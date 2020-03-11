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Финансы
Татьяна Боброва
6151

Годовой отчёт «Тинькофф»: прибыль выросла до рекордных 36,1 млрд рублей, проблемы Олега Тинькова на бизнес не влияют Материал редакции

TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за четвёртый квартал и 2019 год.

  • В четвёртом квартале 2019 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 45% и составила 46,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 36% — до 11 млрд рублей.
  • За весь 2019 год группа получила 36,1 млрд рублей чистой прибыли (+33% год к году). Этот показатель в холдинге назвали рекордным за всю историю группы.
  • Благодаря росту клиентской базы доля направлений, не связанных с кредитованием, превысила 36% от общей выручки в 2019 году. Доход «Тинькофф страхование» вырос более чем вдвое, до 4,6 млрд рублей в четвёртом квартале.
  • По данным на конец 2019 года, TCS Group Holding PLC обслуживала текущие счета более 7,1 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 211,7 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 535 тысяч с 60,2 млрд рублей на их расчётных счетах.
  • На 1 марта 2020 года мобильное приложение «Тинькофф» скачали более 20 млн раз, ежемесячное количество активных пользователей — 5,3 млн.
  • Доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт выросла до 13,4%.
  • В 2019 году с помощью сервиса «Тинькофф инвестиции» на Московскую биржу вышли более 800 тысяч новых розничных инвесторов.
«Тинькофф»

Во время конференс-колла предправления банка Оливер Хьюз заверил, что оттока средств из «Тинькофф» не было после новостей в начале 2020 года о проблемах Олега Тинькова с налоговой в США и со здоровьем. По его словам, руководство сохраняет 120-130 млрд рублей ликвидных активов. В «Тинькофф» подчеркнули, что никаких новых рисков для группы в связи с этими событиями нет.

#новость #тинькофф #отчётность

Финансы
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99 комментариев
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alex twit

26

Оптимист в нашей стране - это не тот, кто первым кричит "ура", а тот, кто последним кричит "п*здец".

Ответить

Anton Ivanov

alex
0

Можете раскрыть мысль?

Ответить

Сергей Михельсон

Anton
3

Антон, смотри, братан. Сейчас я тебя научу мыслить логически.

Оптимист - человек, который надеется на лучшее.

Наша страна - страна, в которой каждое начинание, каким бы оно хорошим и перспективным не казалось, всегда почему-то (наверное суть мироздания такая) оказывается мягко говоря неудачным. 

Тот, кто первым кричит "ура" - исходя из пункта выше, можно сказать, что при объявлении какой-то инициативы, можно крикнуть "ура", но это "ура" будет просто лозунгом к начинанию, которое скорее всего потерпит фиаско.

Кто последним кричит "п*здец - но тем не менее, мы все любим нашу страну и надеемся на лучшее. Но, умудренные опытом, мы знаем, что скорее всего, что-то хорошее, закончится чем-то плохим или нелепым. Поэтому раньше времени лучше не радоваться, но и грустить заранее неохота. Поэтому оптимист в нашей стране ждет до последнего, надеясь на лучшее. И ждет и надеется до тех пор, пока инициатива не скатывается в полный пиздец. И когда уже пиздец настает, оптимисту не остается ничего больше чем просто сказать - "п*здец".

Так понятнее?

Ответить

Алексей Дымов

Сергей
2

Оптимист в нашей стране просто делает и ждет, что будет дальше

Ответить

Сергей Михельсон

Алексей
1

Да вы заебали, зануды :)

Ответить

Алексей Дымов

Сергей
1

Опыт, ска, никуда не деть

Ответить

alex twit

Сергей
0

От души бро

Ответить

alex twit

Anton
3

Не хочу показаться высокомерным или что, но если афоризм или анекдот требуют пояснения, они теряют часть юморного шарма)

Ответить

Mika

alex
4

Но в данном контексте получилось на столько тонко, что даже не понятно.

Ответить

alex twit

Mika
2

Может, оно и к лучшему
На все воля аллаха!
"Нагнал туману и в нем же растворился"

Ответить

Артем Бермонтов

5

Всегда был уверен в том, что бизнес Тинькова очень мощный. Показатели на лицо... Пусть идут на*уй те, кто стали продавать акции компании и закрывать счета. Сейчас по низкой цене надо брать, точно ожидается рост.

