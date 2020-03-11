Их уже обсуждают профильные министерства, рассказали в компании.

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В конце 2019 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук встретилась с ныне бывшим вице-премьером России Максимом Акимовым и поделилась идеями, как улучшить условия для предпринимательства в России. Об этом пишет Baza.

После встречи Бакальчук отправила Акимову письмо с рекомендациями. В частности, она посоветовала сделать добровольной сертификацию одежды, упростить использование электронной подписи и разрешить самозанятым оформление товарных знаков.

Татьяна Бакальчук также предложила интегрировать цифровую платформу поставщика Wildberries с государственными организациями, которые отвечают за поддержку малого и среднего бизнеса, отмечает Baza. На сайте онлайн-магазина хранятся данные 16,5 тысяч компаний, в том числе малых предпринимателей.

Вице-премьер разослал письмо в пять министерств: Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин, Минтруд и Минкомсвязи — и поручил рассмотреть предложения главы Wildberries, пишет Baza.

Отправку письма и встречу Бакальчук с Акимовым изданию подтвердили в пресс-службе онлайн-магазина. Ответа компания ещё не получила, но Wildberries обсуждает предложения с профильными министерствами, уточняет Baza.