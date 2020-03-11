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Их уже обсуждают профильные министерства, рассказали в компании.
В конце 2019 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук встретилась с ныне бывшим вице-премьером России Максимом Акимовым и поделилась идеями, как улучшить условия для предпринимательства в России. Об этом пишет Baza.
После встречи Бакальчук отправила Акимову письмо с рекомендациями. В частности, она посоветовала сделать добровольной сертификацию одежды, упростить использование электронной подписи и разрешить самозанятым оформление товарных знаков.
Татьяна Бакальчук также предложила интегрировать цифровую платформу поставщика Wildberries с государственными организациями, которые отвечают за поддержку малого и среднего бизнеса, отмечает Baza. На сайте онлайн-магазина хранятся данные 16,5 тысяч компаний, в том числе малых предпринимателей.
Вице-премьер разослал письмо в пять министерств: Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин, Минтруд и Минкомсвязи — и поручил рассмотреть предложения главы Wildberries, пишет Baza.
Отправку письма и встречу Бакальчук с Акимовым изданию подтвердили в пресс-службе онлайн-магазина. Ответа компания ещё не получила, но Wildberries обсуждает предложения с профильными министерствами, уточняет Baza.
В Минпромторге назвали отмену обязательной сертификации разумной. Остальные министерства посоветовали обратиться в Минэкономразвития как к главному исполнителю поручения. В самом ведомстве не ответили на запрос.
шикарный ход для прокачки своего бизнеса под видом помощи предпринимателям)))
Ну сейчас подумают и сделают ротенберговский маркетплейс с гос.поддержкой. Делов то
Меры поддержки бизнеса:
1) перевести уплату налогов на сотрудников, а не на работодателя
2) ликвидировать лимиты по УСН
3) дать четкие правила игры по налоговой нагрузке, убрать "резиновые" статьи про "мошенничество"
Остальное BS
Большинство россиян считают, что бизнес в России есть. Правда, вряд ли, это самое большинство, понимает, что такое бизнес. Многие считают, что это, когда много денег, яхты и делать ничего не надо. На самом деле, реального бизнеса в России тупо не существует, но Бакальчук предложила правительству меры поддержки несуществующего бизнеса. Очень интересное предложение! Главное – это выделить государственных денег побольше :) И «попилить» их правильно.
Жду минусов от «великих русских бизнесменов» :) Отмечайтесь!
Всегда приятно встретить и послушать человека, имеющего официальные полномочия говорить от имени большинства)
Молодцом Татьяна)
"...Татьяна Бакальчук в феврале официально стала самой богатой женщиной России...незадолго до этого события ...в конце прошлого года Бакальчук встретилась с зампредом правительства Максимом Акимовым..." — А а...
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