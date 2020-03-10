Addreality – платформа, которая включает персонализированную аудиорекламу и видеоролики на экранах, видеостенах и киосках.

Beorg – сервис для распознавания документов и оцифровки изображений с помощью нейросетей и алгоритмов, а также краудсорсинговая платформа с распределёнными операторами.

BrainSoft – экосистема персональной рекламы в торговых центрах, использующая данные онлайн- и офлайн-трекинга.

CraftTalk – платформа для автоматизации клиентских коммуникаций: чат-боты, чат-платформа, база знаний, система аналитики и другие.

Dasha.AI – голосовой чат-бот, который звонит клиентам, продаёт товары, отправляет e-mail и общается в чате.

Fabrique.ai – система потоковой обработки данных в приложениях, требующих принятия решений в реальном времени (контроль качества, предсказание выхода из строя, выявление аномалий, скоринг, персонализация).

Geoplat – программный комплекс на основе искусственного интеллекта для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа.

GetFaster – сервис для заказа и доставки товаров повседневного спроса из магазинов. Компания берёт на себя запуск и обслуживание онлайн-продаж «под ключ».

IREG – онлайн-сервис регистрации авторского права для компаний и пользователей.

Navigine – платформа позволяет отслеживать перемещения посетителей, персонала, транспорта на предприятиях.



NVI solutions – программный комплекс анализирует видеопоток с рабочим днём сотрудника и контролирует соблюдение техники безопасности, технологии производства.



Odus – платформа, на которой можно создать чат-бота для автоматизации звонков и сообщений в мессенджерах.



O.vision – бесконтактная пропускная система с технологией распознавания лиц. Устройство устанавливается на турникеты в бизнес-центрах, офисах, на предприятиях и распознаёт лицо в движении за секунду.



Roistat – сервис сквозной аналитики, который помогает оценить эффективность рекламы по более чем 40 показателям.



Simformer – платформа для обучения посредством бизнес-симуляций разных процессов: продаж, HR, маркетинга и других.



Sizolution – сервис для подбора одежды в онлайн-магазине. Помогает ритейлерам сокращать количество возвратов.



Skyeer – облачная платформа для контроля и управления промышленными объектами на основе геопространственных и проектных данных.



Transbaza – онлайн-сервис для поиска, аренды, продажи или покупки коммерческого транспорта.



Verme – платформа, которая помогает компаниям с большим количеством линейного персонала автоматически составлять трудовые графики и учитывать рабочее время.

