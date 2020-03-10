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Финансы
Татьяна Боброва
5934

Курс доллара на Мосбирже составил 72 рубля после падения российской валюты на праздниках Материал редакции

Евро стоит около 81 рубля.

  • По данным на 10:21 мск, доллар на открытии Московской биржи подорожал на 3,6 рубля и стоит около 71,62 рубля. Евро вырос на 3,82 рубля к закрытию торгов 6 марта и стоит 81,33 рублей.
  • Индекс Мосбиржи на 10:37 упал на 7,86%. Индекс РТС обвалился на 12,69%. В лидерах падения — «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Дорожают бумаги «Полиметалла», TCS («Тинькофф»). На биржевые курсы обычно ориентируются обменники и банки, которые продают и покупают валюту. ЦБ установит официальные курсы 10 марта.
  • 9 марта Московская биржа не работала из-за праздника. Курс рубля на международных рынках Forex упал до 72–73 рублей за доллар и до 82–83 рублей за евро.
Что упало и выросло на Московской бирже после…
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vc.ru

#новость #курсрубля #московскаябиржа #падениевмарте

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65 комментариев
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Тимофей Иванов

21

подорожал с 75 до 72)

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Blackrock

Тимофей
1

Ну на мосбирже то подорожал))

Ответить

Тимофей Иванов

Blackrock
1

ну так только потому что она вчера закрыта была)

Ответить

Blackrock

Тимофей
0

Но это уже совсем другая история)

Ответить

Nick Sidorov

Тимофей
0

Вырос на минус 5 процентов :)

Ответить

Вера Гагарина

20

Давайте уже открывайте новую рублику: курсы валют, чтобы при каждом изменении по новой статье выкатывать. Чего мелочиться :)

Ответить

Yuri Ahmedov

Вера
1

Рубрика: финансы поют романсы. 

Ответить

Anton Reut

–45

 На Мосбирже и прочих говно-форексах он может и 100500 стоить - какая нахер разница как там играются барыги? Есть курс ЦБ РФ, или вы будете публиковать курсы любых самых мутных перекупов? VC не скатывайся до уровня Ленты.ру

Ответить

Maxim Petrov

Anton
38

Так ЦБ с Мосбиржи курс формирует вообще-то

Ответить

Dmitry Ilyin

Anton
1

Если вы захотите купить наличных долларов, то курс обменного пункта будет гораздо ближе к биржевому, а то и выше.

Ответить

Anton Reut

Dmitry
–68

Я не покупаю валюту, ЗП получаю в рублях, от импорта не завишу, мне на курс плевать.

Ответить

Sergei Timofeyev

Anton
58

Ох, как вы ошибаетесь )

Ответить

Anton Reut

Sergei
–23

Может быть. А выможете дальше продолжать тратить нервы и строить из себя спеца по макро-экономике )

Ответить

Valentin

Anton
15

Сказал человек, который первым комментарием попытался выдать себя за спеца, да не вышло...

Ответить

Sergei Timofeyev

Anton
0

А я их трачу? Мне, в целом, всё равно до курсов. Я зарабатываю в другом месте.

Ответить

Anton Reut

Sergei
0

Аналогично.

Ответить

Алексей Волков

Anton
0

хехехе какой смешной человечек

Ответить

Алексей Кравцов

Sergei
0

Вас трэлят)

Ответить

Эльдар Муртазин

Anton
21

Я не покупаю валюту

А стоило бы.
ЗП получаю в рублях

Гордиться тут нечем.
от импорта не завишу

У тебя компьютер на Байкале и Яндекс.Смартфон в кармане?
мне на курс плевать.

А нам на тебя.

Ответить

Антон Штадлер

Anton
16

а как без импорта в интернет выходишь, у соседа просишь комп на пару часов в обмен на банку соленых огурцов с грядки?

Ответить

Комментарий удален

Антон Штадлер

Anton
10

а что ты так нервничаешь, сидишь в рублевых депозитах?😅

Ответить

Комментарий удален

Valentin Dombrovsky

Anton
10

Вы определитесь - «Вам плевать» или «есть курс ЦБ РФ»... 

Ответить

Комментарий удален

Sergei Timofeyev

Anton
10

Изолируйте себя от общества.

Ответить

Valentin

Sergei
1

Опять же полезная мера для борьбы с вирусами...

Ответить

Valentin

Anton
1

А сейчас война? Я что-то пропустил? 

Ответить

Anton Reut

Valentin
–7

Война не война, а за пранк можно присесть, проверено.

Ответить

Sergei Timofeyev

Valentin
1

Не есть, а пить :)

Ответить

Евгений Ларин

Anton
7

От импорта не зависишь ты собирательством живешь и ходишь в лаптях и льняной рубахе?

Ответить

Avdotii Pedishnii

Евгений
0
Ответить

Leo Uvarov

Anton
2

и на цены в магазинах тоже плевать? 

Ответить

Yura Dovgal

Anton
0

Владимир Владимирович приятно вас здесь видеть. Жаль только что вас сильно заминусовали))) Ну а если серьйозно,  то каким дураком нада быть что бы такое написать.

