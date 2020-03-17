Один из совладельцев якобы покинул проект из-за убыточности сети, говорят источники.

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Сооснователь финансовой группы Qiwi Сергей Солонин стал единственным владельцем сети кафе самообслуживания «Обед-буфет», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке недвижимости. Ранее вместе с Солониным «Обед-буфет» развивали холдинг Ginza и ресторатор Алексей Васильчук (владеет «Чайхоной №1»)

В Ginza подтвердили, что холдинг сейчас не занимается проектом, а Васильчук посоветовал обратиться к Солонину. Сам Солонин не ответил на запрос издания.

Васильчук ушёл из проекта из-за убыточности заведений, считает источник газеты. По его словам, сейчас Солонин ищет управляющего сетью и планирует в будущем интегрировать «Обед-буфет» в качестве оператора для своих проектов.

Основанная в 2015 году сеть насчитывает три точки: две в Москве (на Новом Арбате и в «Москва-Сити» площадью по тысяче м²) и одна в Санкт-Петербурге, пишет газеты. Средний чек в «Обед-буфет» — до тысячи рублей, уточняет«Коммерсантъ».

По данным базы «Контур.Фокус», владельцем 100% и гендиректором ООО «Вкусные решения» (управляет«Обед-буфет») выступает Ольга Захарчук. Выручка компании по итогам 2018 года — 32,1 млн рублей, чистый убыток — 22,2 млн рублей.