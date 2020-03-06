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Вместе с ещё 14 стартапами Setka прошла отбор в батч «Медиа и реклама».
Российская платформа для управления контентом Setka попала в программу американского акселератора Plug and Play, сообщила vc.ru соосновательница и глава компании Екатерина Базилевская.
Среди партнёров акселератора — P&G, Pepsico, Kering, Panasonic, Nintendo, Deloitte, Johnson&Johnson и другие. Вместе с ещё 14 стартапами Setka прошла отбор в батч «Медиа и реклама», официальными партнёрами которого выступают Amazon, Dentsu и AMC Networks, рассказали в компании.
Всего в весенней программе акселератора примут участие 111 компаний. В течение трёх месяцев стартапы смогут встретиться с партнёрами проекта, венчурными капиталистами и участниками прошлых программ, чтобы привлечь новых клиентов и инвестиции, объяснили в Setka.
Setka предлагает клиентам инструменты для оформления вёрстки без разработчиков и дизайнеров. Компанию запустили основатели Look At Media Алексей Амётов, Екатерина Базилевская и Роман Худоногов. Среди клиентов платформы — «Cбербанк», Decathlon, BBDO, Skillbox, «Яндекс.Дзен» и другие.
Проекты на движке Сетки полностью загажены спам-ботами. Как они этот дырявый продукт продают только
Setka, как платформа и WYSIWYG-редактор, никакого отношения к комментариям на площадках не имеет, так как в процессе их публикации и редактировании не участвует
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