посмотри, что было с Яндексом, когда стало известно о болезни Сегаловича.
Здесь вопрос устойчивости бизнеса и риски, которые учитывает рынок. А рынок, как известно, учитывает многое.
Если ту не пустозвон, то приведи пример движения котировок не мусорных активов, где такое еще было? Мне в соседней ветке одно невежество пыталось это доказать на примере Теслы и Маска, но там такого не было, даже не фоне слухов о банкротстве Тесла
Тиньку многие кто в теме ждали в листинг. Как ни странно, время закупаться. С тинтковым или без бизнес будет работать. Можете минусовать
Эх, было время, когда можно было в твиттере поболтать с Олегом о том, как он блевал с яхты.
Вот это поворот
Кто сейчас закупается на низах? красавчики (главное чтоб дальше не просел ТКС)
Сразу вспоминается сериал "Миллиарды" - там было пару серий подобных с сюжетом что сейчас наблюдает общественность
Кончилось на позитиве - Олег выздоравливайте
Единственное, что хочется написать, это здоровью Олегу
Он самый крутой чувак из русского digital-бизнеса. А возможно и из всего русского бизнеса.
А у них депозиты есть или только кредитные карты одни?
Есть. 5% на остаток по карте и вклады под 4-5%. Причем это всё очень удобно открывается закрывается, а так же начисление каждый месяц.
Логично вполне.
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