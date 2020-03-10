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Как мы купили пост в ЖЖ Лебедева за 250 000 рублей: шквал заявок и вирусный эффект

250 тысяч рублей за размещение, 161 заявка за три дня и 1 подписанный контракт на 150 тысяч рублей на момент написания…