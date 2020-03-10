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Финансы
Татьяна Боброва
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Курс доллара на Мосбирже составил 72 рубля после падения на праздниках Материал редакции

Евро стоит около 81 рубля.

  • По данным на 10:21 мск, доллар на открытии Московской биржи подорожал на 3,6 рубля и стоит около 71,62 рубля. Евро вырос на 3,82 рубля к закрытию торгов 6 марта и стоит 81,33 рублей.
  • Индекс Мосбиржи на 10:37 упал на 7,86%. Индекс РТС обвалился на 12,69%. В лидерах падения — «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Дорожают бумаги «Полиметалла», TCS («Тинькофф»). На биржевые курсы обычно ориентируются обменники и банки, которые продают и покупают валюту. ЦБ установит официальные курсы 10 марта.
  • 9 марта Московская биржа не работала из-за праздника. Курс рубля на международных рынках Forex упал до 72–73 рублей за доллар и до 82–83 рублей за евро.
Что упало и выросло на Московской бирже после…
Сильнее всего пострадали сырьевые компании: стоимость акций «Роснефти», «Газпрома» и «Лукойла…
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#новость #курсрубля #московскаябиржа #падениевмарте

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46 комментариев
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Тимофей Иванов

14

подорожал с 75 до 72)

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Blackrock

Тимофей
1

Ну на мосбирже то подорожал))

Ответить

Тимофей Иванов

Blackrock
1

ну так только потому что она вчера закрыта была)

Ответить

Blackrock

Тимофей
0

Но это уже совсем другая история)

Ответить

Вера Гагарина

14

Давайте уже открывайте новую рублику: курсы валют, чтобы при каждом изменении по новой статье выкатывать. Чего мелочиться :)

Ответить

Yuri Ahmedov

Вера
0

Рубрика: финансы поют романсы. 

Ответить

Anton Reut

–25

 На Мосбирже и прочих говно-форексах он может и 100500 стоить - какая нахер разница как там играются барыги? Есть курс ЦБ РФ, или вы будете публиковать курсы любых самых мутных перекупов? VC не скатывайся до уровня Ленты.ру

Ответить

Maxim Petrov

Anton
25

Так ЦБ с Мосбиржи курс формирует вообще-то

Ответить

Dmitry Ilyin

Anton
0

Если вы захотите купить наличных долларов, то курс обменного пункта будет гораздо ближе к биржевому, а то и выше.

Ответить

Anton Reut

Dmitry
–36

Я не покупаю валюту, ЗП получаю в рублях, от импорта не завишу, мне на курс плевать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Anton
33

Ох, как вы ошибаетесь )

Ответить

Anton Reut

Sergei
–9

Может быть. А выможете дальше продолжать тратить нервы и строить из себя спеца по макро-экономике )

Ответить

Valentin

Anton
5

Сказал человек, который первым комментарием попытался выдать себя за спеца, да не вышло...

Ответить

Sergei Timofeyev

Anton
0

А я их трачу? Мне, в целом, всё равно до курсов. Я зарабатываю в другом месте.

Ответить

Anton Reut

Sergei
–1

Аналогично.

Ответить

Алексей Кравцов

Sergei
0

Вас трэлят)

Ответить

Антон Штадлер

Anton
10

а как без импорта в интернет выходишь, у соседа просишь комп на пару часов в обмен на банку соленых огурцов с грядки?

Ответить

Комментарий удален

Антон Штадлер

Anton
6

а что ты так нервничаешь, сидишь в рублевых депозитах?😅

Ответить

Комментарий удален

Эльдар Муртазин

Anton
7

Я не покупаю валюту

А стоило бы.
ЗП получаю в рублях

Гордиться тут нечем.
от импорта не завишу

У тебя компьютер на Байкале и Яндекс.Смартфон в кармане?
мне на курс плевать.

А нам на тебя.

Ответить

Valentin Dombrovsky

Anton
4

Вы определитесь - «Вам плевать» или «есть курс ЦБ РФ»... 

Ответить

Комментарий удален

Sergei Timofeyev

Anton
5

Изолируйте себя от общества.

Ответить

Valentin

Sergei
1

Опять же полезная мера для борьбы с вирусами...

Ответить

Valentin

Anton
1

А сейчас война? Я что-то пропустил? 

Ответить

Anton Reut

Valentin
–2

Война не война, а за пранк можно присесть, проверено.

Ответить

Sergei Timofeyev

Valentin
1

Не есть, а пить :)

Ответить

Leo Uvarov

Anton
0

и на цены в магазинах тоже плевать? 

Ответить

Евгений Ларин

Anton
0

От импорта не зависишь ты собирательством живешь и ходишь в лаптях и льняной рубахе?

Ответить

Николай Черных

Anton
0

Когда акции vc скатились до уровня Ленты...

Ответить

Алексей Александров

Anton
0

А курс цб по вашему от чего зависит ?

Ответить

Игорь Пронин

Anton
0

"Мосбиржа и прочие говнофорексы"... Такого дилетантства давно не встречал.

Ответить

alex twit

5

Хоп-хей-ла-ла-лэй
Доллар 70 рублей..

Ответить

Maxim Petrov

3

Свежак) Ещё вчера были в курсе

Ответить

Maxim Lialin

2

Ну слава богу, за телевизорами в медиамаркт еще рано

Ответить

Александр Медведь

Maxim
3

Медиамаркта уже нету!!!

Ответить

Паронормальный

–2

Слоупок написал

Ответить

Blackrock

Паронормальный
2

Слоупок

Ответить

Паронормальный

1

Странная новость. Обычно пишут подорожал С - ДО... а тут еще самим высчитывать что ли нужно? Так же Forex это не "международных рынках", а просто Forex.

Ответить

Алексис Второй

1

— 30 минут после открытие российских торгов не работали терминалы у многих крупных брокеров (совпадение)
— 72 руб, т.к. рынок пока заливают валютой из ЗВР (видно на минутном графике: https://www.investing.com/currencies/usd-rub)
— Форекс, судя по всему, тоже поливают

Ответить

Булат Мясоутов

1

Конечно, было актуально больше вчера, но суть ясна😂

Ответить

Anton Liparin

Булат
0

Не было это актуально. Доллары нужно покупать регулярно когда есть деньги, а не когда уже поздно.

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Комментарий удален

Евгений Симутин

0

С гэпом почти в 4 рэ его стремно покупать

Ответить

Илья Казаков

0

Каеф

Ответить

Лора Маслова

0

+

Ответить

alex twit

0

https://gdb.rferl.org/A6FB46C6-A602-4465-AD93-09518B33110A_w1200_r1_s.jpg

Ответить

Евгений Ларин

0

Сейчас для России важнее стабильность, но позднее "совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти", заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иванове. Так он объяснил обсуждаемые поправки к Конституции. Коней на переправе не меняют!  Всего лишь 20 лет у власти - нужно время выправить последствия 90х - так ельцин то страну запустил!

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Игорь Пронин

–4

Ваще не новость

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