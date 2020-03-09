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Финансы
Андрей Фролов
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Уронили вообще всё: вместе с ценами на нефть и курсом рубля упали рынки по всему миру Материал редакции

Задело в том числе и российские ИТ-компании.

22 комментария
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6 марта Россия отказалась поддерживать сдерживание добычи нефти, которое было заключено с организацией стран-экспортёров, ОПЕК. После начала торгов 9 марта цены на нефть резко упали: сразу после начала торгов баррель Brent подешевел с $45 до $31. Вслед за ней упал не только курс рубля.

Европейские рынки и российские компании в Лондоне

Сильнее всех на Лондонской бирже упали ценные бумаги российских нефтегазовых компаний, заметил The Bell. Биржевой индекс FTSE100 падал почти на 9%, но затем скорректировался примерно до 6%, тренд задел и другие компании — например, банки и ИТ-компании.

Общеевропейский рейтинг Stoxx 600 снизился на 5,5%. На азиатских рынках: японский Nikkei 225 потерял 5%, гонконгский Hang Seng — 4,2%, китайский Shanghaio Composite — 3%, пишет The Bell.

Американский рынок

Торги в США были автоматически приостановлены сразу после старта — из-за резкого падения индекса S&P 500. Это произошло впервые после кризиса 2008 года.

В первые минуты S&P 500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,29%, а Nasdaq — на 6,86%, зафиксировал Forbes. Также упали акции американских нефтяных компаний — акции Chevron и ExxonMobil снизились более чем на 14%, Conocophillips — на 28,38%.

Из-за общего падения снизились состояния крупнейших миллиардеров — например, капитал Джеффа Безоса уменьшился на $7 млрд. Акции российских компаний в США тоже упали: бумаги «Яндекса» подешевели на 14%, МТС — на 11,6%, Veon (владелец «Билайна») — почти на 20%.

Карта акций, торгующихся на американских биржах Finviz

Инвесторы ищут надёжные активы из-за паники, связанной не только с падением цен на нефть, но и с распространением коронавируса Covid-19 по миру, отмечает CNBC.

Что будет дальше

Опрошенные Forbes эксперты считают, что при цене на нефть в $30 курс доллара составит не меньше 73-75 рублей. По оценкам некоторых из них, в моменты паники доллар может уйти выше 80-90 рублей.

Минфин сообщил, что в Фонде национального благосостояния достаточно средств, чтобы покрыть выпадающие доходы — при падении цен до $25-30 за баррель денег хватит на 6-10 лет. Goldman Sachs считает, что во втором и третьем квартале 2020 года нефть будет стоить около $30 с возможным снижением до $20.

Торги на Московской бирже, которые начнутся 10 марта, откроются падением — инвесторы будут выходить не только из нефтяных компаний, но и из рисковых активов, считают опрошенные Forbes аналитики. При этом падение не будет долгим — по их мнению, ценовая война с нефтью не продлится долго, в России достаточно резервов, а в прошлые кризисы рынки возвращались к росту.

«Я бы посоветовал гражданам не менять рубли на доллары, потому что делать это уже поздно, но если есть необходимость купить какие-то дорогостоящие импортные товары, сделать это сейчас, пока не изменились условия контрактов поставщиков», — сказал изданию глава УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.

CNBC отмечает, что общее падение больше напоминает кратковременную рецессию, а не на глобальный кризис, похожий на ситуацию 2008 года.

#курсрубля

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22 комментария
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Dmitry Semenikhin

7

А все начиналось с того, что это никак не повлияет на операционную деятельность компании

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Konstantin K

Dmitry
0

А нефиг было выступать как частное лицо!

Ответить

Di Smitt

5

Только планировал жизнь наладить ..... 

Ответить

Grigoriy Zubenko

Di
4

Начни с понедельника!

Ответить

Pixel Lens

Di
3

Дык налаживай. Пиздецы они всегда будут, это нормально.

Ответить

Alex Petrov

2

Зачем это дайджест здесь? 

Ответить

Grigory Zarudaev

1

Да "нам" (простым людям) всем похер. Цены на "жрачку" и "комуналку" как росли так и растут. Проценты по кредитам ипотекам как были скотские так и будут (даже хуже). Бензин как дорожал так и будет дорожать. Дно все ниже. Терпим дальше. 

Ответить

Maxim Semenov

1

- Может бахнем?
- Бахнем. Обязательно бахнем. Весь мир в труху.

Ответить

Максим Ваулин

0

Один вопрос только: кто такие эти зелёненькие "WMT"? Почему им хорошо когда всем плохо? ))))

Ответить

Кирилл Вечкасов

Максим
2

Волмарт, как говорит гугл :)

Ответить

Андрей Фролов

Максим
0

CNBC пишет, что из-за падения цен на бензин уменьшится стоимость транспортировки товаров, а у покупателей останется больше денег на руках и они будут чаще ходить в магазины https://www.cnbc.com/2020/03/09/stock-market-today-live.html

Stock market live updates: Dow down 2,000, banks…
U.S. stocks opened sharply lower on Monday.
www.cnbc.com
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S.Z

Андрей
2

Ага, то есть в штатах при падении цен на нефть дешевеет бензин. Для России это нонсенс какой-то

Ответить

Вася Пражкин

S.Z
0

В России тоже дешевеет бензин в долларах.

Ответить

Murat Oshroev

Андрей
0

Но это не точно 

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Семен Калякин

Максим
0

Сейчас все кинутся туалетную бумагу скупать, и Волмарт на коне.

Ответить

Konstantin K

Семен
0

А зачем именно туалетную бумагу???
Я понимаю если гречку и рис.
А чё с бумагой делать?

Если есть вода,то... Можно и без бумаги обойтись)))))

Ответить

Valera Rybakoff

Максим
0

Тушёнка, спички, патроны. 👍

Ответить

Алексей Громов

0

Нас опять поимели... А Минфин продает бакс на хаях...

Ответить

Murat Oshroev

Алексей
0

Ужасно 

Ответить

Евгений Смирнов

0

Кто бы мог подумать: https://vc.ru/finance/94796-brokery-zametili-pritok-na-birzhu-rossiyan-s-vlozheniyami-do-100-tysyach-rubley?comment=1528606

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Sergei Timofeyev

Евгений
0

Провидец, что уж. :) Причём в новостях написано, что это арабы развязывают ценовую войну, хотя всё ровным счётом наоборот. И бензин дешевле не станет.

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Валентин Потапов

0

Все на 4-6. А росснефть проллобировала 30%. Как силовое устранение сдержек и противовесов влияет на качество принятия решений.

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