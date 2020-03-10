Курс доллара на Мосбирже составил 72 рубля после падения российской валюты на праздниках
Материал редакции
Евро стоит около 81 рубля.
По данным на 10:21 мск, доллар на открытии Московской биржи подорожал на 3,6 рубля и стоит около 71,62 рубля. Евро вырос на 3,82 рубля к закрытию торгов 6 марта и стоит 81,33 рублей.
Индекс Мосбиржи на 10:37 упал на 7,86%. Индекс РТС обвалился на 12,69%. В лидерах падения — «Лукойл», «Роснефть», «Газпром». Дорожают бумаги «Полиметалла», TCS («Тинькофф»). На биржевые курсы обычно ориентируются обменники и банки, которые продают и покупают валюту. ЦБ установит официальные курсы 10 марта.
9 марта Московская биржа не работала из-за праздника. Курс рубля на международных рынках Forex упал до 72–73 рублей за доллар и до 82–83 рублей за евро.
Тимофей Иванов
подорожал с 75 до 72)
BlackrockТимофей
Ну на мосбирже то подорожал))
Тимофей ИвановBlackrock
ну так только потому что она вчера закрыта была)
BlackrockТимофей
Но это уже совсем другая история)
Nick SidorovТимофей
Вырос на минус 5 процентов :)
Вера Гагарина
Давайте уже открывайте новую рублику: курсы валют, чтобы при каждом изменении по новой статье выкатывать. Чего мелочиться :)
Yuri AhmedovВера
Рубрика: финансы поют романсы.
Anton Reut
На Мосбирже и прочих говно-форексах он может и 100500 стоить - какая нахер разница как там играются барыги? Есть курс ЦБ РФ, или вы будете публиковать курсы любых самых мутных перекупов? VC не скатывайся до уровня Ленты.ру
Maxim PetrovAnton
Так ЦБ с Мосбиржи курс формирует вообще-то
Dmitry IlyinAnton
Если вы захотите купить наличных долларов, то курс обменного пункта будет гораздо ближе к биржевому, а то и выше.
Anton ReutDmitry
Я не покупаю валюту, ЗП получаю в рублях, от импорта не завишу, мне на курс плевать.
Sergei TimofeyevAnton
Ох, как вы ошибаетесь )
Anton ReutSergei
Может быть. А выможете дальше продолжать тратить нервы и строить из себя спеца по макро-экономике )
ValentinAnton
Сказал человек, который первым комментарием попытался выдать себя за спеца, да не вышло...
Sergei TimofeyevAnton
А я их трачу? Мне, в целом, всё равно до курсов. Я зарабатываю в другом месте.
Anton ReutSergei
Аналогично.
Алексей ВолковAnton
хехехе какой смешной человечек
Алексей КравцовSergei
Вас трэлят)
Эльдар МуртазинAnton
Я не покупаю валюту
А стоило бы.
ЗП получаю в рублях
Гордиться тут нечем.
от импорта не завишу
У тебя компьютер на Байкале и Яндекс.Смартфон в кармане?
мне на курс плевать.
А нам на тебя.
Антон ШтадлерAnton
а как без импорта в интернет выходишь, у соседа просишь комп на пару часов в обмен на банку соленых огурцов с грядки?
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Антон ШтадлерAnton
а что ты так нервничаешь, сидишь в рублевых депозитах?😅
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Valentin DombrovskyAnton
Вы определитесь - «Вам плевать» или «есть курс ЦБ РФ»...
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Sergei TimofeyevAnton
Изолируйте себя от общества.
ValentinSergei
Опять же полезная мера для борьбы с вирусами...
ValentinAnton
А сейчас война? Я что-то пропустил?
Anton ReutValentin
Война не война, а за пранк можно присесть, проверено.
Sergei TimofeyevValentin
Не есть, а пить :)
Евгений ЛаринAnton
От импорта не зависишь ты собирательством живешь и ходишь в лаптях и льняной рубахе?
Avdotii PedishniiЕвгений
Leo UvarovAnton
и на цены в магазинах тоже плевать?
Yura DovgalAnton
Владимир Владимирович приятно вас здесь видеть. Жаль только что вас сильно заминусовали))) Ну а если серьйозно, то каким дураком нада быть что бы такое написать.
Николай ЧерныхAnton
Когда акции vc скатились до уровня Ленты...
