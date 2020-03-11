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Финансы
Галина Мубаракшина
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук предложила правительству меры поддержки бизнеса Материал редакции

Их уже обсуждают профильные министерства, рассказали в компании.

14 комментариев
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В конце 2019 года основательница Wildberries Татьяна Бакальчук встретилась с ныне бывшим вице-премьером России Максимом Акимовым и поделилась идеями, как улучшить условия для предпринимательства в России. Об этом пишет Baza.

После встречи Бакальчук отправила Акимову письмо с рекомендациями. В частности, она посоветовала сделать добровольной сертификацию одежды, упростить использование электронной подписи и разрешить самозанятым оформление товарных знаков.

Татьяна Бакальчук также предложила интегрировать цифровую платформу поставщика Wildberries с государственными организациями, которые отвечают за поддержку малого и среднего бизнеса, отмечает Baza. На сайте онлайн-магазина хранятся данные 16,5 тысяч компаний, в том числе малых предпринимателей.

Вице-премьер разослал письмо в пять министерств: Минэкономразвития, Минпромторг, Минфин, Минтруд и Минкомсвязи — и поручил рассмотреть предложения главы Wildberries, пишет Baza.

Отправку письма и встречу Бакальчук с Акимовым изданию подтвердили в пресс-службе онлайн-магазина. Ответа компания ещё не получила, но Wildberries обсуждает предложения с профильными министерствами, уточняет Baza.

В Минпромторге назвали отмену обязательной сертификации разумной. Остальные министерства посоветовали обратиться в Минэкономразвития как к главному исполнителю поручения. В самом ведомстве не ответили на запрос.

#новость #wildberries

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14 комментариев
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Михаил Кочубеев

18

шикарный ход для прокачки своего бизнеса под видом помощи предпринимателям)))

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Ренат Смольный

Михаил
–1

Ну сейчас подумают и сделают ротенберговский маркетплейс с гос.поддержкой. Делов то

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Mike Raitsyn

10

Меры поддержки бизнеса: 
1) перевести уплату налогов на сотрудников, а не на работодателя
2) ликвидировать лимиты по УСН
3) дать четкие правила игры по налоговой нагрузке, убрать "резиновые" статьи про "мошенничество" 

Остальное BS 

Ответить

Ware Wow

Mike
0

хотели бы, сделали. время было.
одни разговоры каждый день.
значит это только видимость.
во вне говорят одно, а внутри другое.

Ответить

Sergei Timofeyev

Mike
0

Всё, кроме последнего, весьма сомнительно в текущей ситуации.

Ответить

Икс Маска

–6

Большинство россиян считают, что бизнес в России есть. Правда, вряд ли, это самое большинство, понимает, что такое бизнес. Многие считают, что это, когда много денег, яхты и делать ничего не надо. На самом деле, реального бизнеса в России тупо не существует, но Бакальчук предложила правительству меры поддержки несуществующего бизнеса. Очень интересное предложение! Главное – это выделить государственных денег побольше :) И «попилить» их правильно. 

Жду минусов от «великих русских бизнесменов» :) Отмечайтесь!

Ответить

Andrew Simon

Икс
8

Всегда приятно встретить и послушать человека, имеющего официальные полномочия говорить от имени большинства)

Ответить

Икс Маска

Andrew
0

Если Татьяне Бакальчук можно, то вам тоже можно. Не бойтесь, в России все можно – это «демократия.ру» такая.

Ответить

Антон

1

""мне бы ещё...эээ...денюжку"

Ответить

Ware Wow

0

куда еще поддержки? 
уже 20 лет обещают, вам этого мало?

Ответить

John Smith

0

А что так можно было?!

Ответить

Светлана Крапивина

0

Молодцом Татьяна)

Ответить

tabularasa

Светлана
0

Молодцом Светлана)

Ответить

Serge Sokolov

0

"...Татьяна Бакальчук в феврале официально стала самой богатой женщиной России...незадолго до этого события ...в конце прошлого года Бакальчук встретилась с зампредом правительства Максимом Акимовым..." — А  а... 

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