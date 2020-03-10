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Финансы
Галина Мубаракшина
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Microsoft в России, EY и Startupbootcamp отобрали 20 российских b2b-стартапов для программы Global Pilots Материал редакции

Сервисы для распознавания документов, регистрации авторского права, подбора одежды в онлайн-магазине и другие проекты.

3 комментария
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Microsoft, EY, Startupbootcamp и фонд Altergate отобрали 20 технологических стартапов из России для участия в программе Global Pilots, которая помогает компаниям выйти на международный рынок. Об этом vc.ru рассказали в пресс-службе Microsoft в России.

Участниками программы могли стать b2b-стартапы с готовым продуктом и выручкой, которые применяют инновационные технологии: ИИ, «интернет вещей», дополненную и виртуальную реальность. С января по март 2020 года организаторы программы получили более 200 заявок от российских компаний.

Участников Global Pilots отбирали по нескольким критериям. В их числе уникальность торгового предложения, текущие операционные показатели, готовность к масштабированию, потенциал команды и другие.

  • Addreality – платформа, которая включает персонализированную аудиорекламу и видеоролики на экранах, видеостенах и киосках.

  • Beorg – сервис для распознавания документов и оцифровки изображений с помощью нейросетей и алгоритмов, а также краудсорсинговая платформа с распределёнными операторами.

  • BrainSoft – экосистема персональной рекламы в торговых центрах, использующая данные онлайн- и офлайн-трекинга.

  • CraftTalk – платформа для автоматизации клиентских коммуникаций: чат-боты, чат-платформа, база знаний, система аналитики и другие.

  • Dasha.AI – голосовой чат-бот, который звонит клиентам, продаёт товары, отправляет e-mail и общается в чате.

  • Fabrique.ai – система потоковой обработки данных в приложениях, требующих принятия решений в реальном времени (контроль качества, предсказание выхода из строя, выявление аномалий, скоринг, персонализация).

  • Geoplat – программный комплекс на основе искусственного интеллекта для поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа.

  • GetFaster – сервис для заказа и доставки товаров повседневного спроса из магазинов. Компания берёт на себя запуск и обслуживание онлайн-продаж «под ключ».

  • IREG – онлайн-сервис регистрации авторского права для компаний и пользователей.

  • Navigine – платформа позволяет отслеживать перемещения посетителей, персонала, транспорта на предприятиях.

  • NVI solutions – программный комплекс анализирует видеопоток с рабочим днём сотрудника и контролирует соблюдение техники безопасности, технологии производства.

  • Odus – платформа, на которой можно создать чат-бота для автоматизации звонков и сообщений в мессенджерах.

  • O.vision – бесконтактная пропускная система с технологией распознавания лиц. Устройство устанавливается на турникеты в бизнес-центрах, офисах, на предприятиях и распознаёт лицо в движении за секунду.

  • Roistat – сервис сквозной аналитики, который помогает оценить эффективность рекламы по более чем 40 показателям.

  • Simformer – платформа для обучения посредством бизнес-симуляций разных процессов: продаж, HR, маркетинга и других.

  • Sizolution – сервис для подбора одежды в онлайн-магазине. Помогает ритейлерам сокращать количество возвратов.

  • Skyeer – облачная платформа для контроля и управления промышленными объектами на основе геопространственных и проектных данных.

  • Transbaza – онлайн-сервис для поиска, аренды, продажи или покупки коммерческого транспорта.

  • Verme – платформа, которая помогает компаниям с большим количеством линейного персонала автоматически составлять трудовые графики и учитывать рабочее время.

  • VCV – HR-сервис на основе искусственного интеллекта, который проводит предварительный отбор резюме, делает автоматизированные звонки кандидатам и записывает видеоинтервью, распознавая лицо и голос.

Обучение в Global Pilots стартует 10 марта и продлится 12 недель. Стартапы получат рекомендации менторов, а также смогут организовать и запустить пилотный проект с международным заказчиком.

#новость #стартапы #microsoft

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3 комментария
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Shepard

1

- Dasha.AI – голосовой чат-бот, который звонит клиентам, продаёт товары, отправляет e-mail и общается в чате.

Ошибка в слове "спамит"

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Tony Urban

0

VCV - крутой проект

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Aleksander Rysevets

Tony
0

Когда он столкнётся с кучей кандидатов, которые отказались явиться, без предупреждения, на какой-либо из этапов собеседования, интересно, как он поведёт себя?

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