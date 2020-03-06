Вместе с ещё 14 стартапами Setka прошла отбор в батч «Медиа и реклама».

В закладки

Российская платформа для управления контентом Setka попала в программу американского акселератора Plug and Play, сообщила vc.ru соосновательница и глава компании Екатерина Базилевская.

Среди партнёров акселератора — P&G, Pepsico, Kering, Panasonic, Nintendo, Deloitte, Johnson&Johnson и другие. Вместе с ещё 14 стартапами Setka прошла отбор в батч «Медиа и реклама», официальными партнёрами которого выступают Amazon, Dentsu и AMC Networks, рассказали в компании.

Всего в весенней программе акселератора примут участие 111 компаний. В течение трёх месяцев стартапы смогут встретиться с партнёрами проекта, венчурными капиталистами и участниками прошлых программ, чтобы привлечь новых клиентов и инвестиции, объяснили в Setka.