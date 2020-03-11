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Финансы
Татьяна Боброва
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Холдинг «Тинькофф» отчитался о росте чистой прибыли на 33% за 2019 год — до рекордных 36,1 млрд рублей Материал редакции

TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за четвёртый квартал и 2019 год.

  • В четвёртом квартале 2019 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 45% и составила 46,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 36% — до 11 млрд рублей.
  • За весь 2019 год группа получила 36,1 млрд рублей чистой прибыли (+33% год к году). Этот показатель в холдинге назвали рекордным за всю историю группы.
  • Благодаря росту клиентской базы доля направлений, не связанных с кредитованием, превысила 36% от общей выручки в 2019 году. Доход «Тинькофф страхование» вырос более чем вдвое, до 4,6 млрд рублей в четвёртом квартале.
  • По данным на конец 2019 года, TCS Group Holding PLC обслуживала текущие счета более 7,1 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 211,7 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 535 тысяч с 60,2 млрд рублей на их расчётных счетах.
  • На 1 марта 2020 года мобильное приложение «Тинькофф» скачали более 20 млн раз, ежемесячное количество активных пользователей — 5,3 млн.
  • Доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт выросла до 13,4%.
  • В 2019 году с помощью сервиса «Тинькофф инвестиции» на Московскую биржу вышли более 800 тысяч новых розничных инвесторов.
«Тинькофф»

#новость #тинькофф #отчётность

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13 комментариев
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Артем Бермонтов

0

Всегда был уверен в том, что бизнес Тинькова очень мощный. Показатели на лицо... Пусть идут на*уй те, кто стали продавать акции компании и закрывать счета. Сейчас по низкой цене надо брать, точно ожидается рост.

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Dc Maniac

Артем
4

прям точно>? отвечаешь? )))

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Евгений Симутин

Dc
2

Прям точно щас хз, но на длинной дистанции модель эффективна, мсфо это подтверждает

Ответить

alex twit

2

Оптимист в нашей стране - это не тот, кто первым кричит "ура", а тот, кто последним кричит "п*здец".

Ответить

Антон

0

Присел Олежек. Видимо банк переименовывать пора

Ответить

alex twit

Антон
2

Вы знали Рабиновича который жил напротив турмы?
Да. А что с ним?
Представляэте он теперь живёт как раз напротив своей квартиры.

Ответить

Dc Maniac

–6

Хватит попыток поднять капитализацию - она на дне !
И только сам всея Тиньков сможет своим личиком что то изменить!"

Верните Тинькова )

Ответить

alex twit

Dc
0

Он всего лишь частное лицо

Ответить

Dmitry Kambur

Dc
0

Ты бы хоть не позорился и не писал сюда такое)

Ответить

Аналитик печатает...

0

Банк конечно - пушка!) Прибыльно расти на 40% - это очень круто

Ответить

Антон Штадлер

0

Непонятно, почему они всегда говорят про ROE? Если ты берешь деньги у населения под 5-6 %, а ссуживаешь их под 30 % (средний валовый % выручки от использования активов), то конечно твой ROE будет овер 50 %

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Станислав Романов

0

Норм результаты считаю. Лучше, чем читать про темпы роста сбербанка.

Ответить

Семен Удальцов

0

Зачем постить пачками показной ‘позитив’ в судорожных попытках спасти неликвид? Ситуация Тинькова — это шах и мат. Мое мнение, варианта два:
либо он сольёт по-дешёвке условному фридману, либо потом останется с носом в турьме США.

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