Холдинг «Тинькофф» отчитался о росте чистой прибыли на 33% за 2019 год — до рекордных для себя 36,1 млрд рублей
Материал редакции
TCS Group Holding PLC («Тинькофф банк», «Тинькофф страхование» и другие) опубликовал финансовые результаты по МСФО за четвёртый квартал и 2019 год.
В четвёртом квартале 2019 года общая выручка TCS Group Holding выросла на 45% и составила 46,7 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 36% — до 11 млрд рублей.
За весь 2019 год группа получила 36,1 млрд рублей чистой прибыли (+33% год к году). Этот показатель в холдинге назвали рекордным за всю историю группы.
Благодаря росту клиентской базы доля направлений, не связанных с кредитованием, превысила 36% от общей выручки в 2019 году. Доход «Тинькофф страхование» вырос более чем вдвое, до 4,6 млрд рублей в четвёртом квартале.
По данным на конец 2019 года, TCS Group Holding PLC обслуживала текущие счета более 7,1 млн клиентов, общий остаток средств на счетах составлял 211,7 млрд рублей. Число клиентов в сфере малого и среднего бизнеса составило 535 тысяч с 60,2 млрд рублей на их расчётных счетах.
На 1 марта 2020 года мобильное приложение «Тинькофф» скачали более 20 млн раз, ежемесячное количество активных пользователей — 5,3 млн.
Доля «Тинькофф» на российском рынке кредитных карт выросла до 13,4%.
В 2019 году с помощью сервиса «Тинькофф инвестиции» на Московскую биржу вышли более 800 тысяч новых розничных инвесторов.
alex twit
Оптимист в нашей стране - это не тот, кто первым кричит "ура", а тот, кто последним кричит "п*здец".
Anton Ivanovalex
Можете раскрыть мысль?
alex twitAnton
Не хочу показаться высокомерным или что, но если афоризм или анекдот требуют пояснения, они теряют часть юморного шарма)
Mikaalex
Но в данном контексте получилось на столько тонко, что даже не понятно.
alex twitMika
Может, оно и к лучшему
На все воля аллаха!
"Нагнал туману и в нем же растворился"
Артем Бермонтов
Всегда был уверен в том, что бизнес Тинькова очень мощный. Показатели на лицо... Пусть идут на*уй те, кто стали продавать акции компании и закрывать счета. Сейчас по низкой цене надо брать, точно ожидается рост.
Dc ManiacАртем
прям точно>? отвечаешь? )))
Евгений СимутинDc
Прям точно щас хз, но на длинной дистанции модель эффективна, мсфо это подтверждает
Alex PetrovЕвгений
"но на длинной дистанции модель эффективна, мсфо это подтверждает "
МСФО подтверждает только что получена прибыль в относительно неплохом 2019 г, а а набор клиентской базы имеет ограниченный потенциал.
alex twitDc
"зуб даю! Мамой клянус, э!"
Антон ШтадлерАртем
по-моему, акции росбанков брать если и стоит, то на какой-то совсем мизерный % от портфеля. Риски огромны, у Тинька так и вообще зпшкаливают, если посмотреть на его структуру активов, где более половины всех активов - это ничем необеспеченные карточные потребкредиты. Если учитывать, что с начала года сектор кредитных карт в динамике сжался на 20 %, то тем более перспективы так себе + падение сырьевых рынков и возможная стагнация экономики, как следствие, падение доходов, потребления и рост просрочки
Денис ДемидовАртем
Большая прибыль обычно свидетельствует о том, что бизнес нащупал потолок роста и больше не видит вариантов своего развития, раз некуда вкладывать деньги.
Anton IvanovДенис
Не то, что у вас, да, Денис?)
Денис ДемидовAnton
Да, у меня все всегда в рост идет, все в бизнес.
