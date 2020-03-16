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Финансы
Татьяна Боброва
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Курс евро превысил 84 рубля в ходе торгов на Мосбирже Материал редакции

Курс доллара достиг 75 рублей.

9 комментариев
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Утром 16 марта 2020 года курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.

По данным на 11:46, доллар вырос на 2,03 рубля и стоит 74,63 рубля. Евро подорожал на 2,91 рубля — до 83,64 рублей.

Российская валюта начала падать в начале марта 2020 года на фоне новостей о распространении коронавируса Covid-19 и падения цен на нефть. 9 марта курс доллара на международных торгах превысил 75 рублей, курс евро рос до 86 рублей впервые с февраля 2016 года.

#новость #курсрубля

Финансы
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9 комментариев
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Антон

2

Видимо с этого года самый безопасный и дешёвый отдых это дача.

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Sergey Redmi

1

И биткойн упал ниже 4900 баксов

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roko kotta

0

80р за $ в марте уже не кажутся фантастикой.

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Антон Штадлер

roko
2

таких нет уровней, есть уровень 85

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Mihael Isaev

0

А фунт 92₽, but who cares?

Ответить

Вася Пражкин

Mihael
1

who lives in Russia, man..

Ответить

Инокентий Смирнов

0

Кто-то собирается в Европу? 

Ответить

911

Инокентий
0

уже точно нет, авиа закрыавают

Ответить

Андрей Калинин

911
0

Так все равно можно ведь спокойно долететь. Просто минимум +1 пересадка. Запретили так запретили

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911

Инокентий
0

уже точно нет, авиа закрыавают

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Ales Sharaev

0

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