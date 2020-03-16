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Финансы
Лиана Липанова
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«Ведомости»: правительство создаст антикризисный фонд в 300 млрд рублей для поддержки экономики из-за коронавируса Материал редакции

Компании в сфере туризма и авиаперевозок получат налоговые каникулы, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов, пишет газета.

  • Власти разрабатывают антикризисный план для поддержки экономики на фоне распространения коронавируса Covid-2019, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. В правительстве отказались от комментариев, подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника, пишет газета.
  • Размер антикризисного фонда, предположительно, составит 300 млрд рублей, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Антикризисный план предусматривает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения.
  • Например, бизнес получит налоговые каникулы, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов.
  • Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.
  • По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры. Однако снижение налогов, меры по поддержке инвестиций и регионов не помогут быстро решить проблему, утверждает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

#новость #коронавирус

Финансы
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18 комментариев
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Анатолий Б.

7

Круто, в среднем по 2 тыщи на каждого гражданина РФ. Это прорыв.
А почему про банки не написали? Ипотеки, кредиты - отсрочка будет как в Италии, например?

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Konstantin K

Анатолий
5

Ну ипотека это святое. Нужно платить.

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Анатолий Б.

Konstantin
1

Святое для кого? Если вынужденный простой, нет заработков, то с чего платить? Или только банки должны зарабатывать?
Считаю, что все платежи можно пролонгировать без последствий на время карантина.

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Sergei Timofeyev

Анатолий
0

Тут мы приходим к пониманию, что даже живя в кредит нужно уметь либо перекредитовываться, либо иметь запас денег на погашение задолженности. Желательно равный сумме кредита.
Про пролонгировать напомню март-май 2008 год. США. Есть определённый процент невозврата в месяц, если мы превысим его, то потеряем ликвидность.

Ответить

Andrey Starchenko

Анатолий
0

Что вы тут кричите. Вам же сказали, нужно плОтить!

Ответить

Konstantin K

Анатолий
0

Это шутка была

Ответить

Александр Шин

Анатолий
3

В среднем по 10 копеек на человека и 60 млн на чиновника. Давайте быть реалистами друзья, мы в России живем

Ответить

Инокентий Смирнов

Анатолий
2

Тут даже комментировать без слёз на глазах трудно. 

Ответить

evilnw

4

Уже начал переживать на Ротенбергов, а тут им помощь подъехала. Надеюсь, что этих денег им хватит. Если что мы скинемся.

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Alex Petrov

2

"Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных."
Какие блядь работодатели могут быть у реальных ИП и самозанятых.  Какие блядь больничные, вот я ИП , кому я свой больничный покажу и компенсирую?

"По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры."
Это не эксперты. это мусор. Правильные и быстрые меры, это карантин страны неделю назад, закупка тестов в Китае ( если сами не можем сделать) и массовое тестирование всех у кого ОРВИ и пневмония в Москве, СПб и где большой въездной поток в страну.
Вот графики наглядно показывающие что дает вовремя введенный карантин, а не 300 мрд рублей которые спиздят.

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Sergei Timofeyev

Alex
0

Бизнес ведётся на свой страх и риск. Правительство просит помочь работникам.

Ответить

Ware Wow

Sergei
1

а работники они не бизнесом занимаются? они в вакууме? мы загоняем общество в тупик, когда пытаемся для масс создавать все более и более тепличные условия и снять с них любую ответственность за свой выбор и поступки. медвежья услуга в погоне за популизмом.

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Sergei Timofeyev

Ware
0

Бизнес не защищён ничем, кроме права действовать на свой страх и риск для извлечения прибыли, работники защищены трудовым кодексом. В отличие от предпринимателя работнику обязательно нужно платить зарплату. Из каких он это будет делать средств - всем всё равно.
ЗЫ: я давно говорю о том, что нынешний трудовой кодекс во многих сферах не может нормально применяться. Лично я за американский подход, когда заключаются срочные трудовые договора, а после аттестация и прочее: либо пролонгируют, либо ищи другое место.

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Паронормальный

0

Опять Греф себе госденьги выбьет? 
Ведь Сбербанку очень надо.

Ответить

Sergei Timofeyev

0

 Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.

Ага! Налог или сбор введут. Поддержат!

Ответить

evilnw

0

Не понимаю почему правительство должно поддерживать "жуликов". Может лучше наоборот обложить дополнительными налогами?

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Sergei Timofeyev

evilnw
0

Так ведь обложат )

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Антон Штадлер

0

Да, тяжело быть мировой бензоколонкой, просто так печатный станок не запустишь 

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