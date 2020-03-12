На рынок влияют новости о распространении коронавируса, падение цен на нефть и закрытие сообщения между Европой и США.

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Торги на Мосбирже закрылись резким падением фондовых индексов и акций крупнейших российский компаний, а также обвалом курса рубля. Индекс Мосбиржи к 18:50 мск «просел» на 8,28% и составил 2286,4 пунктов, индекс РТС — на 11,03% и закрепился на 966,4 пунктах.

Мосбиржа заявила, что обеспечит непрерывность торгов при любых сценариях развития ситуации в связи с распространением коронавируса в России.

Биржевые курсы доллара и евро продолжили расти: доллар достигал цены в 75,49 рублей, евро — 84,85 рублей. Курс доллара превысил отметку в 75 рублей впервые с января 2016 года. ЦБ зафиксировал курс доллара на 13 марта выше 74 рублей, курс евро — около 83,65 рублей.

Американские рынки открылись падением индекса S&P 500 на 7% — это привело к автоматической приостановке торгов. До этого торги останавливали 9 марта. По данным на 21:32 мск, S&P 500 упал на 7,76%, Dow Jones — на 8,47%, Nasdaq — на 7,42%.

Азиатские рынки также падали: японский Nikkei 225 закрылся падением на 4,41%, гонконгский Hang Seng — на 3,6%, шанхайский SSE Composite — на 1,5%.

Британский FTSE 100 снизился на 10,87% на закрытии торгов, общеевропейский индекс Stoxx 600 потерял 11,48%.



Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что на рынках «царит хаос» на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, закрытия въезда в США из Европы и предложения Саудовской Аравии продавать нефть европейским странам по $25 за баррель после разрыва сделки ОПЕК+.

По словам аналитиков, курс доллара по 75 рублей равновесен цене нефти в $30 за баррель: краткосрочное превышение этого уровня возможно, но ненадолго. Однако эксперты не исключают, что цены на нефть могут упасть так сильно, что доллар может стоить и 80 рублей. По данным на 22:00 мск, баррель нефти Brent стоит $33,11.

Аналитики, которых опросил Forbes, отмечают, что на американских рынках падение ожидалось давно: если бы не коронавирус, воплотился бы какой-то другой риск, поскольку нельзя расти бесконечно.