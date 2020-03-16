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Финансы
Лиана Липанова
2379

Правительство создаст антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки экономики из-за коронавируса Материал редакции

Компании в сфере туризма и авиаперевозок получат налоговые каникулы, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов, пишет газета.

61 комментарий
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Власти разрабатывают антикризисный план для поддержки экономики на фоне распространения коронавируса Covid-2019, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. В правительстве отказались от комментариев, подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника, пишет газета.

Размер антикризисного фонда, предположительно, составит 300 млрд рублей, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Антикризисный план предусматривает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения.

Например, бизнес получит налоговые каникулы, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов.

Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.

По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры. Однако снижение налогов, меры по поддержке инвестиций и регионов не помогут быстро решить проблему, утверждает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Обновление 12:15. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал список мер по борьбе с коронавирусом в России, на которые будет выделено до 300 млрд рублей:

  • Создание системы оповещения граждан о ситуации по распространению заболевания.
  • Создание единой горячей линии.
  • Особый порядок выдачи больничных для людей, отправленных на карантин.
  • Ускоренная легализация онлайн-продажи безрецептурных лекарств.
  • Специальный фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусом.
  • Отсрочка по выплате налогов для бизнеса в сфере туризма и авиаперевозок.
  • Отмена ограничений по доставке товаров в городах и передвижению транспорта ритейлеров, открытие на таможне «зелёного коридора» для товаров первой необходимости.
  • Расширение программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса.
  • Закрытие границы с Белоруссией.

#новость #коронавирус

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61 комментарий
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evilnw

29

Уже начал переживать на Ротенбергов, а тут им помощь подъехала. Надеюсь, что этих денег им хватит. Если что мы скинемся.

Ответить

Dear Moscow,

evilnw
4

Алишера Бурхановича ещё не забывайте, пожалуйста. 

У него тоже яхта сама по себе больше становиться не будет.

Ответить

Анатолий Б.

16

Круто, в среднем по 2 тыщи на каждого гражданина РФ. Это прорыв.
А почему про банки не написали? Ипотеки, кредиты - отсрочка будет как в Италии, например?

Ответить

Konstantin K

Анатолий
17

Ну ипотека это святое. Нужно платить.

Ответить

Анатолий Б.

Konstantin
1

Святое для кого? Если вынужденный простой, нет заработков, то с чего платить? Или только банки должны зарабатывать?
Считаю, что все платежи можно пролонгировать без последствий на время карантина.

Ответить

Konstantin K

Анатолий
3

Это шутка была

Ответить

Andrey Starchenko

Анатолий
1

Что вы тут кричите. Вам же сказали, нужно плОтить!

Ответить

Молодой Папа

Andrey
1

«-У вас отец плотник?..
-Да неет, ну, он же плОтит!» :)

Ответить

Sergei Timofeyev

Анатолий
0

Тут мы приходим к пониманию, что даже живя в кредит нужно уметь либо перекредитовываться, либо иметь запас денег на погашение задолженности. Желательно равный сумме кредита.
Про пролонгировать напомню март-май 2008 год. США. Есть определённый процент невозврата в месяц, если мы превысим его, то потеряем ликвидность.

Ответить

Анатолий Б.

Sergei
3

Не могу с вами согласиться. В подобные периоды здравый смысл подсказывает, что о банках нужно думать в последнюю очередь. Всё остальное - навязанные правила игры, не учитывающие реальность.
Когда в Иркутске было наводнение, догадались же решить эту проблему.

Ответить

Sergei Timofeyev

Анатолий
0

Я сейчас ушёл с работы. Да, у меня есть обязательства, поэтому предусмотрел, чтобы на ближайшие полгода я их смог выполнить в полном объёме и особо не отказывать в том, что нужно сейчас.

Учитывая, что рынки в России уже давным-давно на грани ликвидности, то отсрочки без погашения сильно ударят по банковской системе.

Ответить

Konstantin K

Sergei
0

Уволили? В какой сфере работали? ит?

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstan…
0

Почему сразу уволили? Добровольно ушёл. Нельзя долго сидеть на одном месте. Ойти, да.

Ответить

Анатолий Б.

Sergei
0

Ушёл с работы - другая история.
Я написал про ситуацию с «чёрным лебедем», когда рынки встали, людям приходится сидеть в изоляции и вынужденно не работать, а проценты капают.