Ответить

Dc Maniac

Артем
22

прям точно>? отвечаешь? )))

Ответить

Евгений Симутин

Dc
7

Прям точно щас хз, но на длинной дистанции модель эффективна, мсфо это подтверждает

Ответить

Alex Petrov

Евгений
1

 "но на длинной дистанции модель эффективна, мсфо это подтверждает "

МСФО подтверждает только что получена прибыль в  относительно неплохом 2019 г, а а набор клиентской базы имеет  ограниченный потенциал.

Ответить

alex twit

Dc
2

"зуб даю! Мамой клянус, э!"

Ответить

fgdgdfgdfg

Артем
9

Обязательно ли тех, кто решил продать акции какой-то компании посылать на хуй?

Ответить

Николай Черных

fgdgdfgdfg
0

Если они выступают не как лицо и это не влияет на бизнес группы

Ответить

Антон Штадлер

Артем
6

по-моему, акции росбанков брать если и стоит, то на какой-то совсем мизерный % от портфеля. Риски огромны, у Тинька так и вообще зпшкаливают, если посмотреть на его структуру активов, где более половины всех активов - это ничем необеспеченные карточные потребкредиты. Если учитывать, что с начала года сектор кредитных карт в динамике сжался на 20 %, то тем более перспективы так себе + падение сырьевых рынков и возможная стагнация экономики, как следствие, падение доходов, потребления и рост просрочки

Ответить

Денис Демидов

Артем
2

Большая прибыль обычно свидетельствует о том, что бизнес нащупал потолок роста и больше не видит вариантов своего развития, раз некуда вкладывать деньги.

Ответить

Anton Ivanov

Денис
8

Не то, что у вас, да, Денис?)

Ответить

Денис Демидов

Anton
2

Да, у меня все всегда в рост идет, все в бизнес.

Ответить

Anton Ivanov

Денис
1

Люблю вас, Денис)

Ответить

Pixel Lens

Денис
1

Большая прибыль обычно свидетельствует о том, что бизнес нащупал потолок

Чёт мы разные книжки читали по ходу... Почему большая прибыль сейчас не может означать ещё бОльшую прибыль в будущем? Безотносительно Тинька

Ответить

BearStrikesBack

Pixel
1

Потому что рынок ограничен. Когда ты маленький, тебе есть куда расти. Когда каждая шестая карта принадлежит тебе - нет. Рано или поздно ты сам становишься слоном в посудной лавке.

Ответить

Pixel Lens

BearStrikesBack
1

Не вижу доказательств достижения потолка рынка. Тинёк получил сумму = N. Кто сказал и чем доказал, что N - это и есть потолок?

Ответить

Денис Демидов

Pixel
–1

Потому что огромная конкуренция, бешеная гонка, финтех только поднимает голову, непаханое поле в том же ЕС.

Ответить

Anton Ivanov

Денис
2

Причем тут отсталый в плане финтеха ЕС то?

Ответить

Денис Демидов

Anton
0

При том, что нужно туда лезть и всю прибыль вкладывать именно туда, а не показывать ее акционерам для выплаты дивидендов, но Тиньков вложил жалкие 20 млн.

Ответить

Anton Ivanov

Денис
5

Жаль, у вас совета не спросили. А то ведь это у вас многомиллиардная компания, а не у них)

Ответить

Денис Демидов

Anton
0

Если бы эта многомиллиардная компания была построены без дружбы с властями, то и спрашивать не пришлось бы, а так Тиньков в РФ олигарх, а в ЕС он никто и звать его никак.

Ответить

Anton Ivanov

Денис
2

Вы же сами сказали, что у вас никаких доказательств кроме той фотки, сделанной при непонятных обстоятельствах нет?)

Ответить

Денис Демидов

Anton
–2

В кремлевский список он по чистой случайности попал?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4

Ответить

Anton Ivanov

Денис
3

Лол, Денис, приводить какие-либо списки из США - это же просто мовитон. Всем же понятно, что все эти санкции - просто способ нечестной конкурентной борьбы. Это как говорить, что все евреи плохие потому что их не любил Гитлер. Собственно даже в названии доклада(точнее закона под которым его приняли) это прямым текстом написано.

Ответить

Blackrock

Денис
1

В кремлевский список включили почти всех из топ 200 форбс так что совсем не аргумент

Ответить

Gre Li

Денис
0

Вообще-то дивиденды отменили, всё идёт в рост.

Ответить

Денис Демидов

Gre
0

Но ведь нехилый налог с прибыли то заплатили, т.е. нет варианта пустить деньги в рост в рамках операционной деятельности, видимо даже маркетинг усиливать не имеет смысла, так как все кто может знать про банк тиньков уже все знают. Банк явно уперся в потолок, я об этом.

