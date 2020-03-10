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Финансы
Лиана Липанова
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Amazon начала продавать технологии для магазинов без касс и продавцов другим ритейлерам Материал редакции

У самой компании сейчас более 20 таких магазинов.

1 комментарий
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Amazon запустила продажу технологий для бескассовых магазинов другим ритейлерам и назвала её Just Walk Out, сообщает Reuters со ссылкой на компанию. У компании уже есть несколько клиентов, имена которых она не называет. Финансовые условия соглашений Amazon не раскрывает.

Ритейлер открыл свой первый магазин без касс Amazon Go в январе 2018 года. Чтобы зайти в магазин, покупатели должны открыть приложение Amazon и отсканировать QR-код, приложив смартфон к турникету. Покупки можно сразу складывать в сумку — система автоматически засчитывает товар и списывает его стоимость с карты, привязанной к приложению. В апреле 2019 года компания обещала ввести оплату наличными в Amazon Go.

Amazon предлагает ритейлерам другую систему для входа в магазин: покупатели должны будут вставить в турникет банковскую карту. Все товары вносятся в виртуальную корзину покупателя, а счёт выставляется по карте, вставленной в турникет. Чтобы получить квитанцию, в магазине нужно будет оставить свою электронную почту — на неё будет приходить чек при каждой покупке у партнёров Amazon.

Технология также включает облачный сервис Amazon Web Services, камеры на потолке и датчики веса на полках. Их можно будет установить как в новый магазин, так и переоборудовать старый. На турникетах будет надпись «Технология Just Walk Out от Amazon», за остальное оформление магазина будет отвечать продавец.

#новость #amazon #amazongo

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1 комментарий
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Alexey Bo

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Интересно, если такой магазин откроют в РФ, то какое же кол-во охраны в нем будет на квадратный метр...

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