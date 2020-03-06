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Финансы
Андрей Фролов
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«Тинькофф» потеряла более $1 млрд капитализации на фоне новостей о болезни Олега Тинькова и претензий властей США к нему Материал редакции

Ценные бумаги компании упали на 30% за день.

20 комментариев
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Капитализация группы «Тинькофф» на Лондонской бирже вечером 6 марта 2020 года упала до $3 млрд. За день до этого капитализация компании составляла около $4,4 млрд.

​Рекорд капитализации «Тинькофф» был зафиксирован 11 февраля — около $5,29 млрд.

В ночь на 6 марта Минюст США рассказал о деталях претензий к Олегу Тинькову: его обвинили в сокрытии активов на сумму около $1 млрд при подаче документов об отказе от американского гражданства.

Вечером того же дня Тиньков объявил о найденной у него лейкемии — по его словам, заболевание обнаружили в октябре 2019 года, и с тех пор предприниматель прошёл несколько курсов химиотерапии. The Bell отмечает, что болезнь может стать причиной для отказа в экстрадиции Тинькова в США по спору о налогах.

Основатель проектов «Финсайд» и «Вкладер», бывший вице-президент по маркетингу «Тинькофф-банка» Олег Анисимов назвал решение Тинькова объявить о болезни «прагматичным решением, чтобы сконцентрировать весь негатив на один день».

[Лейкемия] обнаружена ещё в октябре. А объявить сегодня Олег, видимо, решил, увидев, как падают акции на новости про неучтённый американцами миллиард долларов доходов.

Прагматичное решение, чтобы сконцентрировать весь негатив на один день.

Акции банка сегодня упали на 25%. Лучше один раз минус 25%, чем два раза по минус 15-20%. Возможно, это хорошее время, чтобы прикупить.

Олег Анисимов
бывший вице-президент по маркетингу «Тинькофф-банка»

#тинькофф #олегтиньков #новость

Финансы
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Олег Тиньков сообщил о найденной у него лейкемии
«Сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь».
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20 комментариев
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Иван Иваскив

8

Но это ни коем образом не повлияет на операционную деятельность группы компаний Тинькофф.

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Andre Macareno

Иван
3

этот актив уже не приносит плюсов

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Петя Иванов

9

Прям сценарий для фильма:
- Что выберешь - 1,5 миллиарда капитализации или 6 лет тюрьмы?
- Ты знаешь, что ответ очевиден. Звони доктору Кляйну, пусть печатает справки

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Sht_Anton

–13

Это мусорный актив. Нормальная бумага на новостях о личности одного человека не теряет 30 % в моменте.
Собственно, структура активов тоже об этом говорит

Ответить

Александр Пересветов

Sht_Anton
17

Боюсь представить, что случилось бы с яндексом на фоне новостей об уважаемом Аркадии... Не дай Бог конечно. Долгих всем лет жизни, и Олегу Юричу скорейшего выздоровления.

Я в нем лично не сомневаюсь, его можно любить или не любить, но он абсолютно искренний во всем мужик, и он настолько крут, что когда он начинает плыть против течения, течение поворачивает за ним.

Давай, Юрич, надери раку яйца по самое нехочу.

Ответить

Sht_Anton

Александр
0

А ты не бойся и посмотри, что было с Яндексом, когда стало известно о болезни Сегаловича.
Здесь вопрос устойчивости бизнеса и риски, которые учитывает рынок. А рынок, как известно, учитывает многое.
Если ту не пустозвон, то приведи пример движения котировок не мусорных активов, где такое еще было? Мне в соседней ветке одно невежество пыталось это доказать на примере Теслы и Маска, но там такого не было, даже не фоне слухов о банкротстве Тесла

Ответить

Аркадий Чумаков

5

Тиньку многие кто в теме ждали в листинг. Как ни странно, время закупаться. С тинтковым или без бизнес будет работать. Можете минусовать

Ответить

Evgeniy Petrov

3

Осталось только второй раз не упасть на 25)

Ответить

Александр Иванов

3

Эх, было время, когда можно было в твиттере поболтать с Олегом о том, как он блевал с яхты.

Ответить

Dc Maniac

2

Вот это поворот
Кто сейчас закупается на низах? красавчики (главное чтоб дальше не просел ТКС)

Сразу вспоминается сериал "Миллиарды" - там было пару серий подобных с сюжетом  что сейчас наблюдает общественность

Кончилось на позитиве - Олег выздоравливайте

Ответить

Сергей Морозов

1

Единственное, что хочется написать, это здоровью Олегу

Он самый крутой чувак из русского digital-бизнеса. А возможно и из всего русского бизнеса.

Ответить

Yuri Ahmedov

1

Хотел как лучше, получилось как всегда.

Ответить

Коля Павельев

1

И это всё, что вам надо знать о капитализации

Ответить

Алексей Струков

0

А у них депозиты есть или только кредитные карты одни?

Ответить

Сергей Михельсон

Алексей
0

Есть. 5% на остаток по карте и вклады под 4-5%. Причем это всё очень удобно открывается закрывается, а так же начисление каждый месяц.

Ответить

Дмитрий Гладышев

Сергей
0

Плюс кэшбек по каждой покупке.

Ответить

Nick Sidorov

0

Логично вполне. 
Выберутся

Ответить

Nick Sidorov

Nick
0

Ну как я и рассчитывал. За 1.5 часа

Ответить

Фархад Керимли

0

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ответить

Nikolai Mazurkin

0

Что есть банк Tinkoff без Тинькова? Кто будет защищать его от Пескова?

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