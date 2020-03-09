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Финансы
Андрей Фролов
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Курс рубля на Forex упал до 74 рублей за доллар на фоне новостей о снижении цен на нефть на 30% Материал редакции

Валюта в банках уже подорожала.

78 комментариев
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В ночь на 9 марта курс рубля на международных рынках Forex упал до 72–73 рублей за доллар и до 82–83 рублей за евро — в прошлый раз такие значения наблюдались в феврале-марте 2016 года, отмечает ТАСС. К 10:38 доллар поднялся до 74 рублей, а евро — до 85 рублей.

Profinance.ru

Вслед за этим изменились курсы обмена валют в банках: например, в приложении «Альфа-банка» утром 9 марта доллар продавался за 75 рублей, а евро — за 84,5 рублей, в «Тинькофф» доллар стоил 74,6 рубля, а евро — 85,45 рубля. Официальный курс ЦБ будет установлен после праздников, 10 марта, регулятор уже пообещал принять меры по поддержке финансовой стабильности.

Курс рубля снизился одновременно с резким падением цен на нефть на 30% — с $45 до $31,02 за баррель Brent сразу после открытия торгов 9 марта. Bloomberg называет это самым сильным падением за день с 1991 года.

Цена на нефть падает на фоне отказа России снижать добычу нефти по соглашению с ОПЕК, организацией стран-экспортёров нефти, — таким образом было разорвано соглашение, которое поддерживало мировые цены с 2016 года. Вскоре после этого Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть и подготовилась нарастить добычу.

Forbes сравнивает действия Саудовской Аравии с ценовой войной 2014 года, когда страна с помощью снижения цен пыталась отвоевать рынок у производителей сланцевой нефти из США. Тогда цена Brent постепенно снизилась с $100 до $30, после чего Россия и ОПЕК заключили альянс, напоминает журнал.

Перспектива ценовой войны напугала рынок, особенно на фоне неопределённости, связанной с распространением коронавируса Covid-19 по миру, пишет Forbes. Экономист Константин Сонин предположил, что сделка не имела смысла, а цены на нефть упали из-за общей неопределённости и паники на мировых рынках. В «Роснефти», которую The Bell называет инициатором разрыва сделки с ОПЕК, считают, что соглашение ущемляло интересы России, так как возникавший из-за снижения добычи спрос возмещался поставщиками сланцевой нефти из США.

#новости #курсрубля

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78 комментариев
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Yuri Ahmedov

60
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Даниил Пискурёв

30
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TL

22

Сюрприз царю будет перед соцопросом по конституции 

Ответить

Yuri Ahmedov

TL
13

Какие вы наивные. Он и его друг главные интересанты. 

Ответить

Andrey Petrosyan

Yuri
1

Низкий рубль мечта нефтянки. Кэша вал сразу. Еще геращенко сказал давно, что курс рубля должен быть гораздо выше и твёрже, но если я (ЦБ) это сделаю, меня убьют на сл. День и он не шутил...
Боливару не снести двоих...

Ответить

Сергей Токарев

Andrey
0

нефть тоже упала,  откуда дельта-то возьмется?

Ответить

Dennis Gooddeni

TL
7

Мы думали, это уже дно, а от туда опять постучали 🤷‍♂️

Ответить

timursh

TL
3

Царю то как раз никаких сюрпризов. С ним то согласовали.

Ответить

Алексей Митрохин

24
Ответить

alex twit

16

Олег был маленькой улиткой и трогал рожками росу, но ночь прошла, Олег проснулся, надел пиджак, поехал в банк

Ответить

Сергей Токарев

alex
0

куплю ваш альбом и билет на концерт

Ответить

Антон Штадлер

14

Поздравляю всех любителей рублевых депозитов, рассказывающих, как чудесно в РФ банковская система, ведь тут можно положить рубли аж под 5-6 % годовых

Ответить

Anton Smets

Антон
2

Мне ещё снится в хороших снах, как я клал под 7.5. Эх, времена были)

Ответить

Leonid Sobchenko

Anton
1

хвастаться нехорошо

Ответить

Антон Штадлер

Anton
0

ничего, сейчас Эльвира выйдет на днях, поднимет ставку до 15 %, чтобы добить экономику, положишь под 15 :0)

Ответить

Anton Smets

Антон
0

Ну, не Эльвира посадила страну на нефтеиглу, так что реальность диктует свои правила.

Ответить

Виталий

11

Просто денег нет сейчас, но мы держимся здесь. Настроение вроде хорошее (нет). Пояса затянул всем, жду рывка. Скорее бы по поправкам проголосовать, на следующий день не то, чтобы в другой стране, в другом мире проснемся! Главное на бухтеть!

