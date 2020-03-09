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Валюта в банках уже подорожала.
В ночь на 9 марта курс рубля на международных рынках Forex упал до 72–73 рублей за доллар и до 82–83 рублей за евро — в прошлый раз такие значения наблюдались в феврале-марте 2016 года, отмечает ТАСС. К 10:38 доллар поднялся до 74 рублей, а евро — до 85 рублей.
Вслед за этим изменились курсы обмена валют в банках: например, в приложении «Альфа-банка» утром 9 марта доллар продавался за 75 рублей, а евро — за 84,5 рублей, в «Тинькофф» доллар стоил 74,6 рубля, а евро — 85,45 рубля. Официальный курс ЦБ будет установлен после праздников, 10 марта, регулятор уже пообещал принять меры по поддержке финансовой стабильности.
Курс рубля снизился одновременно с резким падением цен на нефть на 30% — с $45 до $31,02 за баррель Brent сразу после открытия торгов 9 марта. Bloomberg называет это самым сильным падением за день с 1991 года.
Цена на нефть падает на фоне отказа России снижать добычу нефти по соглашению с ОПЕК, организацией стран-экспортёров нефти, — таким образом было разорвано соглашение, которое поддерживало мировые цены с 2016 года. Вскоре после этого Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть и подготовилась нарастить добычу.
Forbes сравнивает действия Саудовской Аравии с ценовой войной 2014 года, когда страна с помощью снижения цен пыталась отвоевать рынок у производителей сланцевой нефти из США. Тогда цена Brent постепенно снизилась с $100 до $30, после чего Россия и ОПЕК заключили альянс, напоминает журнал.
Перспектива ценовой войны напугала рынок, особенно на фоне неопределённости, связанной с распространением коронавируса Covid-19 по миру, пишет Forbes. Экономист Константин Сонин предположил, что сделка не имела смысла, а цены на нефть упали из-за общей неопределённости и паники на мировых рынках. В «Роснефти», которую The Bell называет инициатором разрыва сделки с ОПЕК, считают, что соглашение ущемляло интересы России, так как возникавший из-за снижения добычи спрос возмещался поставщиками сланцевой нефти из США.
Сюрприз царю будет перед соцопросом по конституции
Какие вы наивные. Он и его друг главные интересанты.
Низкий рубль мечта нефтянки. Кэша вал сразу. Еще геращенко сказал давно, что курс рубля должен быть гораздо выше и твёрже, но если я (ЦБ) это сделаю, меня убьют на сл. День и он не шутил...
Боливару не снести двоих...
Олег был маленькой улиткой и трогал рожками росу, но ночь прошла, Олег проснулся, надел пиджак, поехал в банк
Поздравляю всех любителей рублевых депозитов, рассказывающих, как чудесно в РФ банковская система, ведь тут можно положить рубли аж под 5-6 % годовых
Мне ещё снится в хороших снах, как я клал под 7.5. Эх, времена были)
ничего, сейчас Эльвира выйдет на днях, поднимет ставку до 15 %, чтобы добить экономику, положишь под 15 :0)
Ну, не Эльвира посадила страну на нефтеиглу, так что реальность диктует свои правила.
Просто денег нет сейчас, но мы держимся здесь. Настроение вроде хорошее (нет). Пояса затянул всем, жду рывка. Скорее бы по поправкам проголосовать, на следующий день не то, чтобы в другой стране, в другом мире проснемся! Главное на бухтеть!
Что-то у нашего императора пошло не так…
Обязательства в рублях. А рублей стало (станет) больше
Так что не так у вас / нас, но не у него
Ничего, завтра проведут во всех церквах молебны об увеличении цены на нефть и всё наладится. Зря что ли их строили, церкви-то?
это уже прорыв ? или пока только рывок ?
Западные «партнёры» негодуют из-за конституции. Ничего, прорвёмся.
Конституция северных папуасов очень важна для "западных партнёров". Наверное, просыпаются утром и сразу мысль, что там с конституцией у великой бензоколонки?