Anton IvanovДенис
Люблю вас, Денис)
Pixel LensДенис
Большая прибыль обычно свидетельствует о том, что бизнес нащупал потолок
Чёт мы разные книжки читали по ходу... Почему большая прибыль сейчас не может означать ещё бОльшую прибыль в будущем? Безотносительно Тинька
Денис ДемидовPixel
Потому что огромная конкуренция, бешеная гонка, финтех только поднимает голову, непаханое поле в том же ЕС.
Anton IvanovДенис
Причем тут отсталый в плане финтеха ЕС то?
Денис ДемидовAnton
При том, что нужно туда лезть и всю прибыль вкладывать именно туда, а не показывать ее акционерам для выплаты дивидендов, но Тиньков вложил жалкие 20 млн.
Anton IvanovДенис
Жаль, у вас совета не спросили. А то ведь это у вас многомиллиардная компания, а не у них)
Денис ДемидовAnton
Если бы эта многомиллиардная компания была построены без дружбы с властями, то и спрашивать не пришлось бы, а так Тиньков в РФ олигарх, а в ЕС он никто и звать его никак.
Anton IvanovДенис
Вы же сами сказали, что у вас никаких доказательств кроме той фотки, сделанной при непонятных обстоятельствах нет?)
Денис ДемидовAnton
В кремлевский список он по чистой случайности попал?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
Anton IvanovДенис
Лол, Денис, приводить какие-либо списки из США - это же просто мовитон. Всем же понятно, что все эти санкции - просто способ нечестной конкурентной борьбы. Это как говорить, что все евреи плохие потому что их не любил Гитлер. Собственно даже в названии доклада(точнее закона под которым его приняли) это прямым текстом написано.
Gre LiДенис
Вообще-то дивиденды отменили, всё идёт в рост.
BearStrikesBackPixel
Потому что рынок ограничен. Когда ты маленький, тебе есть куда расти. Когда каждая шестая карта принадлежит тебе - нет. Рано или поздно ты сам становишься слоном в посудной лавке.
Pixel LensBearStrikesBack
Не вижу доказательств достижения потолка рынка. Тинёк получил сумму = N. Кто сказал и чем доказал, что N - это и есть потолок?
Антон ШтадлерPixel
потому что структура активов у банка однообразна и ее основа в первые 2 месяца показала падение на 21 % в секторе по стране
fgdgdfgdfgАртем
Обязательно ли тех, кто решил продать акции какой-то компании посылать на хуй?
Вадим МоржикАртем
штраф от США и будет на эти 36 ярдов
если оптимистично
Артем БондаревВадим
Да? С других акционеров тоже возьмут штраф?
Семен Удальцов
Зачем постить пачками показной ‘позитив’ в судорожных попытках спасти неликвид? Ситуация Тинькова — это шах и мат. Мое мнение, варианта два:
либо он сольёт по-дешёвке условному фридману, либо потом останется с носом в турьме США.
Константин СуворовСемен
При чём здесь Тиньков? Больше всего смеюсь, что есть люди, которые на полном серьёзе думают, что он управляет банком. Он наверно даже новости о решениях своего холдинга узнаёт позднее, чем мы здесь.
Уберите из названия фамилию Олега и окажется, что это одна из лучших IT-компаний с сильной командой.
Семен УдальцовКонстантин
Я считаю, что проблемы ‘частного лица’ Олег Тиньков являются одной из причин падения акций TCS Group Holding. Странно? Не думаю.
Как ни крути, раздутое эго Тинькова играет против его акционеров.
Константин СуворовСемен
Это не проблемы банка или компании - это проблема "уходящих" акционеров. Если они меряют эффективность компании по фамилии у меня для них плохие новости в долгосрок.
Антон ШтадлерКонстантин
Если стабильность компании завязана на одном лице, то обычно это известно фондам, поэтому акционеры так себя и ведут. Просто так на новости о владельце компании, который, как вы говорите, не участвует в управлении, акции компании не теряют десятки процентов.
Мажоритарный акционер может не участвовать в операционной деятельности, но на нем могут быть завязаны гарантии получения кредитов и общение с госорганами
Карфаген должен быть разрушенСемен
Фридман может спасти Тинькова от тюрьмы в США?
