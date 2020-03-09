Валюта в банках уже подорожала.

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В ночь на 9 марта курс рубля на международных рынках Forex упал до 72–73 рублей за доллар и до 82–83 рублей за евро — в прошлый раз такие значения наблюдались в феврале-марте 2016 года, отмечает ТАСС. К 10:38 доллар поднялся до 74 рублей, а евро — до 85 рублей.

Вслед за этим изменились курсы обмена валют в банках: например, в приложении «Альфа-банка» утром 9 марта доллар продавался за 75 рублей, а евро — за 84,5 рублей, в «Тинькофф» доллар стоил 74,6 рубля, а евро — 85,45 рубля. Официальный курс ЦБ будет установлен после праздников, 10 марта, регулятор уже пообещал принять меры по поддержке финансовой стабильности.

Курс рубля снизился одновременно с резким падением цен на нефть на 30% — с $45 до $31,02 за баррель Brent сразу после открытия торгов 9 марта. Bloomberg называет это самым сильным падением за день с 1991 года.

Цена на нефть падает на фоне отказа России снижать добычу нефти по соглашению с ОПЕК, организацией стран-экспортёров нефти, — таким образом было разорвано соглашение, которое поддерживало мировые цены с 2016 года. Вскоре после этого Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть и подготовилась нарастить добычу.

Forbes сравнивает действия Саудовской Аравии с ценовой войной 2014 года, когда страна с помощью снижения цен пыталась отвоевать рынок у производителей сланцевой нефти из США. Тогда цена Brent постепенно снизилась с $100 до $30, после чего Россия и ОПЕК заключили альянс, напоминает журнал.