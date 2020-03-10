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Финансы
Pavel Komarovskiy
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Рубль падает, кризис начался, мы все умрём — что делать

Курс доллара с утра понедельника вызвал, так сказать, некоторые вопросы. Люди спрашивают, что делать. Вот, набросал короткую инструкцию.

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Что имеем на текущий момент

Россия переругалась со всеми в ОПЕК+, нефть рухнула до $32 за баррель (-25%), рубль подложил под себя полиэтиленовый пакет и бодро поехал с этой же горки: на международном валютном рынке в ночь с воскресенья на понедельник курс чебурахнулся до 74–75 рублей за доллар (-8–9%).

По состоянию на вторник, биржевые котировки начали потихоньку отыгрывать обратно (нефть до $37, доллар до 72 рублей), но насколько этот отскок окажется долговечным, неясно.

Что будет дальше

Никто точно не знает. Можете сколько угодно зачитаться разных аналитиков — к пониманию того, что будет с ценой на нефть и курсом доллара через, например, месяц вас это ничуть не приблизит.

При этом будьте уверены: когда заварушка поутихнет, задним числом всем (и вам в том числе) «всё станет очевидно». «Очевидно же было, что рублю кранты, нужно было в этот момент по любой цене закупать валюту». «Очевидно же было, что это временный спекулятивный скачок на панике, нужно было пользоваться завышенными ценами, чтобы продать доллары на хаях». Поэтому прислушайтесь к себе сейчас и запомните (а лучше запишите) это ощущение: ничего вам не очевидно на самом деле.

Не будет отбоя и от тех, кто будет рассказывать о своих гениальных трейдах: кто как вовремя «затарился фьючами на валютную пару» и сделал +146% на вложенный капитал за три дня. Про тех, кто потерял весь свой счёт на валютных спекуляциях, вы ничего не прочитаете. Они отчего-то будут молчать в тряпочку.

Что делать

Для начала давайте определимся, почему вас вообще беспокоит курс доллара.

Возможно, вы переживаете, потому что от скачков курса у вас могут начаться реальные проблемы (вы подвержены серьёзному валютному риску). Обычно это происходит, когда у вас есть существенный дисбаланс между валютой доходов и валютой расходов; либо между валютой активов и валютой обязательств. Например, зарабатываете вы в рублях, а ипотеку взяли в долларах (процентная ставка же меньше, можно сэкономить!).

Эта ситуация весьма непростая. По-хорошему, вам в неё нужно было бы в принципе не попадать. Везде, где есть потенциальный риск крайне больших отрицательных последствий (полное разорение, семье не на что купить еду, и так далее), лучше этот риск захеджировать (застраховать, постараться его полностью убрать).

Общее правило здесь такое: Кредиты бери в валюте, в которой получаешь доходы (никакой долларовой ипотеки, если зарплата в рублях!), а капитал держи в той валюте, в которой планируешь тратить (глупо инвестировать в рублях, если планируешь эмиграцию в Европу/США).

Если уж вы оказались в такой незавидной ситуации, имеет смысл из неё постараться побыстрее выйти. Вполне вероятно, что это означает «признать свою недальновидность и захеджировать валютный риск с убытком».

Перекредитоваться, к примеру, в рублях (или сделать на фондовом рынке ставку на рост курса, которая скомпенсирует потери на валютных обязательствах). Можно, конечно, ждать, что «всё образуется и рубль опять вырастет обратно». Но он вполне может и упасть ещё ниже. Такое мышление («авось пронесёт») вас уже привело к текущей ситуации. Может быть, пора уже начать принимать решения чуть более разумно?

Другая ситуация попроще: это когда ничего сильно плохого с вами не происходит, просто вам обидно за то, что рублёвая часть вашего капитала внезапно сильно похудела в пересчёте на доллары. Обычно люди с таким мышлением начинают усиленно шерстить аналитику: что будет дальше, доллар ещё вырастет, на сколько, когда покупать, когда продавать?

Первым делом могу посоветовать в этом случае расслабиться. Не пытайтесь принимать какие-то решения в ситуации паники. Обычно они приводят к глупым действиям и лишним потерям. Например: пойти в банковский обменник и закупиться долларами с каким-нибудь безумным спредом (то есть отдать банку несколько лишних рублей сверх рыночного курса на каждый доллар). Или занять очередь на покупку никому не нужного телевизора «по старым ценам» в «Эльдорадо».

Суть здесь в том, что вся доступная сейчас информация уже нашла отражение в текущей рыночной оценке курса валюты. Лучше рынка предугадать дальнейшее развитие событий вы в среднем не сможете. А вот потерять лишние несколько процентов на завышенных в момент паники издержках по совершению операций — это легко. То есть ваши попытки колхозных спекуляций скорее имеют отрицательное матожидание, увы.