Игорь ПронинAnton
"Мосбиржа и прочие говнофорексы"... Такого дилетантства давно не встречал.
Алексей АлександровAnton
А курс цб по вашему от чего зависит ?
Петр ИвановAnton
я думаю тут многие покупают по биржевым курсам. тиньковым многие пользуются а он продает не по цб рф а по биржа плюс чуть)) в рабочее время.
ну а кто-то и на бирже.
курс ЦБ РФ в моменты волатильности плох тем что он фиксируется на день, а обменники работают по бирже. то есть грубо говоря если после 11 утра курсы мотает туда сюда то ЦБ РФ вообще никакой информации не даст))
ctqwaAnton
Я извиняюсь, но на кого-то реально еще работает кривляние пригожинских клоунов? Сейчас по-моему только больше злости генерируют.
Или это уже Комитет «заказывает» для плюрализации мнений и поддержания дискуссии?
Eugene GultyaevAnton
Такого лулза я давно не видывал 🤣
Maxim Lialin
Ну слава богу, за телевизорами в медиамаркт еще рано
Александр МедведьMaxim
Медиамаркта уже нету!!!
Булат Мясоутов
Конечно, было актуально больше вчера, но суть ясна😂
Anton LiparinБулат
Не было это актуально. Доллары нужно покупать регулярно когда есть деньги, а не когда уже поздно.
Булат МясоутовAnton
Это шутка, а не призыв к действию. 🤦🏻♂️
alex twit
Хоп-хей-ла-ла-лэй
Доллар 70 рублей..
Николай Лискинalex
Хоп-хей на-на-на
Ах**ла вся страна
Алкоголичка изменаНиколай
Про****ли все лаве - заработаем еще
Maxim Petrov
Свежак) Ещё вчера были в курсе
Паронормальный
Слоупок написал
BlackrockПаронормальный
Слоупок
Алексис Второй
— 30 минут после открытие российских торгов не работали терминалы у многих крупных брокеров (совпадение)
— 72 руб, т.к. рынок пока заливают валютой из ЗВР (видно на минутном графике: https://www.investing.com/currencies/usd-rub)
— Форекс, судя по всему, тоже поливают
BlackrockАлексис
Нефть же поднялась немного
Бородатый трейдерBlackrock
По нефти гэп, вроде как должна закрыть, но это не значит что она потом не упадет ниже
Игорь Пронин
Ваще не новость
Паронормальный
Странная новость. Обычно пишут подорожал С - ДО... а тут еще самим высчитывать что ли нужно? Так же Forex это не "международных рынках", а просто Forex.
Евгений Ларин
Сейчас для России важнее стабильность, но позднее "совершенно точно нужно обеспечить сменяемость власти", заявил президент Владимир Путин на встрече с представительницами общественности в Иванове. Так он объяснил обсуждаемые поправки к Конституции. Коней на переправе не меняют! Всего лишь 20 лет у власти - нужно время выправить последствия 90х - так ельцин то страну запустил!
Дмитрий СтруковЕвгений
Стабильно падующий рубль тоже стабильность.
Alexander Gess
Что упало, то пропало.
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Евгений Симутин
С гэпом почти в 4 рэ его стремно покупать
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alex twit
https://gdb.rferl.org/A6FB46C6-A602-4465-AD93-09518B33110A_w1200_r1_s.jpg
Alex Kuz
Понедельник удачно выходным выпал, смягчил падение.
Nick Sidorov
Жалко рублей нет, так бы обязательно закупился еще :(
Vlad Musii
Подскажите, как связаны ценные бумаги и цена на нефть? Почему цена на нефть влияет на акции компаний?
Во всех источниках подаётся информация, что нефть повлияла на акции, а потом на доллар.
Или правильная последовательность - нефть повлияла на доллар, а доллар на акции?
Vladislav Eliseev
В моменте вчера был 77, и боюсь что это не самая высокая цена. На Маркете цены полетели вверх на технику.
Dmitry Ilyin
К дню голосования за Конституцию (22 апреля) власти должны подправить ситуацию. А то население не одобрит!
Serge SokolovDmitry
Подправит. Участки голосования.
Serge Sokolov
" Увы! не знал, видно, Топтыгин, что, в сфере административной деятельности, первая-то ошибка и есть самая фатальная. Что, давши с самого начала административному бегу направление вкось, оно впоследствии все больше и больше будет отдалять его от прямой линии..." Салтыков-Щедрин