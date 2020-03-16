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Компании в сфере туризма и авиаперевозок получат налоговые каникулы, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов, пишет газета.
Власти разрабатывают антикризисный план для поддержки экономики на фоне распространения коронавируса Covid-2019, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. В правительстве отказались от комментариев, подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника, пишет газета.
Размер антикризисного фонда, предположительно, составит 300 млрд рублей, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Антикризисный план предусматривает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения.
Например, бизнес получит налоговые каникулы, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов.
Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.
По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры. Однако снижение налогов, меры по поддержке инвестиций и регионов не помогут быстро решить проблему, утверждает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.
Обновление 12:15. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал список мер по борьбе с коронавирусом в России, на которые будет выделено до 300 млрд рублей:
Уже начал переживать на Ротенбергов, а тут им помощь подъехала. Надеюсь, что этих денег им хватит. Если что мы скинемся.
Алишера Бурхановича ещё не забывайте, пожалуйста.
У него тоже яхта сама по себе больше становиться не будет.
Круто, в среднем по 2 тыщи на каждого гражданина РФ. Это прорыв.
А почему про банки не написали? Ипотеки, кредиты - отсрочка будет как в Италии, например?
Ну ипотека это святое. Нужно платить.
Святое для кого? Если вынужденный простой, нет заработков, то с чего платить? Или только банки должны зарабатывать?
Считаю, что все платежи можно пролонгировать без последствий на время карантина.
Что вы тут кричите. Вам же сказали, нужно плОтить!
Тут мы приходим к пониманию, что даже живя в кредит нужно уметь либо перекредитовываться, либо иметь запас денег на погашение задолженности. Желательно равный сумме кредита.
Про пролонгировать напомню март-май 2008 год. США. Есть определённый процент невозврата в месяц, если мы превысим его, то потеряем ликвидность.
Не могу с вами согласиться. В подобные периоды здравый смысл подсказывает, что о банках нужно думать в последнюю очередь. Всё остальное - навязанные правила игры, не учитывающие реальность.
Когда в Иркутске было наводнение, догадались же решить эту проблему.
Я сейчас ушёл с работы. Да, у меня есть обязательства, поэтому предусмотрел, чтобы на ближайшие полгода я их смог выполнить в полном объёме и особо не отказывать в том, что нужно сейчас.
Учитывая, что рынки в России уже давным-давно на грани ликвидности, то отсрочки без погашения сильно ударят по банковской системе.
Уволили? В какой сфере работали? ит?
Почему сразу уволили? Добровольно ушёл. Нельзя долго сидеть на одном месте. Ойти, да.
Ушёл с работы - другая история.
Я написал про ситуацию с «чёрным лебедем», когда рынки встали, людям приходится сидеть в изоляции и вынужденно не работать, а проценты капают.
Мы опять ходим возле базовых определений в экономике. У меня когда-то был один директор, который говорил так: если ты что-то задумал делать, то у тебя должна быть подушка месяцев на шесть-двенадцать, лучше - больше. Если она есть, если есть цель - действуй. Люди же предпочитают жить сиюминутно, закредитовываясь имея под собой низкую ликвидность, то есть любое нарушение цепочки приведёт к большим последствиям.
К кризисам надо быть готовым, учитывая их частоту.
Базовые определения экономики придумали люди. Ничто не мешает их поменять в некоторых случаях. Если никто не зарабатывает, экономика встала, почему только банки должны зарабатывать?
А если события продолжаются так долго, что подушек ни у кого не осталось? Пойдёте недвижку и машину на банк переписывать?:))
Анатолий, можно поменять определения, а ликвидности как не было, так и нет. В экономике нет денег!
Возникает вопрос,зачем мне брать кредит,если у меня есть деньги купить товар?
Вот тут мы подходим к пониманию экономики и цене денег. ))
Вы имеете стабильную работу, подушку, процент по кредиту вас не сильно беспокоит, после того как сторговали его до 9%. Какой смысл тратить деньги из вашей подушки (которые лежат в баксах)? ;)
В среднем по 10 копеек на человека и 60 млн на чиновника. Давайте быть реалистами друзья, мы в России живем
"Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных."
