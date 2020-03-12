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На рынок влияют новости о распространении коронавируса, падение цен на нефть и закрытие сообщения между Европой и США.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что на рынках «царит хаос» на фоне объявления Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, закрытия въезда в США из Европы и предложения Саудовской Аравии продавать нефть европейским странам по $25 за баррель после разрыва сделки ОПЕК+.
По словам аналитиков, курс доллара по 75 рублей равновесен цене нефти в $30 за баррель: краткосрочное превышение этого уровня возможно, но ненадолго. Однако эксперты не исключают, что цены на нефть могут упасть так сильно, что доллар может стоить и 80 рублей. По данным на 22:00 мск, баррель нефти Brent стоит $33,11.
Аналитики, которых опросил Forbes, отмечают, что на американских рынках падение ожидалось давно: если бы не коронавирус, воплотился бы какой-то другой риск, поскольку нельзя расти бесконечно.
«Падение рынка происходит в том числе из-за снижения ожиданий инвесторов о финансовых показателях американских компаний — прибыли сокращаются, стоимости компаний тоже», — отмечает инвестменеджер «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин. Он добавил, что многих новых инвесторов одолевает паника, поэтому идут распродажи.
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