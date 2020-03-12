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Финансы
Лиана Липанова
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РБК: Visa запустит в России сервис для управления подписками и позволит удалять данные карты со сторонних сайтов Материал редакции

Сервис будет встроен в мобильные приложения банков-партнёров, говорят источники.

  • Платёжная система Visa позволит своим клиентам удалять данные карты со сторонних сайтов. Новый сервис для управления подписками будет встроен в мобильные приложения банков-партнёров, сообщает РБК со ссылкой на три источника на рынке.
  • «Московский кредитный банк» (МКБ) подтвердил существование проекта. В компании «очень заинтересованы» внедрением такого сервиса. Представители ВТБ, «Русского стандарта» и «Открытия» заявили, что банки могут рассмотреть такое предложение. В пресс-службе Visa отказались от комментариев.
  • Пользователи смогут видеть список сайтов, на которых они оставили данные своей карты. «Когда пользователь привязывает свою карту к сервису, например к такси, банк-эквайер на своей стороне хранит данные карты клиента. В данном же случае банк будет хранить не данные карты, а платежный токен, по аналогии с кошельками (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Это гораздо безопаснее», — объяснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.
  • Таких сервисов на рынке пока нет, сказал начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров. Похожий проект готовит «альтернативная международная платёжная система», сообщил Курзяков, не уточнив её название. В Mastercard и «Мир» к моменту публикации не ответили на запрос РБК.

#новость #visa

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29 комментариев
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badResistor

21

ждем аналога от мастеркард

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Dmitry Kabanov

badResistor
0

ждём аналог для персональных данных, но отозвать скан паспорта у дедушки на кпп будет не так просто, конечно

Ответить

Алексей Штейн

18

жаль не мастер кард(

Ответить

Григорий Догонин

9

топище!

Ответить

Владимир Беляев

5

Наконец-то!

Ответить

Alexander Klimanskiy

3

Жалко пэйпэл не взлетел. Передавать реквизиты своей карты сторонним сервисам бред изначально. Всё равно что я разрешаю посторонним людям лазить в мой кошелёк.

Ответить

Dmitry Egorov

0

Интересно, мне надо будет все подписки заново оформить, чтобы сайты получили новые токены, или они без меня все сделают?

С другой стороны, ребята, зарабатывающие на PCI DSS (в широком смысле) напряглись. Если так пойдёт дальше, их компетенции будут нужны сильно реже

Ответить

Антон Штадлер

Dmitry
1

так не сервисы же хранят данные карт, а банки, услугами которых пользуются сервисы. Теперь вместо данных карты будут токены для акцепта платежа

Ответить

Dmitry Egorov

Антон
0

Ох, точно. Спасибо да разъяснения!

Ответить

Михаил Филиппов

0

Наконец-то, недавно мне аккаунт нетфликса взломали с привязанной картой. Пытался отвязать карту через банк (тинькофф), не смогли помочь, предложили заблокировать карту. Отказался, пришлось все деньги экстренно переводить на другую карту пока доступ к аккаунту восстанавливал.

Ответить

Тинькофф

Михаил
1

Банк не может отвязать карту, это необходимо делать через сам сервис и его поддержку. 

Ответить

Михаил Шулепов

0

Вообще, давно уже пора что-то с этим сделать. Надоело оставлять и вводить каждый раз данные при совершении покупок, тем более, что карта не всегда под рукой. Вот тут кстати, платежи по qr-коду были бы неплохим решеним. 

Ответить

Michael Ivonin

Михаил
1

Google Pay и Apple позволяют такое. Как в мобильных приложениях, так и в веб-браузерах. Один раз кнопочку нажать нужно всего.

Ответить

alex twit

Michael
0

+
Мегаудобно

Ответить

Михаил Шулепов

alex
0

Позволяют, но хотелось бы нативное решение без прослоек. И это либо я делаю что-то не так, но далеко не на всех сайтах вижу опцию apple pay. 

Ответить

Timur

0

Почему-то все упускают кое-какую деталь. 

Токен будет у банка-эквайера. А у сервисов данные карт вполне могут сохраниться — на это Visa как влияет? 

Ответить

Антон Штадлер

Timur
0

сервисы не хранят данные карт

Ответить

Василий Анисимов

Антон
1

В Букинге каком-нибудь сейчас поржали

Ответить

Timur

Антон
0

Ещё как хранят. Тот же Букинг, который вспомнили внизу, не только хранит, но и оставляет право передать полные реквизиты менеджеру гостиницы. 

Ответить

Антон Штадлер

Timur
0

не знаю про Букинг, но тот же ЯТакси не хранит
3.8. Яндекс.Такси не имеет доступа к указанным Пользователем данным банковской карты и не несет ответственности за сохранность и конфиденциальность передаваемых данных при проведении безналичной оплаты. Безналичная оплата осуществляется Пользователем с участием уполномоченного оператора по приему платежей, или оператора электронных денежных средств, или иных участников расчетов, информационно-технологического взаимодействия, и регулируется правилами международных платежных систем, банков (в том числе банка-эмитента Привязанной карты) и других участников расчетов

Ответить

Timur

Антон
0

Это от сервиса зависит, да. 

Ответить

Антон Штадлер

Timur
0

а какие российские сервисы хранят, речь ведь об РФ идет? Насколько я знаю, здесь еще вопрос правового регулирования в отдельных странах

Ответить

Den Zomann

Timur
0

Перевыпуск карты решает вопрос. Если нет тогда закрыть счёт и открыть новый.

Ответить

Timur

Den
0

Нет, не решает. 

Ответить

BrutalDev

0

давно пора

Ответить

Den Zomann

0

Обращаетесь в банк и просите выпустить виртуальную допку с платежной системой VISA. И только ее привязывание в интернете, основная карта может быть другой.

Ответить

Егор Демешко

0

Ждём

Ответить

Владимир Ряшенцев

0

а разве этот сервис  сможет решить проблему мошенничества с картами? Хранить реквизиты карты может кто угодно и где угодно, хоть на сервере, хоть в тетрадке ручкой :)

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Sergey Baklashov

0

MasterCard, дерзай 🤟

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