Какие блядь работодатели могут быть у реальных ИП и самозанятых. Какие блядь больничные, вот я ИП , кому я свой больничный покажу и компенсирую?
"По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры."
Это не эксперты. это мусор. Правильные и быстрые меры, это карантин страны неделю назад, закупка тестов в Китае ( если сами не можем сделать) и массовое тестирование всех у кого ОРВИ и пневмония в Москве, СПб и где большой въездной поток в страну.
Вот графики наглядно показывающие что дает вовремя введенный карантин, а не 300 мрд рублей которые спиздят.
Бизнес ведётся на свой страх и риск. Правительство просит помочь работникам.
Бизнес не защищён ничем, кроме права действовать на свой страх и риск для извлечения прибыли, работники защищены трудовым кодексом. В отличие от предпринимателя работнику обязательно нужно платить зарплату. Из каких он это будет делать средств - всем всё равно.
ЗЫ: я давно говорю о том, что нынешний трудовой кодекс во многих сферах не может нормально применяться. Лично я за американский подход, когда заключаются срочные трудовые договора, а после аттестация и прочее: либо пролонгируют, либо ищи другое место.
Не офигеть. Пришел на работу,а тебя выкинули на мороз. Ипотека и прочее:твои проблемы.
Конец года и ты трясешься: продлят ли договор? Офигеть можно планировать .
Повторюсь: это нормальная мотивация. У нас по 15-20 лет сидят на одном и том же месте с отрицательной эффективностью, а по ТК РФ их не уволить, так как безупречно всё прикрыто справками и бумагами.
Сидят потому что рабочих мест нет нормальных. И сидят они за пониженную заработную плату.
Тут не всё так однозначно, как и в моём сообщении. Рабочие места есть, квалифицированных спецов очень и очень мало.
Рабочие места есть, оплаты труда нет. Достойной.
Потому и сидят люди на своих местах,так как знают что не найти лучше. Особенно в провинции.
В провинции отсутствие конкуренции и кумовство этому способствует. Знаю, плавали. В Москве такое тоже возможно, но в меньшей степени. Пока.
Сидят ровно и в Москве. Просто устроились и сидят. Толком ничего не делают, бумажки перекладывают и не хотят развиваться. Рынку нужны рабочие руки, светлые головы, а им и так комфортно на 40-50 тысяч где с 9 до 18 сидишь и пинаешь балду.
Да, у нас с этим проблемы.
40-50к в мск?! Чего то мало. Там аренда же 30к.
Ужас.
Вы не забывайте, что есть местные, у которых нет такой проблемы.
Работники не занимаются бизнесом. Они же не участвуют в распределении прибыли.
Не понимаю почему правительство должно поддерживать "жуликов". Может лучше наоборот обложить дополнительными налогами?
Вроде не самая плохая новость, но нет, все все равно недовольны))
Все знают, что ни одной копейки из этих денег не пойдет
Воу-воу, полегче
И чему тут радоваться?
Не радуйтесь, страдайте - это ваш выбор
У меня сегодня народ на работе забастовку устроил, требуют распустить их на время карантина на удаленную работу((
Новые сотрудники, надеюсь, за забором уже стоят, ожидают? На одной из работ так у меня и было. Долго они ещё потом искали нужного человека. )))
А в это время Трамп устанавливает 0% ставку налога на заработную плату до конца 2020 года. https://www.youtube.com/watch?v=cPGUFe6EEM4
Я не знаю сколько это в абсолютном выражении в масштабах США, но думаю не меньше 100 млрд$ (в России в 2017 г. "плоский" НДФЛ в 13% принёс в бюджет 3,3 триллиона руб., или 50 млрд$).
И это больше похоже на поддержку, чем выделение сумм, которые не дойдут до нуждающихся.
Да, тяжело быть мировой бензоколонкой, просто так печатный станок не запустишь
Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.
Ага! Налог или сбор введут. Поддержат!
Потому что будет осуществляться адресная помощь! А налог со всех возьмут.
А откуда ещё брать деньги на реализацию правительственных антикризисных мер? )
Шведское правительство также утвердило кризисный пакет стоимостью в 300 миллиардов крон.
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