Ответить

Sergei Timofeyev

Анатолий
0

Мы опять ходим возле базовых определений в экономике. У меня когда-то был один директор, который говорил так: если ты что-то задумал делать, то у тебя должна быть подушка месяцев на шесть-двенадцать, лучше - больше. Если она есть, если есть цель - действуй. Люди же предпочитают жить сиюминутно, закредитовываясь имея под собой низкую ликвидность, то есть любое нарушение цепочки приведёт к большим последствиям. 

К кризисам надо быть готовым, учитывая их частоту. 

Ответить

Анатолий Б.

Sergei
0

Базовые определения экономики придумали люди. Ничто не мешает их поменять в некоторых случаях. Если никто не зарабатывает, экономика встала, почему только банки должны зарабатывать?
А если события продолжаются так долго, что подушек ни у кого не осталось? Пойдёте недвижку и машину на банк переписывать?:))

Ответить

Sergei Timofeyev

Анатолий
0

Анатолий, можно поменять определения, а ликвидности как не было, так и нет. В экономике нет денег!

Ответить

Konstantin K

Sergei
0

Возникает вопрос,зачем мне брать кредит,если у меня есть деньги купить товар?

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstan…
1

Вот тут мы подходим к пониманию экономики и цене денег. )) 
Вы имеете стабильную работу, подушку, процент по кредиту вас не сильно беспокоит, после того как сторговали его до 9%. Какой смысл тратить деньги из вашей подушки (которые лежат в баксах)? ;)

Ответить

Georgy Naumov

Анатолий
0

Ипотечные каникулы.

Ответить

Александр Шин

Анатолий
11

В среднем по 10 копеек на человека и 60 млн на чиновника. Давайте быть реалистами друзья, мы в России живем

Ответить

Инокентий Смирнов

Анатолий
4

Тут даже комментировать без слёз на глазах трудно. 

Ответить

Инокентий Смирнов

Анатолий
1

Проснулся, а ты не в Италии 

Ответить

Alex Petrov

16

"Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных."
Какие блядь работодатели могут быть у реальных ИП и самозанятых.  Какие блядь больничные, вот я ИП , кому я свой больничный покажу и компенсирую?

"По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры."
Это не эксперты. это мусор. Правильные и быстрые меры, это карантин страны неделю назад, закупка тестов в Китае ( если сами не можем сделать) и массовое тестирование всех у кого ОРВИ и пневмония в Москве, СПб и где большой въездной поток в страну.
Вот графики наглядно показывающие что дает вовремя введенный карантин, а не 300 мрд рублей которые спиздят.

Ответить

Sergei Timofeyev

Alex
1

Бизнес ведётся на свой страх и риск. Правительство просит помочь работникам.

Ответить

Ware Wow

Sergei
1

а работники они не бизнесом занимаются? они в вакууме? мы загоняем общество в тупик, когда пытаемся для масс создавать все более и более тепличные условия и снять с них любую ответственность за свой выбор и поступки. медвежья услуга в погоне за популизмом.

Ответить

Sergei Timofeyev

Ware
0

Бизнес не защищён ничем, кроме права действовать на свой страх и риск для извлечения прибыли, работники защищены трудовым кодексом. В отличие от предпринимателя работнику обязательно нужно платить зарплату. Из каких он это будет делать средств - всем всё равно.
ЗЫ: я давно говорю о том, что нынешний трудовой кодекс во многих сферах не может нормально применяться. Лично я за американский подход, когда заключаются срочные трудовые договора, а после аттестация и прочее: либо пролонгируют, либо ищи другое место.

Ответить

Konstantin K

Sergei
0

Не офигеть. Пришел на работу,а тебя выкинули на мороз. Ипотека и прочее:твои проблемы.

Конец года и ты трясешься: продлят ли договор? Офигеть можно планировать .

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstan…
1

Повторюсь: это нормальная мотивация. У нас по 15-20 лет сидят на одном и том же месте с отрицательной эффективностью, а по ТК РФ их не уволить, так как безупречно всё прикрыто справками и бумагами.

Ответить

Konstantin K

Sergei
0

Сидят потому что рабочих мест нет нормальных. И сидят они за пониженную заработную плату.

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstan…
0

Тут не всё так однозначно, как и в моём сообщении. Рабочие места есть, квалифицированных спецов очень и очень мало.

Ответить

Konstantin K

Sergei
0

Рабочие места есть, оплаты труда нет. Достойной.

Потому и сидят люди на своих местах,так как знают что не найти лучше. Особенно в провинции.

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstan…
2

В провинции отсутствие конкуренции и кумовство этому способствует. Знаю, плавали. В Москве такое тоже возможно, но в меньшей степени. Пока.

