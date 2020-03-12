Сервис будет встроен в мобильные приложения банков-партнёров, говорят источники.
- Платёжная система Visa позволит своим клиентам удалять данные карты со сторонних сайтов. Новый сервис для управления подписками будет встроен в мобильные приложения банков-партнёров, сообщает РБК со ссылкой на три источника на рынке.
- «Московский кредитный банк» (МКБ) подтвердил существование проекта. В компании «очень заинтересованы» внедрением такого сервиса. Представители ВТБ, «Русского стандарта» и «Открытия» заявили, что банки могут рассмотреть такое предложение. В пресс-службе Visa отказались от комментариев.
- Пользователи смогут видеть список сайтов, на которых они оставили данные своей карты. «Когда пользователь привязывает свою карту к сервису, например к такси, банк-эквайер на своей стороне хранит данные карты клиента. В данном же случае банк будет хранить не данные карты, а платежный токен, по аналогии с кошельками (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Это гораздо безопаснее», — объяснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.
- Таких сервисов на рынке пока нет, сказал начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров. Похожий проект готовит «альтернативная международная платёжная система», сообщил Курзяков, не уточнив её название. В Mastercard и «Мир» к моменту публикации не ответили на запрос РБК.
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badResistor
ждем аналога от мастеркард
Dmitry KabanovbadResistor
ждём аналог для персональных данных, но отозвать скан паспорта у дедушки на кпп будет не так просто, конечно
Алексей Штейн
жаль не мастер кард(
Григорий Догонин
топище!
Владимир Беляев
Наконец-то!
Alexander Klimanskiy
Жалко пэйпэл не взлетел. Передавать реквизиты своей карты сторонним сервисам бред изначально. Всё равно что я разрешаю посторонним людям лазить в мой кошелёк.
Dmitry Egorov
Интересно, мне надо будет все подписки заново оформить, чтобы сайты получили новые токены, или они без меня все сделают?
С другой стороны, ребята, зарабатывающие на PCI DSS (в широком смысле) напряглись. Если так пойдёт дальше, их компетенции будут нужны сильно реже
Антон ШтадлерDmitry
так не сервисы же хранят данные карт, а банки, услугами которых пользуются сервисы. Теперь вместо данных карты будут токены для акцепта платежа
Dmitry EgorovАнтон
Ох, точно. Спасибо да разъяснения!
Михаил Филиппов
Наконец-то, недавно мне аккаунт нетфликса взломали с привязанной картой. Пытался отвязать карту через банк (тинькофф), не смогли помочь, предложили заблокировать карту. Отказался, пришлось все деньги экстренно переводить на другую карту пока доступ к аккаунту восстанавливал.
ТинькоффМихаил
Банк не может отвязать карту, это необходимо делать через сам сервис и его поддержку.
Михаил Шулепов
Вообще, давно уже пора что-то с этим сделать. Надоело оставлять и вводить каждый раз данные при совершении покупок, тем более, что карта не всегда под рукой. Вот тут кстати, платежи по qr-коду были бы неплохим решеним.
Michael IvoninМихаил
Google Pay и Apple позволяют такое. Как в мобильных приложениях, так и в веб-браузерах. Один раз кнопочку нажать нужно всего.
alex twitMichael
+
Мегаудобно
Михаил Шулеповalex
Позволяют, но хотелось бы нативное решение без прослоек. И это либо я делаю что-то не так, но далеко не на всех сайтах вижу опцию apple pay.
Timur
Почему-то все упускают кое-какую деталь.
Токен будет у банка-эквайера. А у сервисов данные карт вполне могут сохраниться — на это Visa как влияет?
Антон ШтадлерTimur
сервисы не хранят данные карт
Василий АнисимовАнтон
В Букинге каком-нибудь сейчас поржали
TimurАнтон
Ещё как хранят. Тот же Букинг, который вспомнили внизу, не только хранит, но и оставляет право передать полные реквизиты менеджеру гостиницы.
Антон ШтадлерTimur
не знаю про Букинг, но тот же ЯТакси не хранит
3.8. Яндекс.Такси не имеет доступа к указанным Пользователем данным банковской карты и не несет ответственности за сохранность и конфиденциальность передаваемых данных при проведении безналичной оплаты. Безналичная оплата осуществляется Пользователем с участием уполномоченного оператора по приему платежей, или оператора электронных денежных средств, или иных участников расчетов, информационно-технологического взаимодействия, и регулируется правилами международных платежных систем, банков (в том числе банка-эмитента Привязанной карты) и других участников расчетов
TimurАнтон
Это от сервиса зависит, да.
Антон ШтадлерTimur
а какие российские сервисы хранят, речь ведь об РФ идет? Насколько я знаю, здесь еще вопрос правового регулирования в отдельных странах
Den ZomannTimur
Перевыпуск карты решает вопрос. Если нет тогда закрыть счёт и открыть новый.
TimurDen
Нет, не решает.
BrutalDev
давно пора
Den Zomann
Обращаетесь в банк и просите выпустить виртуальную допку с платежной системой VISA. И только ее привязывание в интернете, основная карта может быть другой.
Егор Демешко
Ждём
Владимир Ряшенцев
а разве этот сервис сможет решить проблему мошенничества с картами? Хранить реквизиты карты может кто угодно и где угодно, хоть на сервере, хоть в тетрадке ручкой :)
Sergey Baklashov
MasterCard, дерзай 🤟