Важнее всего понимать: значение имеет не то, что вы собираетесь делать сейчас, а то, что вы сделали раньше. Если вы живёте в России, для вас не должно было быть сюрпризом, что такие резкие падения родной валюты периодически случаются. С учётом этого вы приняли какие-то решения по поводу того, в какой валюте держать свой капитал. Вот теперь настало время пожинать плоды этого решения.

Можно было держать всё в долларах, но при этом иметь нулевую или отрицательную реальную доходность (по крайней мере в надёжных консервативных инструментах).

Можно было держать активы в рублях и получать доходность повыше за счёт того, что наша реальная процентная ставка выглядит ого-го по сравнению с западными странами. Но при этом понимать, что существует риск вот таких вот событий. Однозначно правильного и оптимального решения здесь не было, это в любом случае какой-то баланс плюсов и минусов, для любого выбора.

В общем, мой ответ на вопрос «что делать» сводится к следующему. У кого капитал диверсифицирован по валютам — сидеть спокойно и наблюдать. У кого всё в рублях — сидеть спокойно, наблюдать, размышлять о полезности валютной диверсификации.

Я лично выступаю за диверсификацию как лучший способ снижения большинства рисков, и к валютным рискам это применимо не хуже. Мой капитал распределён поровну между рублями (я живу и несу расходы в России, у меня нет валютных обязательств) и долларами (более стабильная валюта с меньшими рисками девальвации), а доходы я вообще получаю в привязке к курсу евро.

Так что резкие движения курсов в ту или другую сторону не заставляют меня волноваться. Я знаю, что каких-то катастрофических последствий для портфеля они не повлекут, всё усреднится. Это значит, что и оказаться «самым умным, заработавшим больше всех на падении рубля» шансов у меня нет. Но таких умников на самом деле во влажных фантазиях и в громких публикациях Telegram-каналов гораздо больше, чем в реальности.

Краткое резюме

Предлагаю вам сесть, глубоко подышать, абстрагироваться от текущего момента и попробовать прикинуть на будущее: в какой пропорции вам стоит разложить свой капитал по валютным корзинам, с тем чтобы нормально себя чувствовать при любом развитии событий?

Не пытайтесь только представлять, как вы извлекаете по максимуму сверхдоходы, угадав правильно все направления движения курсов. Наоборот: представьте, что вы угадали всё неправильно и реальность пошла совершенно в другую сторону.

Какие распределения тогда окажутся наименее рискованными? О какой структуре по валютам вам придётся жалеть меньше всего? Практика показывает, что при такой постановке вопроса радикальные решения («всё в рублях» или «у меня одни доллары») уже не выглядят самыми разумными.

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#валюта #доллар #курсрубля #падениевмарте

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9 комментариев
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Kim Kim

9

Как Сечин с ПУ решат, так и будет. Мы же больше рублей теперь за ихний доллир получаем в бюджет. 

А, ну да, ещё надо налоги поднять, чтобы покрыть убытки компаний с народным достоянием.

Ответить

Mike Raitsyn

3

Гм, впервой что ли. 
Для тех у кого есть капитал (примем за нижнюю планку все ликвидные активы за минусом 6-месячных расходов включая выплаты по кредитам, ипотекам, 20% расходами на непредвиденные расходы и тд). 

1) 30% держите в лесенке ОФЗ, они дают доходность чуть выше депозитов, особенно включая всякие вычеты и проч. В теории надежднее вложений в России просто нет, ОФЗ надежнее банков. Плюс они обеспечивают вам рублевые доходы на текущие расходы. 
2) 30% в кеше - 10% рубли, 10% баксы, 10% евро - это заначка на случай БП. 
3) 30% - у нормального иностранного брокера (IB или любой другой подойдет) в индексах типа SPY или QQQ - это долгосрочные инвестиции, просто подкупаете по чуть чуть. Можно стараться подгадать рынок, но получается у единиц. 
4) оставшиеся 10% - это экзотика, венчурные вложения, биткоин и прочее. 

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Nick Sidorov

2

Для начала нужно припить

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Optov

Nick
0

Если для начала припить, то по итогу может и портфеля не остаться.

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Evgeny Kosharovsky

1

Дальновиднее всего захеджироваться через  муку, соль, спички и туал. бумагу ))

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Evgeny Kosharovsky

Evgeny
1

Забыл про диверсификацию - ещё надо запастись вазелином и клизмой...

Ответить

Malik Khodjaev

1

Суть статьи без воды: «Ничего не делайте».

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Денис Пихаров

0

TL;DR: что-то делать уже поздно — расслабьтесь и получайте удовольствие)

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Finindie

0

Кризис вновь отменили. Расходимся

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