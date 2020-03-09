Задело в том числе и российские ИТ-компании.

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6 марта Россия отказалась поддерживать сдерживание добычи нефти, которое было заключено с организацией стран-экспортёров, ОПЕК. После начала торгов 9 марта цены на нефть резко упали: сразу после начала торгов баррель Brent подешевел с $45 до $31. Вслед за ней упал не только курс рубля.

Европейские рынки и российские компании в Лондоне

Сильнее всех на Лондонской бирже упали ценные бумаги российских нефтегазовых компаний, заметил The Bell. Биржевой индекс FTSE100 падал почти на 9%, но затем скорректировался примерно до 6%, тренд задел и другие компании — например, банки и ИТ-компании.

расписки «Роснефти» к середине дня упали на 20%;

бумаги «Газпрома» падали почти на 25%, к 14:50 падение составило 15%;

«Новатэк» падал на 33%, позже снижение составило 19,27%;

расписки «Лукойла» и «Газпром нефти» падали на 19% и 15,88% соответственно;

ВТБ и «Сбербанк» упали на 11% и 14,8% соответственно;

бумаги Mail.ru Group снизились на 10%.

Общеевропейский рейтинг Stoxx 600 снизился на 5,5%. На азиатских рынках: японский Nikkei 225 потерял 5%, гонконгский Hang Seng — 4,2%, китайский Shanghaio Composite — 3%, пишет The Bell.

Американский рынок

Торги в США были автоматически приостановлены сразу после старта — из-за резкого падения индекса S&P 500. Это произошло впервые после кризиса 2008 года.

В первые минуты S&P 500 упал на 7%, Dow Jones — на 7,29%, а Nasdaq — на 6,86%, зафиксировал Forbes. Также упали акции американских нефтяных компаний — акции Chevron и ExxonMobil снизились более чем на 14%, Conocophillips — на 28,38%.

Из-за общего падения снизились состояния крупнейших миллиардеров — например, капитал Джеффа Безоса уменьшился на $7 млрд. Акции российских компаний в США тоже упали: бумаги «Яндекса» подешевели на 14%, МТС — на 11,6%, Veon (владелец «Билайна») — почти на 20%.

Карта акций, торгующихся на американских биржах Finviz

Инвесторы ищут надёжные активы из-за паники, связанной не только с падением цен на нефть, но и с распространением коронавируса Covid-19 по миру, отмечает CNBC.

Что будет дальше

Опрошенные Forbes эксперты считают, что при цене на нефть в $30 курс доллара составит не меньше 73-75 рублей. По оценкам некоторых из них, в моменты паники доллар может уйти выше 80-90 рублей.

Минфин сообщил, что в Фонде национального благосостояния достаточно средств, чтобы покрыть выпадающие доходы — при падении цен до $25-30 за баррель денег хватит на 6-10 лет. Goldman Sachs считает, что во втором и третьем квартале 2020 года нефть будет стоить около $30 с возможным снижением до $20.

Торги на Московской бирже, которые начнутся 10 марта, откроются падением — инвесторы будут выходить не только из нефтяных компаний, но и из рисковых активов, считают опрошенные Forbes аналитики. При этом падение не будет долгим — по их мнению, ценовая война с нефтью не продлится долго, в России достаточно резервов, а в прошлые кризисы рынки возвращались к росту.

«Я бы посоветовал гражданам не менять рубли на доллары, потому что делать это уже поздно, но если есть необходимость купить какие-то дорогостоящие импортные товары, сделать это сейчас, пока не изменились условия контрактов поставщиков», — сказал изданию глава УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев.