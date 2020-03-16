Компании в сфере туризма и авиаперевозок получат налоговые каникулы, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов, пишет газета.
- Власти разрабатывают антикризисный план для поддержки экономики на фоне распространения коронавируса Covid-2019, сообщают «Ведомости» со ссылкой на документ. В правительстве отказались от комментариев, подлинность документа подтвердили два федеральных чиновника, пишет газета.
- Размер антикризисного фонда, предположительно, составит 300 млрд рублей, в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Антикризисный план предусматривает поддержку бизнеса, регионов, госкомпаний и населения.
- Например, бизнес получит налоговые каникулы, в том числе в сфере туризма и авиаперевозок, а малый и средний бизнес — квартальную отсрочку для выплаты налогов.
- Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.
- По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры. Однако снижение налогов, меры по поддержке инвестиций и регионов не помогут быстро решить проблему, утверждает директор финансового центра «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.
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"author_name": "Лиана Липанова",
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Анатолий Б.
Круто, в среднем по 2 тыщи на каждого гражданина РФ. Это прорыв.
А почему про банки не написали? Ипотеки, кредиты - отсрочка будет как в Италии, например?
Konstantin KАнатолий
Ну ипотека это святое. Нужно платить.
Анатолий Б.Konstantin
Святое для кого? Если вынужденный простой, нет заработков, то с чего платить? Или только банки должны зарабатывать?
Считаю, что все платежи можно пролонгировать без последствий на время карантина.
Sergei TimofeyevАнатолий
Тут мы приходим к пониманию, что даже живя в кредит нужно уметь либо перекредитовываться, либо иметь запас денег на погашение задолженности. Желательно равный сумме кредита.
Про пролонгировать напомню март-май 2008 год. США. Есть определённый процент невозврата в месяц, если мы превысим его, то потеряем ликвидность.
Andrey StarchenkoАнатолий
Что вы тут кричите. Вам же сказали, нужно плОтить!
Konstantin KАнатолий
Это шутка была
Александр ШинАнатолий
В среднем по 10 копеек на человека и 60 млн на чиновника. Давайте быть реалистами друзья, мы в России живем
Инокентий СмирновАнатолий
Тут даже комментировать без слёз на глазах трудно.
evilnw
Уже начал переживать на Ротенбергов, а тут им помощь подъехала. Надеюсь, что этих денег им хватит. Если что мы скинемся.
Alex Petrov
"Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных."
Какие блядь работодатели могут быть у реальных ИП и самозанятых. Какие блядь больничные, вот я ИП , кому я свой больничный покажу и компенсирую?
"По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», — это первая реакция правительства и самые быстрые и полезные меры."
Это не эксперты. это мусор. Правильные и быстрые меры, это карантин страны неделю назад, закупка тестов в Китае ( если сами не можем сделать) и массовое тестирование всех у кого ОРВИ и пневмония в Москве, СПб и где большой въездной поток в страну.
Вот графики наглядно показывающие что дает вовремя введенный карантин, а не 300 мрд рублей которые спиздят.
Sergei TimofeyevAlex
Бизнес ведётся на свой страх и риск. Правительство просит помочь работникам.
Ware WowSergei
а работники они не бизнесом занимаются? они в вакууме? мы загоняем общество в тупик, когда пытаемся для масс создавать все более и более тепличные условия и снять с них любую ответственность за свой выбор и поступки. медвежья услуга в погоне за популизмом.
Sergei TimofeyevWare
Бизнес не защищён ничем, кроме права действовать на свой страх и риск для извлечения прибыли, работники защищены трудовым кодексом. В отличие от предпринимателя работнику обязательно нужно платить зарплату. Из каких он это будет делать средств - всем всё равно.
ЗЫ: я давно говорю о том, что нынешний трудовой кодекс во многих сферах не может нормально применяться. Лично я за американский подход, когда заключаются срочные трудовые договора, а после аттестация и прочее: либо пролонгируют, либо ищи другое место.
Паронормальный
Опять Греф себе госденьги выбьет?
Ведь Сбербанку очень надо.
Sergei Timofeyev
Также планируется компенсировать недополученные доходы гражданам, ИП и самозанятым, находящимся на карантине, в том числе за счёт работодателей или больничных.
Ага! Налог или сбор введут. Поддержат!
evilnw
Не понимаю почему правительство должно поддерживать "жуликов". Может лучше наоборот обложить дополнительными налогами?
Sergei Timofeyevevilnw
Так ведь обложат )
Антон Штадлер
Да, тяжело быть мировой бензоколонкой, просто так печатный станок не запустишь