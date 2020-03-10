Курс доллара на Мосбирже составил 72 рубля после падения на праздниках
Материал редакции
Евро стоит около 81 рубля.
По данным на 10:21 мск, доллар на открытии Московской биржи подорожал на 3,6 рубля и стоит около 71,62 рубля. Евро вырос на 3,82 рубля к закрытию торгов 6 марта и стоит 81,33 рублей.
Индекс Мосбиржи на 10:37 упал на 7,86%. Индекс РТС обвалился на 12,69%. В лидерах падения — «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Дорожают бумаги «Полиметалла», TCS («Тинькофф»). На биржевые курсы обычно ориентируются обменники и банки, которые продают и покупают валюту. ЦБ установит официальные курсы 10 марта.
9 марта Московская биржа не работала из-за праздника. Курс рубля на международных рынках Forex упал до 72–73 рублей за доллар и до 82–83 рублей за евро.
Тимофей Иванов
подорожал с 75 до 72)
BlackrockТимофей
Ну на мосбирже то подорожал))
Тимофей ИвановBlackrock
ну так только потому что она вчера закрыта была)
BlackrockТимофей
Но это уже совсем другая история)
Вера Гагарина
Давайте уже открывайте новую рублику: курсы валют, чтобы при каждом изменении по новой статье выкатывать. Чего мелочиться :)
Yuri AhmedovВера
Рубрика: финансы поют романсы.
Anton Reut
На Мосбирже и прочих говно-форексах он может и 100500 стоить - какая нахер разница как там играются барыги? Есть курс ЦБ РФ, или вы будете публиковать курсы любых самых мутных перекупов? VC не скатывайся до уровня Ленты.ру
Maxim PetrovAnton
Так ЦБ с Мосбиржи курс формирует вообще-то
Dmitry IlyinAnton
Если вы захотите купить наличных долларов, то курс обменного пункта будет гораздо ближе к биржевому, а то и выше.
Anton ReutDmitry
Я не покупаю валюту, ЗП получаю в рублях, от импорта не завишу, мне на курс плевать.
Sergei TimofeyevAnton
Ох, как вы ошибаетесь )
Anton ReutSergei
Может быть. А выможете дальше продолжать тратить нервы и строить из себя спеца по макро-экономике )
ValentinAnton
Сказал человек, который первым комментарием попытался выдать себя за спеца, да не вышло...
Sergei TimofeyevAnton
А я их трачу? Мне, в целом, всё равно до курсов. Я зарабатываю в другом месте.
Anton ReutSergei
Аналогично.
Алексей КравцовSergei
Вас трэлят)
Антон ШтадлерAnton
а как без импорта в интернет выходишь, у соседа просишь комп на пару часов в обмен на банку соленых огурцов с грядки?
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Антон ШтадлерAnton
а что ты так нервничаешь, сидишь в рублевых депозитах?😅
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Эльдар МуртазинAnton
Я не покупаю валюту
А стоило бы.
ЗП получаю в рублях
Гордиться тут нечем.
от импорта не завишу
У тебя компьютер на Байкале и Яндекс.Смартфон в кармане?
мне на курс плевать.
А нам на тебя.
Valentin DombrovskyAnton
Вы определитесь - «Вам плевать» или «есть курс ЦБ РФ»...
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Sergei TimofeyevAnton
Изолируйте себя от общества.
ValentinSergei
Опять же полезная мера для борьбы с вирусами...
ValentinAnton
А сейчас война? Я что-то пропустил?
Anton ReutValentin
Война не война, а за пранк можно присесть, проверено.
Sergei TimofeyevValentin
Не есть, а пить :)
Leo UvarovAnton
и на цены в магазинах тоже плевать?
Евгений ЛаринAnton
От импорта не зависишь ты собирательством живешь и ходишь в лаптях и льняной рубахе?
Николай ЧерныхAnton
Когда акции vc скатились до уровня Ленты...
Алексей АлександровAnton
А курс цб по вашему от чего зависит ?
Игорь ПронинAnton
"Мосбиржа и прочие говнофорексы"... Такого дилетантства давно не встречал.
alex twit
Хоп-хей-ла-ла-лэй
Доллар 70 рублей..
Maxim Petrov
Свежак) Ещё вчера были в курсе
Maxim Lialin
Ну слава богу, за телевизорами в медиамаркт еще рано
Александр МедведьMaxim
Медиамаркта уже нету!!!
Паронормальный
Слоупок написал
BlackrockПаронормальный
Слоупок
Паронормальный
Странная новость. Обычно пишут подорожал С - ДО... а тут еще самим высчитывать что ли нужно? Так же Forex это не "международных рынках", а просто Forex.
Алексис Второй
— 30 минут после открытие российских торгов не работали терминалы у многих крупных брокеров (совпадение)
— 72 руб, т.к. рынок пока заливают валютой из ЗВР (видно на минутном графике: https://www.investing.com/currencies/usd-rub)
— Форекс, судя по всему, тоже поливают
Булат Мясоутов
Конечно, было актуально больше вчера, но суть ясна😂
Anton LiparinБулат
Не было это актуально. Доллары нужно покупать регулярно когда есть деньги, а не когда уже поздно.
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Комментарий удален
Евгений Симутин
С гэпом почти в 4 рэ его стремно покупать
Илья Казаков
Каеф
Лора Маслова
+
alex twit
https://gdb.rferl.org/A6FB46C6-A602-4465-AD93-09518B33110A_w1200_r1_s.jpg
Евгений Ларин
Сейчас для России важнее стабильность, но позднее "совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти", заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иванове. Так он объяснил обсуждаемые поправки к Конституции. Коней на переправе не меняют! Всего лишь 20 лет у власти - нужно время выправить последствия 90х - так ельцин то страну запустил!
Игорь Пронин
Ваще не новость