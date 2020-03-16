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Курс доллара достиг 75 рублей.
Утром 16 марта 2020 года курс евро на Московской бирже превысил 84 рубля, курс доллара — 75 рублей.
По данным на 11:46, доллар вырос на 2,03 рубля и стоит 74,63 рубля. Евро подорожал на 2,91 рубля — до 83,64 рублей.
Российская валюта начала падать в начале марта 2020 года на фоне новостей о распространении коронавируса Covid-19 и падения цен на нефть. 9 марта курс доллара на международных торгах превысил 75 рублей, курс евро рос до 86 рублей впервые с февраля 2016 года.
80р за $ в марте уже не кажутся фантастикой.
А фунт 92₽, but who cares?
Кто-то собирается в Европу?
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