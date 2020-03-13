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Компания рассчитывает увеличить выручку и выйти на биржу в 2020 году, но этим планам может помешать коронавирус, пишет издание.
Убыток Airbnb увеличился почти вдвое по итогам четвёртого квартала 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с бухгалтерией компании.
Сумма $276,4 млн — это убыток без учёта налогов, амортизации и других отчислений. В четвёртом квартале 2018 года убытки компании составляли $143,7 млн.
Выручка Airbnb за тот же период выросла на 32% и достигла $1,1 млрд. Сейчас на счетах компании свыше $2 млрд. Airbnb отказалась комментировать Bloomberg эти данные.
В первом квартале 2020 года сервис рассчитывал на увеличение выручки на 25%, рассказал Bloomberg источник. Этим планам может помешать вспышка коронавируса Covid-19, отмечает издание.
Аналитическая компания AirDNA опубликовала данные о количестве бронирований на Airbnb в январе и марте 2020 года. В Пекине оно уменьшилось на 96%, в Сеуле на 46%, в Риме — на 41%, в Токио — на 29%, подсчитали в компании.
Covid-19 нанёс сильный удар по туриндустрии и может помешать планам Airbnb по размещению акций на бирже, указывает Bloomberg. Компания планирует провести IPO в 2020 году, инвесторы оценивают Airbnb в $31 млрд, напоминает издание.
Жесть. Компании вокруг туризма очень сильно пострадают. Следом и недвижка пострадает наверно и девелоперы, вся ХОРЕКА, массовые развлечения, очень длинная цепочка. Может дойти даже до банкротств юр лиц, физ лиц, банковского, кредитного кризиса.
Непонятно вообще будет ли какая либо миграция этим летом или скорее всего нет.
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