Сидят ровно и в Москве. Просто устроились и сидят. Толком ничего не делают, бумажки перекладывают и не хотят развиваться. Рынку нужны рабочие руки, светлые головы, а им и так комфортно на 40-50 тысяч где с 9 до 18 сидишь и пинаешь балду.

Ответить

Konstantin K

Sergei
0

Да, у нас с этим проблемы.
40-50к в мск?! Чего то мало. Там аренда же 30к.
Ужас.

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstan…
0

Вы не забывайте, что есть местные, у которых нет такой проблемы.

Ответить

Konstantin K

Ware
0

Работники не занимаются бизнесом. Они же не участвуют в распределении прибыли.

Ответить

Alex Cox

Alex
0

 Какие блядь больничные, вот я ИП , кому я свой больничный покажу и компенсирую?

У ИП тоже есть больничные по желанию. Регайтесь в ФСС, платите за себя и вуаля. Правда это не имеет смысла в 99% случаев. А так да, можно тоже больничный брать.

Ответить

evilnw

2

Не понимаю почему правительство должно поддерживать "жуликов". Может лучше наоборот обложить дополнительными налогами?

Ответить

Kikidon

evilnw
0

Удали коммент, вдруг они читают и здесь)

Ответить

Sergei Timofeyev

evilnw
0

Так ведь обложат )

Ответить

Arthur Niazyan

evilnw
0

Налогом на бедность.

Ответить

Владислав Владимирович

–1

Вроде не самая плохая новость, но нет, все все равно недовольны))

Ответить

Сергей А

Владислав
4

Все знают, что ни одной копейки из этих денег не пойдет на реальную борьбу, а осядет у нужных людей! И чему тут радоваться?

Ответить

Владислав Владимирович

Сергей
–4

 Все знают, что ни одной копейки из этих денег не пойдет

Воу-воу, полегче
 И чему тут радоваться?

Не радуйтесь, страдайте - это ваш выбор

Ответить

Сергей А

Владислав
2

Как же много долб....в!!! Будет очень круто если придумают вирус который именно на них будет распространяться!!

Ответить

Konstantin K

Сергей
1

Это будет настоящая пандемия!

Ответить

Владислав Владимирович

Сергей
–3

Еще круче будет, когда ты одним из первых им заболеешь.

Ответить

Bulat Ziganshin

Владислав
0

а вы расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие :D

Ответить

Вел Колдин

Сергей
0

как же тяжело жить!

Ответить

Serg Asr

1

У меня сегодня народ на работе забастовку устроил, требуют распустить их на время карантина на удаленную работу((

Ответить

Konstantin K

Serg
2

Я бы тоже ушел на удаленку на это время

Ответить

Sergei Timofeyev

Serg
0

Новые сотрудники, надеюсь, за забором уже стоят, ожидают? На одной из работ так у меня и было. Долго они ещё потом искали нужного человека. )))

Ответить

Andrey Krestovnikov

2

А в это время Трамп устанавливает 0% ставку налога на заработную плату до конца 2020 года. https://www.youtube.com/watch?v=cPGUFe6EEM4
Я не знаю сколько это в абсолютном выражении в масштабах США, но думаю не меньше 100 млрд$ (в России в 2017 г. "плоский" НДФЛ в 13% принёс в бюджет 3,3 триллиона руб., или 50 млрд$).

И это больше похоже на поддержку, чем выделение сумм, которые не дойдут до нуждающихся. 

Ответить

Антон Штадлер

1

Да, тяжело быть мировой бензоколонкой, просто так печатный станок не запустишь 

Ответить

Alexandr Simonov

1

Пацанам подвернулся вырик освоить ещё 300 ярдов.

Ответить

Паронормальный

0

Опять Греф себе госденьги выбьет? 
Ведь Сбербанку очень надо.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

 Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.

Ага! Налог или сбор введут. Поддержат!

Ответить

Konstantin K

Sergei
0

Потому что будет осуществляться адресная помощь! А налог со всех возьмут.

Ответить

Sergei Timofeyev

Konstantin
0

А откуда ещё брать деньги на реализацию правительственных антикризисных мер? )

Ответить

Konstantin K

Sergei
1

Из ФНБ, резервов? Не,фигня какая то.

Ответить

Антон Гранд

0

Почему все стебут?

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Ben Ehlmann

0

Шведское правительство также утвердило кризисный пакет стоимостью в 300 миллиардов крон. 

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