Ответить

Элиот Виндоев

Виталий
8

Времени на раскачку нет!

Ответить

Андрей Фролов

9

Сложновато обновлять новость каждые 20 минут, но давайте зафиксируем: доллар и евро уже 75 и 86 рублей 

Ответить

Юрий Малков

7

Что-то у нашего императора пошло не так…

Ответить

Grigoriy Zubenko

Юрий
2

Обязательства в рублях. А рублей стало (станет) больше
Так что не так у вас / нас, но не у него

Ответить

Юрий Малков

Grigoriy
6

Ничего, завтра проведут во всех церквах молебны об увеличении цены на нефть и всё наладится. Зря что ли их строили, церкви-то?

Ответить

V S

8

И все такие: Неужели? Никогда такого не было и вот случилось! 

Ответить

Сергей Романенко

4

это уже прорыв ? или пока только рывок ?

Ответить

Юрий Коршев

Сергей
6

Слазим с нефтянной иглы, так сказать

Ответить

Zoibana

Сергей
5

Хлопок

Ответить

Денис Кравцов

–7

Западные «партнёры» негодуют из-за конституции. Ничего, прорвёмся.

Ответить

Юрий Малков

Денис
12

Конституция северных папуасов очень важна для "западных партнёров". Наверное, просыпаются утром и сразу мысль, что там с конституцией у великой бензоколонки?

Ответить

Grigoriy Zubenko

Денис
1

Нужна поправка с курсом доллара и ценой барреля

Ответить

Anton Smets

Денис
0

Да нет же, они узнали что Ильич на Евровидение едет и вставляют теперь палки в колёса. Вы что Соловьёва пропустили?

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timursh

0

Ну упала и упала

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限界 混沌

timursh
1

а как оплачивать хостинг и Creative Cloud теперь

Ответить

Dear Moscow,

3

 Курс рубля снизился одновременно с резким падением цен на нефть на 30% — с $45 до $31,02 за баррель 

Саудовская Аравия резко снизила цены на нефть и подготовилась нарастить добычу

https://www.revape.ru/images/misc/blet-ereviya-sechin.jpg

Ответить

Maxim Lialin

3

Поздравляю всех обладателей валютных портфелей)

Ответить

Arthur Niazyan

3

Уверен, что теперь вот бензин точно подешевеет 😂
Не обращайте внимания, это у меня истерика.

Ответить

Олча Артна

2

Я по 67.5 скинул на прошлой и радовался что в своё время за 61 закупился...

Ответить

Grigoriy Zubenko

Олча
1

Откупитесь по 40?)

Ответить

Yuri Ahmedov

Grigoriy
3
Ответить

Олча Артна

Grigoriy
1

Мне кажется что скоро будут радоваться в закупились в своё время за 70, а не за 100)

Ответить

Leonid Sobchenko

Олча
1

о, знакомая ситуация) только я скинул за 64 ( а закупился за 61)

Ответить

Олча Артна

Leonid
0

После таких новостей боль в душе что не попридержал пару дней((

Ответить

Leonid Sobchenko

Олча
0

ну вы норм зафиксировались, больше 10%. 

Ответить

Сергей Михайленко

2

Тот случай, когда жадность и ЧСВ затмевает рассудок... 🤦‍♂️

Ответить

Grigoriy Zubenko

Сергей
0

Вообще-то это многоходовочка

Ответить

Юрий Коршев

2

Потерпим. Санкции нам на пользу. (с)

Ответить

Григорий Догонин

1

Предлагаю правительству ввести мораторий на публикацию новостей о курсах валют :)

Ответить

Leonid Sobchenko

Григорий
3

запрет в конституцию!

Ответить

Leonid Sobchenko

1

пора идти работать на яндекс.толоку. там в баксах платят:)

Ответить

Konstantin K

Leonid
2

Я стал ещё дешевле))) программист-индус))))

Ответить

Alexander Mitryashkin

Leonid
1

Реально в Яндексе в баксах платят? А это вообще законно на территории РФ платить в баксах?

Ответить

Konstantin K

Alexander
1

Видимо,в рублях по курсу доллара

Ответить

Alexander Mitryashkin

Konstantin
1

Типо "зарплата в рублях по курсу доллара на конец месяца типо"?

Ответить

Leonid Sobchenko

Alexander
1

ну там на счете у тебя баксы, а когда выводишь(там без проблем) по курсу ЦБ РФ в нашей родной непоколебимой валюте. 

