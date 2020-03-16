Компании в сфере туризма и авиаперевозок получат налоговые каникулы, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов, пишет газета.

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Власти разрабатывают антикризисный план для поддержки экономики на фоне распространения коронавируса Covid-2019, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. В правительстве отказались от комментариев, подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника, пишет газета.

Размер антикризисного фонда, предположительно, составит 300 млрд рублей, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Антикризисный план предусматривает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения.

Например, бизнес получит налоговые каникулы, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов.

Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.

По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры. Однако снижение налогов, меры по поддержке инвестиций и регионов не помогут быстро решить проблему, утверждает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Обновление 12:15. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал список мер по борьбе с коронавирусом в России, на которые будет выделено до 300 млрд рублей: