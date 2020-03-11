Во время конференс-колла предправления банка Оливер Хьюз заверил, что оттока средств из «Тинькофф» не было после новостей в начале 2020 года о проблемах Олега Тинькова с налоговой в США и со здоровьем. По его словам, руководство сохраняет 120-130 млрд рублей ликвидных активов. В «Тинькофф» подчеркнули, что никаких новых рисков для группы в связи с этими событиями нет.