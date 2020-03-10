Дыра в оборотном капитале ритейлера составила примерно 150 млн рублей, говорят источники издания.
- Сеть магазинов книг «Республика» в январе 2020 года сообщила поставщикам о том, что у компании недостаточно средств для выплат партнёрам. Некоторые партнёры приостановили поставки, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на издательском рынке.
- Дыра в оборотном капитале ритейлера составила примерно 150 млн рублей, указывает газета. Компания копила долги в течение четырёх месяцев из-за агрессивного роста сети, говорит один из собеседников «Коммерсанта». По его словам, «Республика» начала расплачиваться с поставщиками только после остановки отгрузок.
- В компании признали, что в 2019 году ритейлер столкнулся с трудностями, и объяснили это неправильным прогнозированем и расчётом сроков окупаемости при предыдущем руководстве. Однако все выплаты и поставки происходят в рамках договорённостей с партнёрами, отметил представитель «Республики». Летом 2019 года компанию покинул гендиректор Илья Криворотый после пяти лет работы.
- Выручка ООО «Республика» за 2018 год составила 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 29,25 млн рублей, пишет газета со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». По собственным данным, сеть ритейлера насчитывает 39 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге.
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Ilya Lynn
Криворот*
Евгений Бойков
Выручка ООО «Республика» за 2018 год составила 1,8 млрд рублей, а чистая прибыль — 29,25 млн рублей
(Вот это криворот!)