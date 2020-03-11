Холдинг «Тинькофф» отчитался о росте чистой прибыли на 33% за 2019 год — до рекордных 36,1 млрд рублей
Материал редакции
TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за четвёртый квартал и 2019 год.
В четвёртом квартале 2019 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 45% и составила 46,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 36% — до 11 млрд рублей.
За весь 2019 год группа получила 36,1 млрд рублей чистой прибыли (+33% год к году). Этот показатель в холдинге назвали рекордным за всю историю группы.
Благодаря росту клиентской базы доля направлений, не связанных с кредитованием, превысила 36% от общей выручки в 2019 году. Доход «Тинькофф страхование» вырос более чем вдвое, до 4,6 млрд рублей в четвёртом квартале.
По данным на конец 2019 года, TCS Group Holding PLC обслуживала текущие счета более 7,1 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 211,7 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 535 тысяч с 60,2 млрд рублей на их расчётных счетах.
На 1 марта 2020 года мобильное приложение «Тинькофф» скачали более 20 млн раз, ежемесячное количество активных пользователей — 5,3 млн.
Доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт выросла до 13,4%.
В 2019 году с помощью сервиса «Тинькофф инвестиции» на Московскую биржу вышли более 800 тысяч новых розничных инвесторов.
Артем Бермонтов
Всегда был уверен в том, что бизнес Тинькова очень мощный. Показатели на лицо... Пусть идут на*уй те, кто стали продавать акции компании и закрывать счета. Сейчас по низкой цене надо брать, точно ожидается рост.
Dc ManiacАртем
прям точно>? отвечаешь? )))
Евгений СимутинDc
Прям точно щас хз, но на длинной дистанции модель эффективна, мсфо это подтверждает
alex twit
Оптимист в нашей стране - это не тот, кто первым кричит "ура", а тот, кто последним кричит "п*здец".
Антон
Присел Олежек. Видимо банк переименовывать пора
alex twitАнтон
Вы знали Рабиновича который жил напротив турмы?
Да. А что с ним?
Представляэте он теперь живёт как раз напротив своей квартиры.
Dc Maniac
Хватит попыток поднять капитализацию - она на дне !
И только сам всея Тиньков сможет своим личиком что то изменить!"
Верните Тинькова )
alex twitDc
Он всего лишь частное лицо
Dmitry KamburDc
Ты бы хоть не позорился и не писал сюда такое)
Аналитик печатает...
Банк конечно - пушка!) Прибыльно расти на 40% - это очень круто
Антон Штадлер
Непонятно, почему они всегда говорят про ROE? Если ты берешь деньги у населения под 5-6 %, а ссуживаешь их под 30 % (средний валовый % выручки от использования активов), то конечно твой ROE будет овер 50 %
Станислав Романов
Норм результаты считаю. Лучше, чем читать про темпы роста сбербанка.
Семен Удальцов
Зачем постить пачками показной ‘позитив’ в судорожных попытках спасти неликвид? Ситуация Тинькова — это шах и мат. Мое мнение, варианта два:
либо он сольёт по-дешёвке условному фридману, либо потом останется с носом в турьме США.