Ответить

Alexander Mitryashkin

Leonid
–1

Чего? Как это в трудовом договоре прописано? И на каком счёте? Что это за непонятная хрень?

Ответить

Alex Under

1
Ответить

Алексей Бирюков

1

Судя повсему, этот ход был задуман давно. Недаром Набиулина говорила про бюджет в 40$ за нефть. И держала твердо позицию. (Не свою уже как видим, а четко, заранее установленную.) теперь по действиям ЦБ, можно нефть прогнозировать

Ответить

Maxim Lialin

Алексей
1

Судя по всему, планирование решает. И в глобальном планировании экономики всегда фигурирует вилка. Негативный и позитивный сценарии.

Ответить

Alex Petrov

1

Привет голосованиям по поправкам.

Ответить

Anton Konovalov

1

Печаль

Ответить

Miro Lisowski

1

Как жаль, что КГБшников в Совке научили "новичковым" многоходовочкам, а экономическим - не научили.

Ответить

Ilya Shubenok

1

Мудакам мало, нужно еще

В Минфине заявили о готовности к падению нефти…
Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит для покрытия дефицита бюджета…
www.rbc.ru
Ответить

Alex De Truare

1

Инвестируй 5000 руб. в мясо, с возможностью забрать мясо из хладокомбината в любой момент, либо держать держать мясо и через 2-3 года, продав,  выйти в наличные и купить себе квартиру на улице Остоженка и шубу жене. Жду запросов. 

Ответить

Олег Волков

0

Сразу чувствуется, что комментаторы на инвестиционном рынке не инвестируют свои свободные накопления 🙂

Ответить

Grigoriy Zubenko

Олег
0

Можно более развёрнутое экспертное мнение?

Ответить

Юрий Малков

Grigoriy
7

Инвесторы, инвестирующие свои инвестиции на инвестиционном рынке, не комментируют свои инвестиционные дела на Vc.ru

Ответить

Leonid Sobchenko

0

сколько нам не говорят про то что храните сбережения в рублях, чот по индексу бигмака доллар стоит 38 р. Все равно случается такая вот петрушка когда рубль теряет 50-100% своей стоимости и всю мать его экономику надо заново перетасовывать, чтобы вообще понять как жить дальше.

Ответить

Maxim Lialin

Leonid
1

Если бОльшая часть Ваших трат ежемесячных в рублях - какая Вам разница?
Падение цен на нефть - сугубо временный фактор. Она отрастет, как было десятки раз ранее.
Эффект на экономику и цены в магазине появится не завтра. Должно пройти достаточно времени, чтобы это стало заметно.

Ответить

S.Z

Maxim
2

В 2014 уже проходили. И прямо большая разница, подоражают продукты моментально или плавно? Результат-то один — подорожавший продукт

Ответить

Anton Matrosov

S.Z
1

не только подорожают, но некоторые с прилавков просто исчезнут, и останется дешевое хрючево из опилок

Ответить

Ilya Shubenok

Maxim
2

Поприветствуем, в студии Максим Лиалин, очередной экономический эксперт. Подорожает все сразу, ибо нужно отбивать разницу (выравнивать) для закупок. Если не повышать цены, то маржа сжирается и появляется минус. Не забываем, что у нас нет своего оборудования, сырья, материалов и прочих прелестей цивилизации, мы умеем только делать мультики про ракетки, да и то на гейско-западном компуктере. 

Ответить

Leonid Sobchenko

Ilya
0

тьфу на все западное!

Ответить

Alexander Mitryashkin

Maxim
0

Ну да, ну да. Плавали, знаем. 

Ответить

Anton Matrosov

Maxim
0

эффект стал заметен уже при недавнем росте с 63 до 68 - цены на компьютерные комплектующие ушлые дельцы сразу же проиндексировали (ну а чо, закупают же их у вендоров прямо ежедневно, по текущему курсу)

Ответить

Leonid Sobchenko

Anton
0

ну все правильно сделали. если они вам продадут по курсу 60 за 6000р. (со своей прибылью в 1000р) а потом сами купят за 7000 это будет минус) нужно учитывать будущие расходы.

Ответить

Leonid Sobchenko

Maxim
0

Как вы все понятно объяснили, спасибо вам.

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Александр Немцов

0

Пора всерьёз задуматься о сборе чемодана. Театр абсурда.

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Вадим Клюев

0

чет поспешили со статьей, только что было 77,45, правда испугались и снизили к 74,8

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Батин Воротила

0

Ну, усаживаемся поудобнее и начинаем медитировать https://zenrus.ru

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