Ответить

Антон Штадлер

Pixel
0

потому что структура активов у банка однообразна и ее основа в первые 2 месяца показала падение на 21 % в секторе по стране

Ответить

Aleksey Murashko

Артем
0

Вполне вероятно, юристы Олега могли все просчитать, подкинуть идею налоговикам сша, зная что сумма штрафа будет ну например лямов 20, или даже 50.. Сейчас акции просели на сколько? На 600 млн.. Их их скупают его доверенные лица. Итого: через какое то время Олег платит штраф, и выздоравливает, итого профит 600 - 550= прибыль 550 лямов. Обратите внимание: Олег регулярно ездит в США но налоговики предъявили притензии ему на территории другого государства, хотя могли подождать когда он к ним приедет.. Странно это как то.. Второе, банк как мы видим очень прибыльный.. В третьих, Олег уже вероятно прокручивал (это не утверждение , а предположение ) , что то похожее с когда в госдуме рассматривали инициативу депутата на запрет продажи кредитных карт по почте и курьерами.. Тогда акции, тоже резко упали, потом иск кто то скупил, а потом от инициативы дума отказалась :) Всем профит!

Ответить

Blackrock

Aleksey
1

прикол в том что там штраф далеко не 20 нависает.
как бы не все 300-500

Ответить

Aleksey Murashko

Blackrock
0

Ну это пока догадки, поживем увидим, иам все зависит есть ли умысел или по незнаю... Все в руках проф. юристов, они давали комментарии по поводу штрафов?

Ответить

Вадим Моржик

Артем
–1

штраф от США и будет на эти 36 ярдов
если оптимистично

Ответить

Артем Бондарев

Вадим
0

Да? С других акционеров тоже возьмут штраф?

Ответить

Семен Удальцов

–11

Зачем постить пачками показной ‘позитив’ в судорожных попытках спасти неликвид? Ситуация Тинькова — это шах и мат. Мое мнение, варианта два:
либо он сольёт по-дешёвке условному фридману, либо потом останется с носом в турьме США.

Ответить

Константин Суворов

Семен
29

При чём здесь Тиньков? Больше всего смеюсь, что есть люди, которые на полном серьёзе думают, что он управляет банком. Он наверно даже новости о решениях своего холдинга узнаёт позднее, чем мы здесь.

Уберите из названия фамилию Олега и окажется, что это одна из лучших IT-компаний с сильной командой.

Ответить

Семен Удальцов

Константин
1

Я считаю, что проблемы ‘частного лица’ Олег Тиньков являются одной из причин падения акций TCS Group Holding. Странно? Не думаю.
Как ни крути, раздутое эго Тинькова играет против его акционеров.

Ответить

Константин Суворов

Семен
6

Это не проблемы банка или компании - это проблема "уходящих" акционеров. Если они меряют эффективность компании по фамилии у меня для них плохие новости в долгосрок.

Ответить

Антон Штадлер

Константин
4

Если стабильность компании завязана на одном лице, то обычно это известно фондам, поэтому акционеры так себя и ведут. Просто так на новости о владельце компании, который, как вы говорите, не участвует в управлении, акции компании не теряют десятки процентов.
Мажоритарный акционер может не участвовать в операционной деятельности, но на нем могут быть завязаны гарантии получения кредитов и общение с госорганами

Ответить

Карфаген должен быть разрушен

Семен
2

Фридман может спасти Тинькова от тюрьмы в США?
Да и не будут они его сажать. Денег сдерут, да, может, бан на поездки в США выпишут.

Ответить

Денис Демидов

Карфаген
2

Скорее всего, про Тинькова вспомнили из-за приближающихся выборов в США, вероятно, администрация Трампа хочет показать коррупционность администрации Обамы, т.е. демократов.
Скорее всего, Тиньков когда сдавал гражданство, нашел нужных людей, которые "забыли" про него, на глупого человека не понимающего всех рисков сдачи гражданства за три дня до IPO он не похож.
А раз Тиньков решили во внутренней политики США использовать, то сидеть ему придется так или иначе, может не шесть лет, а 1-2 года, если сдаст всех, кто ему обеспечил отсутствие проверки после сдачи гражданства.
Последняя надежда Тинькова уклониться от тюрьмы это вовремя обнаруженная болезнь, которая может заблокировать экстрадицию.

Ответить

Arthur Niazyan

Денис
2

Большое счастье отделаться штрафом. Хоть и колоссальным.

