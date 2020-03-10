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Финансы
Лиана Липанова
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Израильско-российский разработчик технологий для мониторинга состояния растений Fermata привлёк $3,7 млн Материал редакции

Платформа стартапа помогает следить за ростом растений, определять их заболевания и прогнозировать урожай.

  • Израильско-российский агротех-стартап Fermata в ходе раунда А привлёк $3,7 млн от международной управляющей компании Massa Innovations и частных инвесторов. Об этом vc.ru рассказал представитель компании. Оценку стартапа и условия сотрудничества с инвесторами в Fermata не раскрывают.
  • Стартап разрабатывает технологию, которая позволяет следить за состоянием растений в режиме реального времени, прогнозировать урожай, помогает автоматически определять заболевания и предотвращать их распространение, а также оптимизировать издержки. Платформа работает с помощью системы камер и программного обеспечения на основе компьютерного зрения.
  • Fermata в 2019 году основали Валерия Коган и Антон Лизунов. В феврале 2019 года компания привлекла от бизнес-ангела $1,1 млн в ходе посевного раунда.
  • На инвестиции от бизнес-ангела компания начала разработку технологии для теплиц, а в 2019-2020 годах Fermata вместе с «Агродозор», «Царский пир» и другими провела пилотные исследования для мониторинга зелени, картофель, томаты и огурцы. С помощью новых инвестиций стартап хочет развивать текущие решения, масштабировать продукт для полевых культур и выйти на рынки Европы, США и Китая.

#новость #инвестиции

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