Ответить

Николай Черных

Anton
1

Когда акции vc скатились до уровня Ленты...

Ответить

Игорь Пронин

Anton
1

"Мосбиржа и прочие говнофорексы"... Такого дилетантства давно не встречал.

Ответить

Алексей Александров

Anton
0

А курс цб по вашему от чего зависит ?

Ответить

Петр Иванов

Anton
0

я думаю тут многие покупают по биржевым курсам. тиньковым многие пользуются а он продает не по цб рф а по биржа плюс чуть)) в рабочее время.
ну а кто-то и на бирже. 
курс ЦБ РФ в моменты волатильности плох тем что он фиксируется на день, а обменники работают по бирже. то есть грубо говоря если после 11 утра курсы мотает туда сюда то ЦБ РФ вообще никакой информации не даст))

Ответить

ctqwa

Anton
0

Я извиняюсь, но на кого-то реально еще работает кривляние пригожинских клоунов? Сейчас по-моему только больше злости генерируют.
Или это уже Комитет «заказывает» для плюрализации мнений и поддержания дискуссии?

Ответить

Eugene Gultyaev

Anton
0

Такого лулза я давно не видывал 🤣

Ответить

Maxim Lialin

8

Ну слава богу, за телевизорами в медиамаркт еще рано

Ответить

Александр Медведь

Maxim
10

Медиамаркта уже нету!!!

Ответить

Булат Мясоутов

5

Конечно, было актуально больше вчера, но суть ясна😂

Ответить

Anton Liparin

Булат
3

Не было это актуально. Доллары нужно покупать регулярно когда есть деньги, а не когда уже поздно.

Ответить

Булат Мясоутов

Anton
0

Это шутка, а не призыв к действию. 🤦🏻‍♂️

Ответить

alex twit

5

Хоп-хей-ла-ла-лэй
Доллар 70 рублей..

Ответить

Николай Лискин

alex
0

Хоп-хей на-на-на
Ах**ла вся страна

Ответить

Алкоголичка измена

Николай
0

Про****ли все лаве - заработаем еще

Ответить

Maxim Petrov

4

Свежак) Ещё вчера были в курсе

Ответить

Паронормальный

–1

Слоупок написал

Ответить

Blackrock

Паронормальный
3

Слоупок

Ответить

Алексис Второй

2

— 30 минут после открытие российских торгов не работали терминалы у многих крупных брокеров (совпадение)
— 72 руб, т.к. рынок пока заливают валютой из ЗВР (видно на минутном графике: https://www.investing.com/currencies/usd-rub)
— Форекс, судя по всему, тоже поливают

Ответить

Blackrock

Алексис
0

Нефть же поднялась немного 

Ответить

Бородатый трейдер

Blackrock
0

По нефти гэп, вроде как должна закрыть, но это не значит что она потом не упадет ниже

Ответить

Игорь Пронин

–2

Ваще не новость

Ответить

Паронормальный

1

Странная новость. Обычно пишут подорожал С - ДО... а тут еще самим высчитывать что ли нужно? Так же Forex это не "международных рынках", а просто Forex.

Ответить

Евгений Ларин

1

Сейчас для России важнее стабильность, но позднее "совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти", заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иванове. Так он объяснил обсуждаемые поправки к Конституции. Коней на переправе не меняют!  Всего лишь 20 лет у власти - нужно время выправить последствия 90х - так ельцин то страну запустил!

Ответить

Дмитрий Струков

Евгений
0

Стабильно падующий рубль тоже стабильность. 

Ответить

Alexander Gess

1

Что упало, то пропало.

Ответить

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Евгений Симутин

0

С гэпом почти в 4 рэ его стремно покупать

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Комментарий удален

alex twit

0

https://gdb.rferl.org/A6FB46C6-A602-4465-AD93-09518B33110A_w1200_r1_s.jpg

Ответить

Alex Kuz

0

Понедельник удачно выходным выпал, смягчил падение.

Ответить

Nick Sidorov

0

Жалко рублей нет, так бы обязательно закупился еще :(

Ответить

Vlad Musii

0

Подскажите, как связаны ценные бумаги и цена на нефть? Почему цена на нефть влияет на акции компаний?
Во всех источниках подаётся информация, что нефть повлияла на акции, а потом на доллар.
Или правильная последовательность - нефть повлияла на доллар, а доллар на акции?

Ответить

Vladislav Eliseev

0

В моменте вчера был 77, и боюсь что это не самая высокая цена. На Маркете цены полетели вверх на технику. 

Ответить

Dmitry Ilyin

0

К дню голосования за Конституцию (22 апреля) власти должны подправить ситуацию. А то население не одобрит!

Ответить

Serge Sokolov

Dmitry
0

Подправит. Участки голосования. 

Ответить

Serge Sokolov

0

" Увы! не знал, видно, Топтыгин, что, в сфере административной деятельности, первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии..." Салтыков-Щедрин

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