Ответить

Денис Демидов

Arthur
2

Если только очень большим, где-то половина состояния, чтобы американцам Трамп мог сказать, я подчищаю говно за демократами, путинского олигарха заставил платить по полной. 

Ответить

Nikita Lyutov

Денис
2

Все зависит от того кто инициировал расследование и кто это себе в заслугу запишет. Например, можно писать что взяли russian oligarch за balls. Добавит очков на выборах. 

Ответить

Денис Демидов

Nikita
2

Не просто русского олигарха, а путинского из кремлевского списка, Трампу это очень полезно будет, так как его обвиняют в симпатиях к Путину.

Ответить

Антон Штадлер

Денис
1

Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Там проверкой занимается не один человек и система так выстроена, что от 1 человека ничего не зависит. Нельзя дать взятку лоббисту и решить вопрос

Ответить

Денис Демидов

Антон
0

В стране, где часть коррупции легализовали назвав лоббированием, может быть все и даже больше, страна возможностей ))))

Ответить

Антон Штадлер

Денис
0

нет, лоббизм и коррупция - это разные вещи

Ответить

Денис Демидов

Антон
0

Только с юридической точки зрения, суть одна.

Ответить

Антон Штадлер

Денис
0

нет, не одна. Лоббизм - это продвижение интересов, но для принятия решения нужен кворум. Нельзя купить 1-2 лоббистов и решение бонусом, нужно покупать, условно, всю нижнюю Палату, но и тут не пройдет, т.к. есть верхняя

Ответить

Денис Демидов

Антон
0

Там сложная система договоренностей, смысл которых в том, что все хотят кушать, ты голосуешь за решение для моего клиента, а за твое, вась-вась, рука руку моет и т.д., если по русски.
Но лоббизм там не только в законодательной власти развит, но и в исполнительной.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90

Ответить

Антон Штадлер

Денис
1

лоббизм - это не коррупция, и ваша ссылка об этом говорит. Имена лоббистов известны, над ними есть контроль, принятие решений проходит несколько стадий. 
А "рука руку моет" можно приписать к любой деятельности, но для решения этой проблемы нужна децентрализация принятия решений и подотчетность. В США это неплохо работает.

Ответить

Денис Демидов

Антон
1

Если черное назвать белым, оно не перестает быть черным.

Ответить

Семен Удальцов

Карфаген
1

Спасти не спасёт, продаст ещё активы и сможет попробовать официально придти к соглашению с налоговой. Но это неточно.

Ответить

Semyashkin Oleg

Семен
2

С вами был Семён Удальцов, крупнейший финансовый аналитик нового времени

Ответить

Юрий Малков

Семен
1

А возможно, и то и другое. Просто за камеру без негра.

Ответить

Станислав Романов

3

Норм результаты считаю. Лучше, чем читать про темпы роста сбербанка.

Ответить

Pixel Lens

Станислав
0

А куда он там еще растёт? За пределы России шоль?)

Ответить

Антон Махов

Pixel
0

Он давно уже вырос за пределы России

Ответить

Юрий Малков

3

Расслабились нынешние предприниматели. А ведь ещё в начале прошлого века любое предприятие с зицпредседателя Фунта начиналось. Соблюдали бы традиции и горя бы не знали!

Ответить

Leonid Sobchenko

Юрий
0

Банк на дропа не зарегистрируешь:)

Ответить

Антон

–15

Присел Олежек. Видимо банк переименовывать пора

Ответить

alex twit

Антон
7

Вы знали Рабиновича который жил напротив турмы?
Да. А что с ним?
Представляэте он теперь живёт как раз напротив своей квартиры.

Ответить

Gre Li

alex
0

Сообщение удалено

Ответить

Semyashkin Oleg

Антон
0

Пока жду

Ответить

Vladimir Mirolubow

–3

Мое личное мнение, что Тинькоф раз за разом проворачивает мутные схемы аккурат перед своими отчетностями. То "случайно" продублирует списание последнего платежа с карточки, хз каким образом загнав дебитовую карту в минус, но через неделю вернув деньги. То "случайно" закроет клиентам  позиции, но обещая всем всё вернуть. И каждый раз какая-то неведомая херня не по вине банка происходит за считанные дни до публикации его отчетности. 

Ответить

Тинькофф

Vladimir
1

Подобные действия не предпринимаем. Закрытие позиций проводили корректно, они были выявлены в результате сработавших стоп-заявок и тейк-профитов, которые выставляли клиенты.

