Компания рассчитывает увеличить выручку и выйти на биржу в 2020 году, но этим планам может помешать коронавирус, пишет издание.

Убыток Airbnb увеличился почти вдвое по итогам четвёртого квартала 2019 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с бухгалтерией компании.

Сумма $276,4 млн — это убыток без учёта налогов, амортизации и других отчислений. В четвёртом квартале 2018 года убытки компании составляли $143,7 млн.

Выручка Airbnb за тот же период выросла на 32% и достигла $1,1 млрд. Сейчас на счетах компании свыше $2 млрд. Airbnb отказалась комментировать Bloomberg эти данные.

В первом квартале 2020 года сервис рассчитывал на увеличение выручки на 25%, рассказал Bloomberg источник. Этим планам может помешать вспышка коронавируса Covid-19, отмечает издание.