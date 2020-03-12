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Лиана Липанова
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Visa запустит в России сервис для управления подписками и позволит удалять данные карты со сторонних сайтов Материал редакции

Сервис будет встроен в мобильные приложения банков-партнёров, говорят источники.

  • Платёжная система Visa позволит своим клиентам удалять данные своей карты со сторонних сайтов. Новый сервис для управления подписками будет встроен в мобильные приложения банков-партнёров, сообщает РБК со ссылкой на три источника на рынке.
  • «Московский кредитный банк» (МКБ) подтвердил существование проекта. В компании «очень заинтересованы» внедрением такого сервиса. Представители ВТБ, «Русского стандарта» и «Открытия» заявили, что банки могут рассмотреть такое предложение. В пресс-службе Visa отказались от комментариев.
  • Пользователи смогут видеть список сайтов, на которых они оставили данные своей карты. «В настоящее время, когда пользователь привязывает свою карту к сервису, например к такси, банк-эквайер на своей стороне хранит данные карты клиента. В данном же случае банк будет хранить не данные карты, а платежный токен, по аналогии с кошельками (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay). Это гораздо безопаснее», — объяснил директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков.
  • Таких сервисов на рынке пока нет, сказал начальник управления транзакционного бизнеса банка «Открытие» Дмитрий Бочеров. Похожий проект готовит «альтернативная международная платёжная система», сообщил Курзяков, не уточнив её название. В Mastercard и «Мир» к моменту публикации не ответили на запрос РБК.

#новость #visa

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4 комментария
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топище!

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жаль не мастер кард(

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Наконец-то!

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ждем аналога от мастеркард

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