Ситуация связана с аномальным потоком котировок американских бумаг на Санкт-петербургской бирже в период приостановки торгов на биржах США, что привело к крайне высоким колебаниям цен. Ранее дали подробный комментарий здесь: https://vc.ru/claim/111358-tinkoff-investicii-rasprodali-akcii-klientov-iz-za-skachkov-na-sankt-peterburgskoy-birzhe?comment=1690369

Повторное списание платежа может быть связано с разными причинами. Если такое произошло по Вашей карте, уточните, пожалуйста, ФИО, дату рождения и дату операции в ЛС, проведем проверку.

Ответить

Alex Petrov

1

"В 2019 году с помощью сервиса «Тинькофф инвестиции» на Московскую биржу вышли более 800 тысяч новых розничных инвесторов."
 Большое спасибо за ликвидность.

Ответить

Pixel Lens

Alex
0

+Большое спасибо за популяризацию инвестиций. Как ни крути, это гигантский прорыв в образованности россиян. 

Ответить

Dc Maniac

–25

Хватит попыток поднять капитализацию - она на дне !
И только сам всея Тиньков сможет своим личиком что то изменить!"

Верните Тинькова )

Ответить

alex twit

Dc
2

Он всего лишь частное лицо

Ответить

Илифт Градпульевич

alex
2

Название банка из песни не выбросишь («всего лишь частное лицо»)

Ответить

Pasha Kislova

alex
1

Я надеюсь что холдинг не отчитался как частное лицо

Ответить

Dmitry Kambur

Dc
1

Ты бы хоть не позорился и не писал сюда такое)

Ответить

Dc Maniac

1

Дай бог здоровья Олегу - пусть капитализация растет
Закупаемся на низах)

Ответить

Сергей Семенов

Dc
–4

да вы батенька наивный идиот)

Ответить

Антон Штадлер

1

Непонятно, почему они всегда говорят про ROE? Если ты берешь деньги у населения под 5-6 %, а ссуживаешь их под 30 % (средний валовый % выручки от использования активов), то конечно твой ROE будет овер 50 %

Ответить

Андрей Александрович

1

Олежик, отпишись. Какого 🤬 на межбанке со 100 рублей 100 рублей комиссии берешь? )))

Ответить

Паронормальный

–1

Ни копейки не вложить в новые разработки, вот тебе и увеличение чистой прибыли.

Ответить

Алексей Дымов

Паронормальный
1

У Тинькова огромный штат разработчиков. Не вложить ни копейки просто невозможно при таком раскладе

Ответить

Паронормальный

Алексей
0

Свой монолит и поддерживают. Новые сервисы не создают. Все как было в стадии MVP, так и осталось.

Ответить

Алексей Дымов

Паронормальный
0

Если это с тз архитектуры, то мне, как потребителю, пох.

Если сервисы для пользователей, то даже за последний год вышло очень много всего нового, от нового приложения до интеграций с различными сервисами типа СБП 

Ответить

Паронормальный

Алексей
0

Так чего вышло то из сервисов, кроме PR-а?

Ответить

Комментарий удален

Роман Поликов

0

У банков много 

Ответить

BearStrikesBack

0

We saw 4.3 million new credit accounts opened in 2019 with net loans rising 66%, even as we retained our conservative approach to lending.

Дорогие россияне ...

Ответить

Злой Полушубок

0

Холдинг - отчитался, а Олег - нет. Результат не заставил себя ждать.

Ответить

Вера Гагарина

0

36,1 млрд рублей

Это ахуенно, конечно. Вот бы мне 36,1 млрд :-)

Ответить

Дмитрий Пасютин

0

Где эти эксперты которые называли TCS мусорной компанией?

Ответить

Паронормальный

Дмитрий
0

Разве уже Goolge-ом стал?

Ответить

Ware Wow

0

Крутые.

Ответить

Ришат

0

Еще раз, проблема всей ситуации с Олегом в том, что он почти единоличный владелец TCS GROUP HOLDING PLC. У него 86% управляющих акций, то есть он отвечает за стратегию и прочее. (http://www.cbr.ru/vfs/credit/depend/RB2673_20190913.pdf)

Похожая история была с Воложем недавно (ссылка ниже). Управляющие акции не передаются по наследству. То есть если Олег умрет, то 54% свободно циркулирующих акций на рынке в теории может купить Сбербанк/Фридман/кто угодно и проголосовать за поглощение.

Да, в операционной (текущей) деятельности Олег вообще не участвует. Но Олег все еще председатель совета директоров (https://www.tinkoff.ru/eng/company-info/founder/) и он определяет стратегические действия компании.

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