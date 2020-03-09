Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Задело в том числе и российские ИТ-компании.
6 марта Россия отказалась поддерживать сдерживание добычи нефти, которое было заключено с организацией стран-экспортёров, ОПЕК. После начала торгов 9 марта цены на нефть резко упали: сразу после начала торгов баррель Brent подешевел с $45 до $31. Вслед за ней упал не только курс рубля.
Сильнее всех на Лондонской бирже упали ценные бумаги российских нефтегазовых компаний, заметил The Bell. Биржевой индекс FTSE100 падал почти на 9%, но затем скорректировался примерно до 6%, тренд задел и другие компании — например, банки и ИТ-компании.
Общеевропейский рейтинг Stoxx 600 снизился на 5,5%. На азиатских рынках: японский Nikkei 225 потерял 5%, гонконгский Hang Seng — 4,2%, китайский Shanghaio Composite — 3%, пишет The Bell.
Торги в США были автоматически приостановлены сразу после старта — из-за резкого падения индекса S&P 500. Это произошло впервые после кризиса 2008 года.
В первые минуты S&P 500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,29%, а Nasdaq — на 6,86%, зафиксировал Forbes. Также упали акции американских нефтяных компаний — акции Chevron и ExxonMobil снизились более чем на 14%, Conocophillips — на 28,38%.
Из-за общего падения снизились состояния крупнейших миллиардеров — например, капитал Джеффа Безоса уменьшился на $7 млрд. Акции российских компаний в США тоже упали: бумаги «Яндекса» подешевели на 14%, МТС — на 11,6%, Veon (владелец «Билайна») — почти на 20%.
Инвесторы ищут надёжные активы из-за паники, связанной не только с падением цен на нефть, но и с распространением коронавируса Covid-19 по миру, отмечает CNBC.
Опрошенные Forbes эксперты считают, что при цене на нефть в $30 курс доллара составит не меньше 73-75 рублей. По оценкам некоторых из них, в моменты паники доллар может уйти выше 80-90 рублей.
Минфин сообщил, что в Фонде национального благосостояния достаточно средств, чтобы покрыть выпадающие доходы — при падении цен до $25-30 за баррель денег хватит на 6-10 лет. Goldman Sachs считает, что во втором и третьем квартале 2020 года нефть будет стоить около $30 с возможным снижением до $20.
Торги на Московской бирже, которые начнутся 10 марта, откроются падением — инвесторы будут выходить не только из нефтяных компаний, но и из рисковых активов, считают опрошенные Forbes аналитики. При этом падение не будет долгим — по их мнению, ценовая война с нефтью не продлится долго, в России достаточно резервов, а в прошлые кризисы рынки возвращались к росту.
«Я бы посоветовал гражданам не менять рубли на доллары, потому что делать это уже поздно, но если есть необходимость купить какие-то дорогостоящие импортные товары, сделать это сейчас, пока не изменились условия контрактов поставщиков», — сказал изданию глава УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.
CNBC отмечает, что общее падение больше напоминает кратковременную рецессию, а не на глобальный кризис, похожий на ситуацию 2008 года.
А все начиналось с того, что это никак не повлияет на операционную деятельность компании
Только планировал жизнь наладить .....
Да "нам" (простым людям) всем похер. Цены на "жрачку" и "комуналку" как росли так и растут. Проценты по кредитам ипотекам как были скотские так и будут (даже хуже). Бензин как дорожал так и будет дорожать. Дно все ниже. Терпим дальше.
Один вопрос только: кто такие эти зелёненькие "WMT"? Почему им хорошо когда всем плохо? ))))
Сейчас все кинутся туалетную бумагу скупать, и Волмарт на коне.
А зачем именно туалетную бумагу???
Я понимаю если гречку и рис.
А чё с бумагой делать?
Если есть вода,то... Можно и без бумаги обойтись)))))
Нас опять поимели... А Минфин продает бакс на хаях...
Провидец, что уж. :) Причём в новостях написано, что это арабы развязывают ценовую войну, хотя всё ровным счётом наоборот. И бензин дешевле не станет.
Все на 4-6. А росснефть проллобировала 30%. Как силовое устранение сдержек и противовесов влияет на качество принятия решений.
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