Да и не будут они его сажать. Денег сдерут, да, может, бан на поездки в США выпишут.
Денис ДемидовКарфаген
Скорее всего, про Тинькова вспомнили из-за приближающихся выборов в США, вероятно, администрация Трампа хочет показать коррупционность администрации Обамы, т.е. демократов.
Скорее всего, Тиньков когда сдавал гражданство, нашел нужных людей, которые "забыли" про него, на глупого человека не понимающего всех рисков сдачи гражданства за три дня до IPO он не похож.
А раз Тиньков решили во внутренней политики США использовать, то сидеть ему придется так или иначе, может не шесть лет, а 1-2 года, если сдаст всех, кто ему обеспечил отсутствие проверки после сдачи гражданства.
Последняя надежда Тинькова уклониться от тюрьмы это вовремя обнаруженная болезнь, которая может заблокировать экстрадицию.
Arthur NiazyanДенис
Большое счастье отделаться штрафом. Хоть и колоссальным.
Денис ДемидовArthur
Если только очень большим, где-то половина состояния, чтобы американцам Трамп мог сказать, я подчищаю говно за демократами, путинского олигарха заставил платить по полной.
Nikita LyutovДенис
Все зависит от того кто инициировал расследование и кто это себе в заслугу запишет. Например, можно писать что взяли russian oligarch за balls. Добавит очков на выборах.
Денис ДемидовNikita
Не просто русского олигарха, а путинского из кремлевского списка, Трампу это очень полезно будет, так как его обвиняют в симпатиях к Путину.
Антон ШтадлерДенис
Этого не может быть, потому что не может быть никогда. Там проверкой занимается не один человек и система так выстроена, что от 1 человека ничего не зависит. Нельзя дать взятку лоббисту и решить вопрос
Денис ДемидовАнтон
В стране, где часть коррупции легализовали назвав лоббированием, может быть все и даже больше, страна возможностей ))))
Антон ШтадлерДенис
нет, лоббизм и коррупция - это разные вещи
Денис ДемидовАнтон
Только с юридической точки зрения, суть одна.
Антон ШтадлерДенис
нет, не одна. Лоббизм - это продвижение интересов, но для принятия решения нужен кворум. Нельзя купить 1-2 лоббистов и решение бонусом, нужно покупать, условно, всю нижнюю Палату, но и тут не пройдет, т.к. есть верхняя
Денис ДемидовАнтон
Там сложная система договоренностей, смысл которых в том, что все хотят кушать, ты голосуешь за решение для моего клиента, а за твое, вась-вась, рука руку моет и т.д., если по русски.
Но лоббизм там не только в законодательной власти развит, но и в исполнительной.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
Антон ШтадлерДенис
лоббизм - это не коррупция, и ваша ссылка об этом говорит. Имена лоббистов известны, над ними есть контроль, принятие решений проходит несколько стадий.
А "рука руку моет" можно приписать к любой деятельности, но для решения этой проблемы нужна децентрализация принятия решений и подотчетность. В США это неплохо работает.
Денис ДемидовАнтон
Если черное назвать белым, оно не перестает быть черным.
Семен УдальцовКарфаген
Спасти не спасёт, продаст ещё активы и сможет попробовать официально придти к соглашению с налоговой. Но это неточно.
Юрий МалковСемен
А возможно, и то и другое. Просто за камеру без негра.
Semyashkin OlegСемен
С вами был Семён Удальцов, крупнейший финансовый аналитик нового времени
Станислав Романов
Норм результаты считаю. Лучше, чем читать про темпы роста сбербанка.
Pixel LensСтанислав
А куда он там еще растёт? За пределы России шоль?)
Антон МаховPixel
Он давно уже вырос за пределы России
Антон
Присел Олежек. Видимо банк переименовывать пора
alex twitАнтон
Вы знали Рабиновича который жил напротив турмы?
Да. А что с ним?
