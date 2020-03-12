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Финансы
Галина Мубаракшина
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Власти разрешили компаниям проводить собрания акционеров заочно в 2020 году из-за коронавируса Материал редакции

Такая поправка есть в законе о сделке по продаже правительству пакета акций «Сбербанка», который Госдума приняла в третьем чтении.

5 комментариев
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Пакет законов о покупке 50% плюс одной акции в уставном капитале «Сбербанка», которые принадлежат Банку России, принят Госдумой в третьем, окончательном чтении.

В нём есть норма, согласно которой российские публичные акционерные общества (ПАО) смогут в 2020 году проводить собрания акционеров в заочной форме, пишет ТАСС. Решение об этом должен принять наблюдательный совет общества.

В заочной форме могут проходить собрания, на которых обсуждается избрание совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, годового отчёта и ряд других вопросов, уточняет «Интерфакс». Поправку внесли из-за вспышки коронавируса, пояснил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Долю в «Сбербанке» Минфин выкупит за счёт средств Фонда национального благосостояния, говорится в законе о покупке акций правительством России. Обыкновенные акции «Сбербанка» будут проданы по средневзвешенной цене за шесть месяцев до первого раунда сделки. Ожидаемая дивидендная доходность по итогам 2019 года превысит 9%, уточняет ТАСС.

Обязательную оферту миноритариям заменит акционерное соглашение, которое будет действовать три года. Первоначальная редакция закона предполагала направление оферты о выкупе акций у миноритариев, напоминают «Ведомости». Согласно закону об акционерных обществах, так должен поступить покупатель более 30% акций ПАО.

До отчуждения акций у Банка России в состав наблюдательного совета «Сбербанка» должны войти до пяти человек, в том числе один госслужащий и один представитель ЦБ. Новых участников наблюдательного совета отберут на общем собрании акционеров «Сбербанка».

О планируемой покупке доли в «Сбербанке» Минфин сообщил в феврале 2020 года. Для Центробанка совмещение ролей регулятора и акционера банка — конфликт интересов. Выкуп акций решит эту проблему, поясняли в министерстве. 11 февраля 2020 года доля ЦБ в «Сбербанке» стоила около 2,8 трлн рублей, уточняет Forbes.

#новости #цб #сбербанк

Финансы
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5 комментариев
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Паронормальный

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А я не пошел... я купил мотыля и ушел не рыбалку

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Alexandr Simonov

Паронормальный
0

Бедный. Теперь можно заочно уходить на реку.

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Arthur Niazyan

Паронормальный
0

Как-то проезжали какое то село, поймали местное радио. А там эта песня. Так и не поняли, кто поёт :)

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Григорий Догонин

0

девушка не хочет - для профилактики борьбы с коронавирусом!

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Альберт Штерн

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Власти подписали «указ(?)» что депутатам теперь не обязательно приходить на собрания ! Ой, из-за короновируса разумеется

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