Фонд впервые отказался от сделки, поскольку стартап конкурирует с другим его активом — платёжным сервисом Stripe.
- Американский платёжный сервис Finix сообщил своим сотрудникам, что фонд Sequoia Capital выходит из капитала компании, пишет TechCrunch. Сервис — прямой конкурент Stripe, одного из активов фонда, рассказали сотрудники Finix изданию.
- Sequoia Capital вместе с Activant Capital и Inspired Capital инвестировал в Finix $35 млн в раунде B начале февраля 2020 года. По словам источников TechCrunch, тогда вложения фонда составили $21 млн — инвестор оставил их стартапу.
- Издание отмечает, что это первый раз, когда Sequoia отказывается от объявленной сделки. В Stripe отказались от комментариев, в фонде лишь отметили, что не считали Finix прямым конкурентом другого своего актива на момент сделки, но затем пересмотрели решение. В Finix заявили, что решение инвестора было неожиданным, но компания ценит помощь, которую оказал фонд.
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Sergey Ontime
А можно было понятно написать, отказались и оставили им деньги, или отказались и забрали деньги?
Кто ответит, приведите цитату, из которой это ясно.
Алексей сSergey
Отказались и оставили деньги
Sergey OntimeSergey
Уже прочитал в английской версии, что отозвали (handed back... all investments). При этом в заголовке тоже giving away, будто оставили. Что за пзц?)
Дальше понятно, что оставили, free money.
Sergey Ontime
С каких пор внутренняя конкуренция это плохо?
Они хотят роста, а двигатель роста что? Конкуренция.
Нет, лучше просрать 21млн, даже долю не оставить, и снизить стимул роста для другой портфельной компании.))
Паронормальный
Опа, сделка сорвалась. Одних кинули, значит и других кинут.
Andrey Petrosyan
Как это по налогам?
Не будет посадок?