Представляэте он теперь живёт как раз напротив своей квартиры.
Gre Lialex
Сообщение удалено
Semyashkin OlegАнтон
Пока жду
Юрий Малков
Расслабились нынешние предприниматели. А ведь ещё в начале прошлого века любое предприятие с зицпредседателя Фунта начиналось. Соблюдали бы традиции и горя бы не знали!
Leonid SobchenkoЮрий
Банк на дропа не зарегистрируешь:)
Alex Petrov
"В 2019 году с помощью сервиса «Тинькофф инвестиции» на Московскую биржу вышли более 800 тысяч новых розничных инвесторов."
Большое спасибо за ликвидность.
Pixel LensAlex
+Большое спасибо за популяризацию инвестиций. Как ни крути, это гигантский прорыв в образованности россиян.
Dc Maniac
Хватит попыток поднять капитализацию - она на дне !
И только сам всея Тиньков сможет своим личиком что то изменить!"
Верните Тинькова )
alex twitDc
Он всего лишь частное лицо
Pasha Kislovaalex
Я надеюсь что холдинг не отчитался как частное лицо
Илифт Градпульевичalex
Название банка из песни не выбросишь («всего лишь частное лицо»)
Dmitry KamburDc
Ты бы хоть не позорился и не писал сюда такое)
Vladimir Mirolubow
Мое личное мнение, что Тинькоф раз за разом проворачивает мутные схемы аккурат перед своими отчетностями. То "случайно" продублирует списание последнего платежа с карточки, хз каким образом загнав дебитовую карту в минус, но через неделю вернув деньги. То "случайно" закроет клиентам позиции, но обещая всем всё вернуть. И каждый раз какая-то неведомая херня не по вине банка происходит за считанные дни до публикации его отчетности.
ТинькоффVladimir
Подобные действия не предпринимаем. Закрытие позиций проводили корректно, они были выявлены в результате сработавших стоп-заявок и тейк-профитов, которые выставляли клиенты.
Ситуация связана с аномальным потоком котировок американских бумаг на Санкт-петербургской бирже в период приостановки торгов на биржах США, что привело к крайне высоким колебаниям цен. Ранее дали подробный комментарий здесь: https://vc.ru/claim/111358-tinkoff-investicii-rasprodali-akcii-klientov-iz-za-skachkov-na-sankt-peterburgskoy-birzhe?comment=1690369
Повторное списание платежа может быть связано с разными причинами. Если такое произошло по Вашей карте, уточните, пожалуйста, ФИО, дату рождения и дату операции в ЛС, проведем проверку.
Dc Maniac
Дай бог здоровья Олегу - пусть капитализация растет
Закупаемся на низах)
Сергей СеменовDc
да вы батенька наивный идиот)
Комментарий удален
Антон Штадлер
Непонятно, почему они всегда говорят про ROE? Если ты берешь деньги у населения под 5-6 %, а ссуживаешь их под 30 % (средний валовый % выручки от использования активов), то конечно твой ROE будет овер 50 %
Роман Поликов
У банков много
BearStrikesBack
We saw 4.3 million new credit accounts opened in 2019 with net loans rising 66%, even as we retained our conservative approach to lending.
Дорогие россияне ...
Злой Полушубок
Холдинг - отчитался, а Олег - нет. Результат не заставил себя ждать.
Вера Гагарина
36,1 млрд рублей
Это ахуенно, конечно. Вот бы мне 36,1 млрд :-)
Паронормальный
Ни копейки не вложить в новые разработки, вот тебе и увеличение чистой прибыли.
Алексей ДымовПаронормальный
У Тинькова огромный штат разработчиков. Не вложить ни копейки просто невозможно при таком раскладе
ПаронормальныйАлексей
Свой монолит и поддерживают. Новые сервисы не создают. Все как было в стадии MVP, так и осталось.
Дмитрий Пасютин
Где эти эксперты которые называли TCS мусорной компанией?
ПаронормальныйДмитрий
Разве уже Goolge-ом стал?