Да нет же, они узнали что Ильич на Евровидение едет и вставляют теперь палки в колёса. Вы что Соловьёва пропустили?
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Ну упала и упала
Курс рубля снизился одновременно с резким падением цен на нефть на 30% — с $45 до $31,02 за баррель
Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть и подготовилась нарастить добычу
Уверен, что теперь вот бензин точно подешевеет 😂
Не обращайте внимания, это у меня истерика.
Я по 67.5 скинул на прошлой и радовался что в своё время за 61 закупился...
Откупитесь по 40?)
Мне кажется что скоро будут радоваться в закупились в своё время за 70, а не за 100)
о, знакомая ситуация) только я скинул за 64 ( а закупился за 61)
После таких новостей боль в душе что не попридержал пару дней((
Тот случай, когда жадность и ЧСВ затмевает рассудок... 🤦♂️
Предлагаю правительству ввести мораторий на публикацию новостей о курсах валют :)
пора идти работать на яндекс.толоку. там в баксах платят:)
Реально в Яндексе в баксах платят? А это вообще законно на территории РФ платить в баксах?
Видимо,в рублях по курсу доллара
Типо "зарплата в рублях по курсу доллара на конец месяца типо"?
ну там на счете у тебя баксы, а когда выводишь(там без проблем) по курсу ЦБ РФ в нашей родной непоколебимой валюте.
Чего? Как это в трудовом договоре прописано? И на каком счёте? Что это за непонятная хрень?
Судя повсему, этот ход был задуман давно. Недаром Набиулина говорила про бюджет в 40$ за нефть. И держала твердо позицию. (Не свою уже как видим, а четко, заранее установленную.) теперь по действиям ЦБ, можно нефть прогнозировать
Судя по всему, планирование решает. И в глобальном планировании экономики всегда фигурирует вилка. Негативный и позитивный сценарии.
Как жаль, что КГБшников в Совке научили "новичковым" многоходовочкам, а экономическим - не научили.
Инвестируй 5000 руб. в мясо, с возможностью забрать мясо из хладокомбината в любой момент, либо держать держать мясо и через 2-3 года, продав, выйти в наличные и купить себе квартиру на улице Остоженка и шубу жене. Жду запросов.
Сразу чувствуется, что комментаторы на инвестиционном рынке не инвестируют свои свободные накопления 🙂
Можно более развёрнутое экспертное мнение?
Инвесторы, инвестирующие свои инвестиции на инвестиционном рынке, не комментируют свои инвестиционные дела на Vc.ru
сколько нам не говорят про то что храните сбережения в рублях, чот по индексу бигмака доллар стоит 38 р. Все равно случается такая вот петрушка когда рубль теряет 50-100% своей стоимости и всю мать его экономику надо заново перетасовывать, чтобы вообще понять как жить дальше.
Если бОльшая часть Ваших трат ежемесячных в рублях - какая Вам разница?
Падение цен на нефть - сугубо временный фактор. Она отрастет, как было десятки раз ранее.
Эффект на экономику и цены в магазине появится не завтра. Должно пройти достаточно времени, чтобы это стало заметно.
не только подорожают, но некоторые с прилавков просто исчезнут, и останется дешевое хрючево из опилок
Поприветствуем, в студии Максим Лиалин, очередной экономический эксперт. Подорожает все сразу, ибо нужно отбивать разницу (выравнивать) для закупок. Если не повышать цены, то маржа сжирается и появляется минус. Не забываем, что у нас нет своего оборудования, сырья, материалов и прочих прелестей цивилизации, мы умеем только делать мультики про ракетки, да и то на гейско-западном компуктере.
эффект стал заметен уже при недавнем росте с 63 до 68 - цены на компьютерные комплектующие ушлые дельцы сразу же проиндексировали (ну а чо, закупают же их у вендоров прямо ежедневно, по текущему курсу)
ну все правильно сделали. если они вам продадут по курсу 60 за 6000р. (со своей прибылью в 1000р) а потом сами купят за 7000 это будет минус) нужно учитывать будущие расходы.
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чет поспешили со статьей, только что было 77,45, правда испугались и снизили к 74,8
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